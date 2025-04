#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

“Jam babai i tre vajzave” Ermal Meta emocionon me rrëfimin e tij

Në këtë pjesë të parë të programit për ditën e sotme do të ndalemi në fakt tek një rrëfim që këngëtari i njohur me origjinë shqiptare Ermal Meta ka bërë për revistën italiane Vanity Fair. Deklarata se ai po kujdesej prej vitesh për dy vajza në Shqipëri, duke thënë se në fakt është bërë prind që para 3 vitesh, dhe jo kohët e fundit me vajzën e tij biologjike Fortuna Marie ka bërë që të flitet mjaft për të.

Birësimi është një nga aktet më të ndjeshme dhe të bukura të dashurisë njerëzore, një vendim që ndryshon jetën, jo vetëm për fëmijën që gjen një familje, por edhe për prindërit që zgjedhin ta japin këtë dashuri. Në fakt duke marrë shkak nga historia e Ermal Metës do të flasim pak në studio për tematikën e birësimeve, si funksionon, kriteret që duhet të plotësohen dhe gjithashtu për personazhe të ndryshëm në vendin tonë, të cilët kanë birësuar fëmijë.

Lori Kaçka prezanton “Akull”: Një baladë për zemrat e thyera

Në këtë pjesë të emisionit do të kemi të ftuar një artiste të veçantë, nga Shqipëria, që prej vitesh është zhvendosur në Kosovë. Bëhet fjalë për këngëtaren Lori Kaçka, një zë i veçantë që publiku shqiptar e do shumë kudo ku ajo këndon.

Ajo ndër vite e ka pasuruar repertorin e saj në muzikë duke e ndërtuar identitetin e saj artistic mbi pasionin, përkushtimin dhe stilin e saj unik në të kënduar. Kësaj herë ajo vjen për të na prezantuar me videoklipin e këngës më të re “Akull”, një këngë e ndjerë, e bukur që të fal emocione kur e dëgjon. Për të na rrëfyer dhe zbuluar më tepër rreth këtij projekti të ri, të saj muzikor, për rrugëtimin e saj artistik dhe gjithçka që fshihet pas këngës “Akull” mirëpresim pa humbur kohën këngëtaren Lori Kaçka.

Rrëfehet Lori Kaçka: Intervista ndryshe me titujt e këngëve të saj

