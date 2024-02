Rudina – Emisioni 3 Shkurt 2024

19:28 03/02/2024

Të ftuar: Florinda Mazreku, Fatma Haxhialiu, Saimir Korreshi, Odeta Dume, Besar Bajraktari

Si e njoha dashurinë e jetës sime/ Histori personale, rrëfime romantike

Për Fatmën, njohja me bashkëshortin ka qenë “e shkruar në yje”: Do e gjeja edhe në 100 jetë të tjera

Këtë të shtunë në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ka qenë e ftuar moderatorja Fatma Haxhialiu, e cila ka folur për njohjen me dashurinë e jetës së saj, Pepin.

Ajo u shpreh se bashkëshortin e ka parë në fillim në një lokal që ndodhej afër Fakultetit të Ekonomisë dhe se dashuria ka nisur që me shikim të parë. Ishte gjë e mirë që Pepi përmbushte edhe atributet fizike që Fatma kërkonte tek një mashkull, kjo sigurisht i bëri gjërat më të lehta.

Rudina Magjistari: Besoni tek dashuria me shikim të parë? Fatma, edhe për ty kështu ka qenë?

Fatma Haxhialiu: Edhe për mua ka qenë goditje direkt sa e kam parë. Unë asokohe shkoja tek një bar që ka qenë tek Ekonomiku me kushërirën time, gocën e xhajës, se unë isha tek Shkencat Sociale. Mirëpo, tek baret përreth kishte më shumë goca, se Shkencat Sociale nuk kishin shumë çuna dhe unë kisha problemin e gjatësisë. Çunat e brezit tim, ose ata që ishin pak më të rritur, nuk ishin shumë të gjatë edhe ishte hall më vete, se po mos të ishte kriteri i gjatësisë unë e skualifikoja menjëherë. Dhe filluam të shkonim tek baret e Ekonomikut me këtë gocën e xhajës, dhe atje kishte sigurisht sepse ishin edhe Gjuhët e Huaja, kishte më shumë djem. Direkt sa e kam parë, unë isha duke pirë çaj dhe ky hyn në derë me dy shokë të vet. Unë sa e pashë, ishte një gjë e madhe që zuri dritën kur hyri, isha kështu: “Shikoje pak, shikoje pak këtë çunin që hyri”. Ai shkoi tek banaku sepse nuk kishte vende të lira, nuk kishte tavolina të lira, mirëpo për çështje tre minutash është liruar një tavolinë përpara nesh dhe ai është ulur mu përballë meje. Dhe në momentin që u ul, unë ngela se dhe më pëlqente.

Rudina Magjistari: Je i sigurt që ai nuk të kishte parë?

Fatma Haxhialiu: Jo, deri në atë moment jo, nuk më kishte parë. Kam pasur një beret atëherë, përdorja…

Rudina Magjistari: Pra ju ndihmoi dhe fati në një farë mënyre.

Fatma Haxhialiu: Ka qenë e shkruar, në një mënyrë që unë them me të vërtetë ishte për t’u bërë, sepse ishte me të vërtetë e shkruar në yje, sepse Pepi për dy ditë mbyllte diplomën dhe nisej për në Kosovë. Ishte me studime dhe atje e priste intervista e punës në Prizren, për të filluar tek bashkia atje punë menjëherë sapo të mbaronte, pra të merrte diplomën këtu. Dhe ai kishte ardhur rastësisht, se ai s’kishte lidhje me asgjë aty dhe nuk… Shkollën e kishte për Mjekësi Veterinare, nuk ishte rreth e përqark, ishte thjesht një koicidencë me shokun e vet që kishin ndaluar aty për të pirë kafe. Dhe u ul përballë, unë isha shumë në siklet, më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Kishte shpatullat e gjera, ishte i gjatë, ishte tamam goditje me shikim të parë. Ai më shikon menjëherë, i tërheq vëmendjen, dhe më bën një shenjë, që rrotulloje dhe një herë beretën. Dhe në atë moment unë i afrohem kushërirës dhe i them: “Se çfarë tha ai për mua”, ndërkohë ai e kishte marrë sikur unë e kisha tallur sepse unë qesha dhe u tërhoq. Hera e parë ishte vetëm kaq, kur ne jemi parë.

Pas këtij ndërveprimi, fati e donte që Fatma të takohej për herë të dytë me Pepin në po të njëjtin vend. Skena u përsërit pothuajse si herën e parë kur panë njëri-tjetrin, vetëm se kësaj here ai nuk u tërhoq, por i shkoi në tavolinë për ta përshëndetur. Këtu lulëzoi historia e dashurisë mes tyre!

Moderatorja u shpreh me bindje që Pepi është shpirti i saj binjak, e se do ta gjente ose dallonte atë edhe në 100 jetë të tjera.

Fatma Haxhialiu: Pastaj që aty shkuam në një lokal tjetër dhe pjesa tjetër është histori, sot jemi këtu ku jemi. Ne, që në momentin e parë që jemi gjetur, unë nuk di si ta përshkruaj atë kiminë. Në kulturën japoneze quhet filli i kuq. Është një fill i padukshëm që lidh dy njerëz dhe që gjen energjinë kudo që të jetë dhe secili prej nesh është i destinuar për atë njeri. Ka njerëz që e gjejnë njeriun e vet, ka të tjerë që janë në përsiati dhe janë në kërkim gjatë gjithë jetës. Unë jam e bindur që e kam gjetur njeriun tim dhe mendoj që edhe në 100 jetë të tjera do di që ta dalloj dhe ta gjej prapë. /tvklan.al

