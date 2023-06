Rudina – Emisioni 28 Qershor 2023

18:26 28/06/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Në studio: Gjergj Leka, Rita Petro

Beson në horoskop, Gjergj Leka: Kur mora vesh se Erisela ishte Dash…

Në intervistën e “31 pyetjeve” në “Rudina” në Tv Klan, Gjergj Leka zbulon një detaj shumë interesant për veten: beson në horoskop. Ai vetë është shenja e Peshores dhe thotë se në fillim nuk mendonte se horoskopi kishte diçka të vërtetë deri në momentin që shkoi në Rusi.

Gjergj Leka: Unë e besoj shumë sepse pikërisht në vitet që kam bërë në Rusi, me atë vajzën që rrija, ajo kishte gjyshen e vet 102-vjeçare që merrej vetëm me horoskopin dhe jo me horoskopin kot se ndonjëherë e dimë si është, por ajo vendet e yjeve ilidhte me karakteret e njeriut dhe me tiparet e njerëzve dhe unë është shkolla më e madhe e jetës që kam mësuar ato 2 vjet atje për të njohur njeriun me shikimin e parë kur e takoj dhe asnjëherë s’kam gabuar. Kisha gabuar më parë shumë në njohjen e njerëzve.

Rudina Magjistari: Pra tani ti e njeh personin sapo e sheh në pamje apo e pyet çfarë shenje je?

Gjergj Leka: Sa flas, sytë afër, koka e sheshtë, flokët e kuqe, buzët e holla…

Rudina Magjistari: Por kjo nuk ka lidhje me shenjën e horoskopit.

Gjergj Leka: Shiko, i lidhnin të gjitha me yjet, ishte një gjë kryevepër.

Gjergji shton se horoskopi e ka ndihmuar edhe në marrëdhëniet me seksin e kundërt.

“Për mua ka pasur të bëjë shumë. Kur mora vesh që Erisela ishte Dash, kam fluturuar”, shprehet këngëtari.

“Kemi shpëtuar kot”, Gjergj Leka kujton incidentin e rrezikshëm në skenë

Në 45 vjet karrierë muzikore, Gjergj Leka mund të numërojë mjaftueshëm incidente të vështira apo të sikletshme skenike. Megjithatë, një prej tyre e ka të vështirë ta harrojë sepse i ka rrezikuar jetën. Ai kujton këtë episod në “Rudina” në Tv Klan dhe e mendon si një situatë që vërtet pati fat.

Gjergj Leka: Më i tmerrshmi ka qenë në Trieste, madje shkruajtën shumë gazeta. Ka qenë viti ’93 në një festival Ballkani, mbaj mend në sheshin “Unita” të Triestes, një vajzë ruse që unë isha me piano, po e shoqëroja live, i bie një nga këto prozhektorët dy herë sa këto se atëherë ishin edhe mjete… dhe i prek veshin.

Ajo ka qenë tmerri më i madh se filloi një erë dhe aty kemi shpëtuar kot se ato janë probleme shumë të mëdha dhe ndodhin në skena, prandaj duhet të sigurohen mirë skenat që të kesh mundësi të mos ndodhin këto gjëra.

Nisur nga “nusja 3”, Gjergj Leka flet për raportet me dy ish-bashkëshortet

Gjatë intervistës në “Rudina” në Tv Klan, Gjergj Leka zbuloi edhe detaje nga marrëdhënia e tij me bashkëshorten, Eriselën. Ai u shpreh se në celularin e tij emri i saj figuron si “nusja 3, një shaka që ngjalli të qeshura në studio. Nisur nga ky detaj, Gjergji tregoi edhe për raportet që mban me dy ish-bashkëshortet e tij.

Rudina Magjistari: Si të thërret me përkëdheli Erisela?

Gjergj Leka: Xhorxh.

Rudina Magjistari: Dhe si e ke shënuar në telefon numrin e Eriselës?

Gjergj Leka: “Nusja 3”. Eh çfarë gallate! Jo, jo unë ia kam shkruajtur emrin gjatë, madje i kam lënë mbiemrin e vet, por në telefon e kam Erisela Leka.

Rudina Magjistari: Okej, por “nusja 3” mund të ishte sepse mund të ketë ndërruar 3 numra telefoni dhe mund t’i ketë të tre të disponueshëm…

Gjergj Leka: Jo, unë e kam numrin e telefonit edhe të nuses një, edhe të nuses dy dhe i bëj edhe urime kur kanë ditëlindjen./tvklan.al