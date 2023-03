Rudina – Emisioni 3 Mars 2023

Shpërndaje







18:47 03/03/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen

Nga dashuritë e humbura e deri te gjetja e gjysmës tjetër, rrëfehet Ganja!

Mes 11 albumeve të Ganjës, disa prej këngëve kanë mbetur gjatë në kujtesën e publikut. Në intervistën e saj në “Rudina” në Tv Klan, këngëtarja i përgjigjet disa pyetjeve të cilat janë frymëzuar nga tekstet e këngëve të saj. Titujt janë ngacmues dhe artistja nuk ka ngurruar të japë disa përgjigje pikante.

Rudina Magjistari: “Shko në dreq të mallkum”, kujt i ke thënë ndonjëherë?

Ganja: Kush e meriton.

Rudina Magjistari: “Mirupafshim”, kujt i thua sot mirupafshim?

Ganja: Ata që me të vërtetë ma lodhin trurin. Hajt, shko, mirupafshim.

Rudina Magjistari: “U knaqëm tu knaq”, për çfarë e ke thënë “u knaqëm tu knaq?”

Ganja: Kur e ke të mirë rrethin afër, gjithmonë është kënaqësia primare.

Rudina Magjistari: “Fluturoj”, në cilin vend ëndërron të fluturosh, që s’e ke vizituar ende?

Ganja: Kam menduar Amerikën, por që tani e kam realizuar, kështu që s’e di.

Rudina Magjistari: Duhet ta mendosh.“Larg syve, larg zemrës”, kë ke sot?

Ganja: Ata që e kanë merituar të jenë larg syve, larg zemrës.

Rudina Magjistari: “Kur humba dashurinë”, kur ka qenë një dashuri që e ke humbur që e kujton akoma?

Ganja: Nëse humb, për atë arsye e humb, shpresoj mos të kthehet më. Diçka që humb, s’e kërkon më.

Rudina Magjistari: Janë titujt e teksteve të tu, kështu që vazhdoj insistoj në të njëjtën temë. “Kërkoj gjysmën tjetër”, e ke gjetur gjysmën tjetër?

Ganja: Enigmë mbetet ajo.

“Nuk doja të ndërroja Ganjën”, artistja rrëfen arsyen e shkëputjes nga muzika

Ganimete Abazi, këngëtarja nga Kosova e njohur me emrin e skenës si Ganja është e ftuara speciale e pasdites në “Rudina” në Tv Klan. Artistja e disa hiteve të njohura rrëfen karrierën e saj në këtë intervistë duke u ndalur te pikat kyçet, sfidat dhe momentet e bukura të rrugëtimit. Ajo sqaron edhe tërheqjen nga muzika rreth vitit 2006 dhe arsyen për t’u rikthyer në një tjetër çast.

Ganja: Nuk ndodhi diçka e madhe, por Ganja… jam pak përzgjedhëse, detajiste në punën time dhe kur filluan pak ujërat të turbulloheshin, hyri një muzikë, një trend i ri, e dimë të gjithë, jo se nuk e gjeja veten, por nuk doja të ndërroja Ganjën.

E pashë më të arsyeshme mos të hyja në ato ujëra për shkak të tregut, por nuk doja as të ndërroja stilin tim për shkakun që hyri një frymë e re në treg. Më pas e risolla veten prapë sepse publiku e do Ganjën dhe nuk e do me ndryshime, kështu që jam e lumtur që në atë periudhë pushova pak dhe pashë së jashtmi se çfarë ka ndodhur.

Rudina Magjistari: Kuptove si duhet të rivije, të riformuloje imazhin tënd.

Ganja: Unë mendoj se artistit i duhet një tërheqje për arsye që publiku të ndiejë mungesën tënde kështu që kur të rikthehesh të jesh prapë ajo e fuqishmja, që të kanë pritur gjithnjë.

Ganja merr dhuratën nga miku i saj me dy data të gdhendura, zbulohet kuptimi i tyre

Në intervistën e saj në “Rudina” në Tv Klan, Ganja rrëfen marrëdhënien e afërt me pjesëtarët e grupit Pro Band, me të cilin bashkëpunon ngushtë prej 7 vitesh. Ndërsa ajo thotë fjalët më të mira për ta, përfaqësuesi i grupit, Moni Rama ka ardhur të surprizojë mikeshën e tij.

Ai ka një dedikim shumë të veçantë për këngëtaren, një disk me foton e Ganjës dhe grupit ku shkruhet “Mbretëresha e baladave” dhe dy data. Kuptimin e tyre e sqarojnë të dy bashkë.

Ganja: 09.01.2023. Hyrja në “Big Brother VIP Kosova”.

Rudina Magjistari: Po pse është vënë ajo datë?

Moni Rama: Aty është data e hyrjes së Ganjës në “Big Brother VIP Kosova” dhe është data e daljes. Aty kanë qenë dy javë, sigurisht që kanë qenë për Ganjën stres brenda sepse ajo nuk e dinte ç’po ndodhte jashtë. Sikur ta dinte ç’po ndodhte jashtë me Ganjën…

Rudina Magjistari: S’do kishte dalë?

Moni Rama: Do kishte qenë më e lumtura në botë. Fillimisht, para se të futej Ganja në “Big Brother”, ne e kishim diskutuar mes nesh sepse duhej që të mos caktonim data në atë kohë sepse Pro Band dhe Ganja janë gjithë kohën bashkë nëpër evente kështu që lamë një pushim të vogël për sa kohë do ishte në “Big Brother”, por reagimet e njerëzve jashtë për këtë kanë qenë shumë të mira dhe shumë të mëdha saqë ajo nuk e dinte ç’po ndodhte jashtë. Unë kisha qejf bashkë me ekipin që të hynte brenda dhe ta shohin njerëzit këtë pjesën e mirë që nuk është Ganja veç një artiste e këngës, por një artiste e jetës./tvklan.al