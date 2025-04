#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Lamtumirë, Papa Françesku! Ceremonia mortore që bëri bashkë botën

Papa Françesku u përcoll këtë të shtunë në banesën e fundit sipas amanetit të tij. Ai u preh në bazilikën e Santa Maria Maggiore ashtu siç e kishte kërkuar para se të ndërronte jetë. Mbi 400 mijë persona dhe 160 delegacione shtetërore morën pjesë në ceremoni, krere shtetesh, mbretër dhe një mori njerëzish të thjeshtë i dhanë lamtumirën Papa Françeskut të shtunën në funeralin e tij. Papa Françesku do të mbahet mend gjatë për shkak të trashëgimisë së jashtëzakonshme që la pas. Ai u quajt ndryshe Papa i Paqes dhe i kushtoi shumë rëndësi shtresave të margjinalizuara, të dobtëve dhe të varfërve.

“Ndodhia e çuditshme e qenit në mesnatë”, ta shohësh botën me sy të tjerë

Në këtë pjesë të emisionit do të flasim për një shfaqje mjaft interesante “Ndodhia e çuditshme e qenit në mesnatë” me regji të Justin Anderson, i cili rikthehet në Shqipëri pas 8 vitesh. Kjo shfaqje u ngjit në Teatrin Metropol mbrëmjen e djeshme më 27 prill, dhe do jetë sërish në datat 1,2,3 dhe 4 Maj për të gjitha ata që e humbën. Për të folur më tepër rreth kësaj shfaqje do të jemi në studio me 3 prej kastit të aktorëve…

Hëna e re sfidon shenjat, por Afërdita ndez flakët e dashurisë në fund të Prillit

Renditja e shenjave për javën 28 PRILL-4 MAJ:

Dashi 2,

Demi 5,

Binjaket 1,

Gaforret 3,

Luani 1,

Virgjeresha 3,

Peshorja 2,

Akrepi 4,

Shigjetari 2,

Bricjapi 3,

Ujori 3,

Peshqit 2