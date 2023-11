Rudina – Emisioni 28 Nëntor 2023

19:34 28/11/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

111-vite nga krijimi ynë si shtet i pavaruar, Shqipëria dhe të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen festojmë sot të gjithë së bashku Ditën e Flamurit. Urimet për këtë ditë të rëndësishme dhe të shënuar historike janë të shumta dhe shkojnë për të gjithë shqiptarët anë e mbanë botës. Gëzuar 28 Nëntorin! Për të folur mbi këtë ditë të rëndësishme historike dhe atmosferën festive që krijon tek të gjithë shqiparët kjo festë, ne do të kemi të ftuar një panel miqsh të veçantë, por pse jo ditë për të kujtuar edhe arsyet që na bëjnë të jemi krenar.

Të ftuar: Iris Luarasi, Elena Kocaqi, Sonia Sallakun, Fation Plaku, Suzana Hoxha, Luna Djarmati

Gëzuar Shqipëri! Festojmë në studio 111-vjetorin e Pavarësisë!

Krenari kombëtare/ notarja kampione, mjeshtrja e tezgjahut dhe miss shqipëria 2023

Urime për 28 Nëntorin dhe live në studio “Rrjedh në këngë e ligjërime”

Fitoi çmim në “Miss Globe”, Sonia Sallaku zbulon bashkëpunimin me Elton Ilirjanin

Sonia Sallaku është bukuroshja që rrëmbeu kurorën “Miss Shqipëria 2023” për të përfaqësuar vendin në “Miss Globe”. E ftuar në “Rudina” në Tv Klan në Ditën e Pavarësisë, Miss-i rrëfen emocionet e triumfit në kompeticionin e bukurisë.

Sonia Sallaku: Emocione të papërshkrueshme.Do thoja që isha e hutuar sikur isha në një botë tjetër në ato momente sepse padyshim që nuk e prisja. Ishin shumë goca, të gjitha të bukura, të gjitha fantastike, e ndieja atë konkurrencën, thoja me vete do ta fitoj unë apo jo dhe në momentin që kam dëgjuar emrin tim, Sonia Sallaku, thjesht ngela, thashë jam unë kjo? Vërtet jam unë?

Sonia u paraqit me kostumin e Tiranës në “Miss Globe” sepse babai i saj është nga Tirana, ndërsa mamaja nga Kosova. “Ishte një eksperiencë e paharrueshme që do ngelë gjithmonë në kujtesën time”, shprehet ajo.

Sa i përket rrugëtimit të mëtejshëm në karrierë, Sonia tashmë ka pranuar një ofertë të jashtëzakonshme.

Sonia Sallaku: Unë në “Miss Globe” fitova një çmim, “Miss Fashion” nga Elton Ilirjani të cilin e falenderoj shumë. Ai jeton në Nju Jork.

Rudina Magjistari: Sigurisht, Eltonin e njohim të gjithë, e kemi ftuar disa herë në program dhe ka filluar të ketë një karrierë në modeling, shumë interesante.

Sonia Sallaku: Ka një karrierë shumë të madhe dhe unë do jem pjesë e karrierës së tij që do përfaqësoj Shqipërinë në pasarela të ndryshme në të gjithë botën dhe padyshim që kjo është një krenari tjetër sepse do përfaqësoj sërish Shqipërinë në shumë vende të ndryshme në botë.

Çdo vit në majën më të lartë të jugut, alpinisti zbulon ritualin e 28 Nëntorit

28 Nëntori festohet ndryshe në mesin e alpinistëve. Dita e Pavarësisë ka një ritual të veçantë për ta që zbatohet çdo vit, të cilin Fation Plaku e zbulon për “Rudina” në Tv Klan.

Fation Plaku: Ne alpinistët zakonisht ditën e 28 Nëntorit e festojmë duke shkuar në Vlorë dhe duke ngjitur majën e Çikës, malin më të lartë të..

Rudina Magjistari: Ah, gjithmonë për 28 Nëntor, ai është rituali.

Fation Plaku: Po dhe ngremë flamurin në malin e Çikës që është 2045 metra. Por ndërkohë doja të përmendja që dhurata më e bukur që unë bashkë me 5 miqtë e mi që kemi bërë për flamurin është kur në vitin 2012, me rastin e 100-vjetorit të Pavarësisë, e kemi ngritur flamurin shqiptar në majën më të lartë të botës, në Everest.

Rudina Magjistari: Më lart se aq nuk ka, nuk ka ku shkon, vetëm në hënë ka ngelur.

Fation Plaku: Kemi ngjitur 4 majat më të larta të 4 kontinenteve./tvklan.al