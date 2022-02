Rudina – Emisioni 28 Shkurt 2022

19:22 28/02/2022

Lufta ne Ukraine/ Tatjana dhe Oksana rrëfejnë per gjendjen e familjarëve atje.

Do ta nisim emisionin ditën e sotme duke u përqëndruar në fakt tek lufta që ka nisur tashmë

prej 5 ditësh, ku Rusia ka sulmuar Ukrainën duke shkaktuar më shumë se 350 civilë ukrainas

mes tyre 14 fëmijë. Do të flasim gjatë ne fakt lidhur me përjetimet e dy zonjave që na fakt janë

ukrainase por jetojnë prej vitesh në Tiranë. Ankthi dhe frika tek ato është e madhe, pasi

familjarët e tyre ndodhen në Ukrainë ku situate duket mjaft e vështirë. Për të folur më gjatë

presim në studio Tatjana Bajraktarin dhe Oksana Genkina

Kandidati i PD-se per Durresin, Luan Hoti flet per fushaten elektorale dhe jeten private.

Në këtë pjese të emisionit do të shkojmë në qytetin bregdetar të Durresit. Do të kemi në studio

një kanditat të selisë blu që vjen nga qyteti i detit, për të qene kryetar i Bashkisë së këtij qyteti.

Për t’u njohur me jetën e një politikani pertej etheve te gares, ftojme ne studio Luan Hotin së

bashku me familjen.

Horoskopi per muajin mars/ Meri Shehu ben renditjen e shenjave.

Ngjarjet aktuale në botë, sipas astrologes Meri Shehu, janë të ndikuara edhe nga vendosja e planetëve. Kështu zbulon ajo në “Rudina” në Tv Klan teksa shpjegon se java e kaluar që u parashikua si apokaliptike, i priu edhe luftës në Ukrainë. Për këtë të fundit, janë vendimtare datat 2 dhe 3 Mars që do të përcaktojnë vazhdimësinë e saj.

Meri Shehu: Lufta është në prag por dhe ne shpresojmë që me fillimin e Marsit të kemi lajme të mira. Parashikuam një javë apokaliptike, Mërkuri në kundërshtim me Uranin në Dem. Urani në Dem herën e fundit ka qenë gjatë Luftës së Parë Botërore. Demi ka të bëjë me krizat ekonomike, mbijetesën e përditshmërisë dhe ndryshimin e rendit ekonomik.

Muaji Mars tregon fillimin e pranverës. Në datën 21 Mars dita barazohet me natën dhe Dielli hyn në shenjën e Dashit, ndaj energjia do marrë ritme të mëdha. Hëna e re në Peshk është shenjë e heronjve dhe sakrificës ndaj liderët do të tentojnë të ekspozohen. Hëna e re në datën 2 është një fillim i mbarë shpirtëror, çlirues. Datat 2 dhe 3 Mars janë pikat më të rëndësishme ku do të shikojmë a do të vazhdojë lufta apo jo. Marsi e Plutoni takohen dhe janë planetët më të dhunshëm e luftarakë. Plutoni shpërthen gjithçka ndërsa Marsi është katalizator i shpërthimit. Këto data janë të rëndësishme astrologjikisht për të përcaktuar vazhdimisht e luftës. Të ngjitur bashkë nuk janë sinjal i mirë./tvklan.al