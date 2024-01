Rudina – Emisioni 29 Janar 2024

19:52 29/01/2024

Të ftuar: Glidona Daci , Elton Qeli, Mehmet Xhelili, Ema Andrea, Elidon Fino, Fjorza Mullai

Miss-i që humbi jetën në moshën 18-vjeçare nga ataku kardiak/ A mund të parandalohet?

Ndërroi jetë në moshën 18-vjeçare për shkak të atakut kardiak, mjeku: Është problem gjenetik

Historia e 18-vjeçares, Lorena Bërdufi, është historia e një vajze të bukur, me një fund tragjik. Ajo ka qenë pjesëmarrëse në disa kompeticione të bukurisë si “Miss Kavaja” në qytetin e saj dhe së fundi në “Miss Univers Albania 2023”.

Lorena Bërdufi, ndërroi jetë në mëngjesin e 25 janarit, atëherë kur zemra e saj pësoi goditjen fatale. Historia përsëritet për familjen Bërdufi, pasi ata kanë humbur vajzën tjetër më të vogël në të njëjtat rrethana.

Këtë të hënë ka qenë i ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan, mjeku kardiolog, Elton Qeli, i cili ka folur për rastin tragjik dhe për atakun kardiak në përgjithësi. Ai u shpreh se në rastin e dy motrave, të cilat kanë ndërruar jetë nga i njëjti shkak, problemi është gjenetik.

Rudina Magjistari: Si shpjegohet që të dyja motrave u ka ndodhur e njëjta gjë? Duke se diçka gjenetike, besoj që duhet të ketë në mes, megjithatë, fakti që ataku kardiak shfaqet në mosha kaq të reja, çfarë mund të themi nga këndvështrimi juaj?

Elton Qeli: Përshëndetje Rudina, ngushëllime të ndjera familjes, për këtë humbje të 2-fishtë. Përtej kësaj ngjarje, unë doja ta cekja si fenomen të përgjithshëm, problemin e vdekjeve të papritura në mosha të reja, sepse vërtetë është një fenomen shumë shqetësues, që gjithmonë e më shumë po rritet. Faktikisht, në moshat e reja bëhet fjalë për subjekte nën 35 vjeç, të cilat bëjnë vdekje të papritura. Përgjithësisht mendohet, të paktën sipas literaturës, që shkaqet kryesore për këto mund të jenë probleme gjenetike. Pra, janë sëmundje gjenetike të cilat prekin qoftë muskulin e zemrës, qoftë sistemin e kanaleve elektrike në brendësi të zemrës, të cilat shoqërohen ndonjëherë edhe pa simptoma ose pa shenja paralajmëruese, me humbje të jetës në mosha të reja.

Rudina Magjistari: Megjithatë, në këtë rast duhet të jetë shumë prezent edhe faktori gjenetik apo jo, në rastin e dy motrave, që i ka bërë të ndahen nga jeta kaq herët?

Elton Qeli: Besoj se po, sepse janë dy vajza në moshë shumë të re, të së njëjtës familje, ku patjetër problemi gjenetik është evident në këtë rast. Është ndryshe nga rastet që ne jemi mësuar të shohim mbi 40 apo 45, që bëjnë vdekje kardiake të papritura në bazë të sëmundjeve. Domethënë, baza kryesore e këtyre çrregullimeve në mosha kaq të reja, përgjithësisht është faktori gjenetik. /tvklan.al

Demat do të kenë sfida, ndërsa Luanët dhimbje koke nga dashuria | Parashikimi i yjeve për këtë javë

Për të pasionuarit pas yjeve, është momenti që të mësojmë horoskopin për javën 29 janar – 4 shkurt dhe për t’u njohur me këshillat për secilën shenjë nga astrologu i njohur italian, Paolo Fox.

Dashi

Hej Dash, me sa shoh yjet janë pak tekanjoze së fundmi. Ju mund të mendoni se në dashuri gjërat nuk po shkojnë ashtu siç dëshironi, por ehh, kjo u ndodh të gjithëve herë pas here. Sa i përket punës? Epo, le të themi se është koha të përveshni mëngët pak më shumë se zakonisht. Por shikoni, të paktën në planin financiar do të jeni mirë. Dhe energjia… le të shpresojmë që do të rikuperohet shpejt!

Demi

Duket sikur yjet janë paksa tekanjoze kohët e fundit edhe për të lindurit në shenjën e Demit. Do të keni sfida për të përballuar, por mos u dekurajoni, herë pas here disa re në horizont ju ndihmojnë të vlerësoni diellin. Puna dhe energjia duket se ruajnë njëfarë konsistence, kështu që të paktën atje mund të merrni frymë lirshëm.

Binjakët

I dashur Binjak, duket sikur universi ka përgatitur diçka interesante për ju. Harrojini klishetë e zakonshme të shenjës suaj dhe kini kujdes për sa i përket financave, ndoshta është koha për të shtrënguar rripat. Megjithatë, jo gjithçka është gri: ka një dritëz energjie pozitive që mund t’ju japë momentin tuaj në vendin e punës. Dashuria? Epo, le të themi se po lundron në ujëra të qeta, por pa dallgë të mëdha emocionale. Mos harroni, fati është i paparashikueshëm, si gjithmonë.

Gaforrja

Hej, Gaforre, duket sikur universi ka vendosur t’ju japë pak kohë në disa fusha të jetës suaj, ndërsa në të tjera mund të ndiheni sikur po lundroni nëpër ujëra të turbullta. Por hej, kush nuk ka ulje-ngritjet e tij? Vetëm mos harroni se retë do të kalojnë dhe dielli do të shkëlqejë përsëri edhe për ju. Jeta nuk është fushë me lule, por as një stuhi e përhershme, ndaj, merre si të vijë!

Luani

Për Luanët, duket sikur universi ka vendosur të luajë tërhiq e mos e këput kohët e fundit. Në disa fusha ndiheni sikur po kaloni mes sukseseve dhe pengesave. Dashuria mund t’ju japë disa dhimbje koke, ndaj mbajini sytë hapur. Në punë? Epo, le të themi se është koha për të shfrytëzuar elasticitetin tuaj legjendar. Dhe sa i përket fatit, mos prisni shumë – këtë herë do t’ju duhet të lodheni pak, ndërsa financat janë të qëndrueshme. Sa për energjinë… do të jetë mirë ta përdorni me mençuri.

Virgjëresha

Duket sikur universi ka përgatitur shumë surpriza për të lindurit në Virgjëreshë këtë javë. Disa nga aftësitë tuaja mund të vihen në provë, por mos u shqetësoni: do të dini se si t’ia dilni. Mos prisni që gjithçka të shkojë mirë në dashuri dhe punë, do të ketë ulje-ngritje. Shpirti juaj aventurier mund t’ju bëjë të dëshironi ndryshime, por përpiquni të mbani këmbët në tokë kur bëhet fjalë për financat.

Peshorja

Universi i ka përzier pak kartat për të lindurit në Peshore këtë javë. Ndërsa disa fusha të jetës suaj mund të ndjehen sikur po lundrojnë në ujëra të qeta, të tjerat mund të jenë më plot ngjarje. Prisni disa ulje-ngritje në aspektin emocional dhe krijues. Mençuria nuk do të jetë pika juaj më e fortë tani, ndaj kërkoni këshilla përpara se të bëni lëvizje të rrezikshme në punë ose në financa.

Akrepi

Hej, Akrep! Duket sikur yjet kanë vendosur të luajnë në frontin tuaj të energjisë, kështu që ju mund të ndiheni pak të dëshpëruar. Por mos u shqetësoni shumë, ka ende vend për disa suksese të vogla aty-këtu. Fati nuk është në anën tuaj, por me menaxhim të kujdesshëm të financave do të arrini të lundroni pa tronditje të mëdha. Në punë mbani një profil të ulët dhe ecni përpara në mënyrë të qëndrueshme.

Shigjetari

Duket sikur universi ka disa surpriza të fshehura nën mëngët e tij për të lindurit në Shigjetar. Jo gjithçka që shkëlqen është flori, megjithatë, mund të ndiheni sikur diçka po ju del jashtë kontrollit emocionalisht. Energjia juaj? Pak lart e poshtë kohët e fundit. Ka drita dhe hije për dashurinë dhe financat, por hej, të paktën në punë mund të ketë lajme të mira në horizont.

Bricjapi

Bricjap, duket sikur yjet janë në një humor të çuditshme së fundmi me ju. Përputhshmëria juaj mund të testohet, prandaj kini kujdes në marrëdhëniet tuaja ndërpersonale. Çuditërisht, energjia juaj është e paqëndrueshme, ka ditë ku do të ndjeheni sikur mund të ngjisni male dhe të tjera ku divani do të jetë miku juaj më i mirë. Megjithatë, nga ana tjetër, do të keni disa momente të shkëlqyera krijuese që nuk duhet t’i injoroni!

Ujori

Duket sikur ka disa ulje-ngritje në horizont për Ujorët këtë javë. Dashuria mund t’ju sjellë një kohë të vështirë, ndoshta është koha për të reflektuar pak. Në punë, megjithatë, përpiquni të ruani ekuilibrat. Financat tuaja? Epo, le të themi se duhet të ruani edhe qindarkat. Dhe fati… le të shpresojmë që të zgjohet së shpejti nga letargjia!

Peshqit

Gjatë kësaj jave, yjet për Peshqit kanë përgatitur disa pengesa më shumë se zakonisht. Kjo nuk është koha e duhur për të pritur një shi fati në dashuri. Në punë ka sfida që kërkojnë pak vendosmëri, ndërkohë që energjitë duken si të mira. Mbani një sy në kursimet tuaja dhe gjeni një ekuilibër midis pushimit dhe aktivitetit. /tvklan.al