Rudina – Emisioni 3 Tetor 2022

Shpërndaje







20:44 03/10/2022

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

“Elizabeth Taylor shqiptare”/ Mimoza Selimi, jeta ime në muzikë

Meri Shehu: Horoskopi për muajin tetor, ja shenjat më me fat

Horoskopi për muajin tetor nga Meri Shehu

Peshorja nuk është shenja më me fat e muajit të saj, Meri Shehu zbulon kush ia ‘merr’ kurorën

Muaji Tetor duket se do të tregohet më i butë me disa prej shenjave të horoskopit, megjithatë nuk i bën të gjitha të lehta. Neptuni në Peshk në katërkëndësh me Marsin në Binjak do sjellë energji, por edhe shumë prapaskena, për të cilat duhet të jeni shumë vigjilentë. Në këtë fillim muaji, astrologia Meri Shehu rendit për “Rudina” në Tv Klan shenjat nga ajo me më pak fat te ajo që ‘mbulohet’ prej tij. Gjithashtu, për secilën prej tyre ka edhe një përshkrim të shkurtër.

12 – Demi

Çlirohen në çështjet ekonomike dhe erotike me ikjen e Mërkurit të kundërt ndaj kjo i sjell në ujërat e tyre të sigurisë sepse do fitojnë më shumë pikë në këto fusha. Hëna e plotë në Dash nuk i jep stabilitet në lidhje me shëndetin dhe punën.

11 – Gaforrja

Hëna e plotë në Dash nuk i jep stabilitet në lidhje me karrierën ndaj janë këto pozicione. Planet dhe projektet e tyre janë të mira, do ecin e përparojnë por kujdes me stabilitetin e tyre në të ardhmen.

10 – Bricjapi

Ka më shumë ecuri në lidhje me çështjet ligjore, çlirohet në kontrata e bashkëpunime, ecën dhe përparon, por kujdes sepse në një punë të dyfishtë do kenë prapaskena ose do hyjnë në një punë të dyshim të falë Neptunit dhe Marsit që kanë katërkëndëshin e vështirë.

9 – Dashi

Ka Hënën e plotë në shenjën e tyre dhe do bien shumë në sy, do marrin iniciativa, do riskojnë me energjinë, do jenë rebelë, por tashmë janë më të çliruar në lidhje me punën e shëndetin.

8 – Peshqit

Duhet të kenë kujdes me ujërat , pijet, jetën e pakontrolluar, tradhtive e pasigurive, por gjithsesi do bëjnë hap të mirë përpara për sa i përket marrëdhënieve, kontratave e bashkëpunimeve.

7 – Luani

Ekonomikisht do dalin shumë mirë dhe çlirohen përfundimisht nga disa brenga ekonomike. Do nisin të kenë një jetë sociale, do shkojnë nëpër mbrëmje, festa e evenimente të rëndësishme.

6 – Shigjetari

Do shkëlqejnë në dashuri, do kenë sharmin për të dhënë e marrë energji pozitive. Duhet të kenë kujdes në marrëdhëniet në çift ku fillojnë përplasjet e mëdha, pasiguritë, madje edhe divorcet në disa raste.

5 – Virgjëresha

Do merren shumë me veten. Mërkuri i kundërt tashmë nuk është më ndaj do i jepni më shumë planeve e projekteve personale të cilat do ecin e përparojnë. Kujdes në disa bashkëpunime sepse Neptuni përballë shenjës tuaj mund të sjellë probleme në punë me shtetin.

4 – Akrepi

Projektet dhe puna e tyre do shkëlqejë, do merren shumë me jetën sociale. Do bien më në sy. Kujdes mos t’i lodhë energjia e tepërt.

3 – Peshorja

Afërdita dhe Dielli në shenjën e tyre sjell pushtet e famë.

2 – Binjakët

Binjakët me Marsin në shenjën e tyre mund të tradhtojnë ose tradhtohen, por do ta gjejnë rrugën e dytë të shpëtimit.

Ujori

Mbretërojnë përgjatë muajit Tetor dhe këtu dalim te energjia elektrike ku ata mund të ndikojnë./tvklan.al

Neptuni e ‘kap’ me naftën. Meri Shehu paralajmëron: Kujdes nga tradhtitë

Përfundimi i prapavijës së Mërkurit sikur i çliroi disi shenjat e horoskopit, por edhe muaji Tetor do të hasë vështirësitë veta. Siç shpjegon astrologia Meri Shehu për “Rudina” në Tv Klan, Peshoret do të duan të tregojnë pushtetin e tyre dhe këtu përmend edhe situatën aktuale në botë që ka shkaktuar lideri rus, Vladimir Putin, i cili i përket kësaj shenje.

Ngjarjet më të rëndësishme të këtij muaji janë Hëna e plotë në shenjën e Dashit më 9 Tetor dhe katërkëndëshi i Marsit në Binjak me Neptunin në Peshk. Kjo do i ‘trazojë’ pak situatat dhe do të ndikojë në të gjitha efektet negative të lidhura me lëndët e lëngshme, sidomos naftën.

Meri Shehu: Dielli dhe Afërdita janë në Peshore dhe tendenca e harmonisë, bashkëpunimeve dhe ekuilibrimit ka futur frymën e vet. Peshoret do marrin më shumë dominancë, do fillojnë të bëhen më vigjilente, do duan të bien në sy dhe të fitojnë potencën e pushtetin e vet.

Mërkuri për të gjithë ata që e kanë interesin, ishte i kundërt në Virgjëreshë,nuk është më kështu që jemi çliruar në çështje punësh, kontaktesh e shkrimesh. Por nuk ishte kaq Mërkur i keq. Unë do thosha që ishte rregullues dhe ata që patën zgjuarsinë për të rregulluar gabimet ose projektet e tyre mund t’i kenë rregulluar pavarësisht se në disa raste duket se sjell konflikte.

Në datën 9 kemi Hënën e plotë në Dash që është shumë shpërthyese, shumë e këndshme. Të gjithë do duam të bëjmë shfaqjen tonë, të bien në sy, të jemi pak fëmijë, pak rebelë. Marsi në Binjak bën një katërkëndësh me Neptunin në Peshk. Neptuni ka të bëjë me ujërat, me naftën, me helmet, me pijet, me karakterin jo të mirë në disa raste.

Rudina Magjistari: Me energjinë elektrike ka ndonjë planet që ka të bëjë se i përmende të gjitha, vetëm energjinë s’na përmende?

Meri Shehu: Me energjinë e uëjrave e ka Neptuni sepse udhëhiqet nga Poseidoni, perëndia e deteve. Ç’do të thotë kjo? Me energjinë tashmë do kapet më shumë, me ujërat, lëngjet që është nafta…

Rudina Magjistari: Edhe po ra shi është lajm i mirë?

Meri Shehu: Edhe po ra shi, do ketë përmbytje e gjëra, por edhe çështjet e naftës ose që lidhen me energjinë ose që lidhen kryesisht me naftën do shohim që do kemi problematika të caktuara që do zgjasin të paktën deri në mesin e muajit. Kujdes nga tradhtitë, pabesitë dhe pijet./tvklan.al

“Përpara se të vija, ishim bashkë”, këngëtarja rrëfen marrëdhënien me ish-burrin: Shoku im më i mirë

Prej vitesh Mimoza Selimi, gazetarja dhe vokalistja e grupit “Djemtë e Detit” është shpërngulur në Zvicër. Në intervistën për “Rudina” në Tv Klan, veç kujtimeve që e lidhin me Shqipërinë, ajo ndan edhe pak nga jeta private.

Mimoza zbulon se prej kohësh është e dashuruar me dikë atje. Nga Shqipëria është larguar edhe me një divorc, por marrëdhënia që ruan sot me ish-bashkëshortin është e rrallë.

Mimoza Selimi: Ishte dhe mbetet shoku im më i mirë.

Rudina Magjistari: Pra, ruani një marrëdhënie të shkëlqyer.

Mimoza Selimi: Përpara se të vija në studio ishim bashkë. Kam pasur fat. Ne kemi qenë një nga çiftet e rralla shqiptare që kemi pasur një marrëdhënie miqësie, besimi. Kur njerëzit janë mendjehapur, Rudina, gjejnë gjithmonë një zgjidhje me shumë qytetari, pa i bërë keq njëri-tjetrit dhe për të ruajtur gjërat e bukura sepse kemi qenë jo pak, por 14 vite bashkë. Ne flasim në telefon, bisedojmë për gjëra, tregojmë dhe ndihem me shumë fat sepse duhet të jenë të dy që ta kenë të njëjtin mendim për t’i pranuar gjërat që kur vjen një moment dhe mbaron, mbaron por e rëndësishme është të ruash respektin dhe për fat, ne e kemi./tvklan.al

“Vaçe Zela, nëna ime e dytë”, Mimoza Selimi rrëfehet: Kam dalë në festival me këpucët e saj

Mimoza Selimi, lokalistja e vetme femër e grupit të njohur “Djemtë e Detit” ruan kujtime të shtrenjta me të madhen Vaçe Zela. Për të ajo rrëfen në “Rudina” në Tv Klan se ka qenë shtysa pse u orientua drejt muzikës. Prej vegjëlisë, Mimoza ëndërronte të takonte Vaçen dhe një ditë i erdhi mundësia e artë.

Rudina Magjistari: Si je njohur me Vaçe Zelën dhe si ka qenë marrëdhënia juaj?

Mimoza Selimi: Vaçja ishte nëna ime e dytë. Kam aq shumë për të thënë, Rudina sa ndoshta Vaçja meriton që unë të shkruaja një libër për të. Lidhja ime me Vaçen ka qenë e jashtëzakonshme. Kur e dëgjoja Vaçen, unë vuaj nga një hipersensibilitet, shumë ndjeshmëri dhe e dëgjoja Vaçen dhe qaja, isha e vogël, fëmijë 4-5 vjeç. Me kohë ëndërroja gjithmonë ta takoja. Vaçja ka qenë shtysa që unë të këndoja dhe kështu kam shkuar me dëshirën që një ditë unë do ta takoja, do bëhesha këngëtare.

Dhe fati e solli që Ministria e Kulturës në vitin ’86-87 organizoi një kurs, ishte një vit shkollor që unë të kisha mësuese Vaçen në Estradën e Tiranës. Kur e kam takuar për herë të parë dridhesha. S’e harroj asnjëherë, edhe kur bënte vokalicat Vaçja, unë rrija kështu.

Kur ka ardhur Pandi Laço në Estradën e Tiranës dhe i tha, se unë në fakt kisha kënduar ndërkohë këngët e Vaçes në dy Festivalet e Interpretuesve dhe Pandi i thotë “ia ke dhënë të gjitha kësaj”. Vaçja me atë modestinë e vet, se këta janë njerëzit e mëdhenj që nuk kanë nevojë të bëjnë zhurmë, tha “jo kjo më ka ardhur kështu, s’i kam dhënë asgjë”.

Mimoza shpjegon se marrëdhënia e saj me Vaçen ka qenë e fortë që përpara se të shkonin në Zvicër. Në Tiranë ajo ndenji në shtëpinë e këngëtares së madhe, madje ka veshur edhe rrobat e këpucët e saj.

Mimoza Selimi: Në ‘87 që kam kënduar duetin me Rubinin, atëherë ishim të varfër, ishim të gjithë njësoj. Kisha marrë një copë në “Mapo”, që edhe atëherë kishim radhat e mëdha të njerëzve për të marrë një copë në “Mapo”. Rozë, ma ka qepur nëna e Marjana Kondit, Magda, një grua e jashtëzakonshme. Magda, atje lart ku je, sa të kam dashur shpirt. Dhe s’kisha këpucë që të shkonin me fustanin. Vaçja ndërkohë kishte pasur mundësinë të dilte me Ansamblin e Shtetit dhe më thotë mua “hajde këtu ti”. Vaçja kishte numrin e këmbës 39 dhe unë 37. I kemi mbushur majaat e këpucëve me letër dhe unë kam veshur këpucët e Vaçes.

Rudina Magjistari: Ke dalë në festival me këpucët e Vaçes!

Mimoza Selimi: Unë i quaj këpucët magjike./tvklan.al

Mimoza Selimi rrëfen ditët e fundit të Vaçe Zelës: Më njohu

Në intervistën për “Rudina” në Tv Klan, këngëtarja Mimoza Selimi kujton marrëdhënien e veçantë me artisten Vaçe Zela. Prej momentit kur dëgjonte këngët e saj në radio kur ishte fëmijë e deri në plotësimin e ëndrrës së madhe për ta takuar, ku më tej Zela u bë edhe mësuesja e saj, ajo i rrëfen të gjitha mes emocionesh të forta. Lidhja e tyre e fortë u përforcua edhe në Zvicër, teksa Mimoza kthehet në ditët e fundit në spital të artistes.

Rudina Magjistari: Më pas edhe Zvicra ju ka lidhur shumë sepse Vaçja ka jetuar në Zvicër, ti vetë në Zvicër.

Mimoza Selimi: Po dhe rrija atje, Vaçja që i thoshte Irmës…

Rudina Magjistari: Vajzës së vet.

Mimoza Selimi: Të tërë bëjnë për prindërit. Çfarë ka bërë Irma për prindërit nuk ka njeri në botë që mund ta bëjë. Ajo vajzë ia dedikoi nënës dhe babait të vet. Ajo i ka ndenjur asaj nëne, që atje të sjellin infermiere e të gjitha, Irma nuk ka dashur. Irma ia ka bërë të tëra vetë.

Njerëzit që nuk e kanjë njohur Vaçen… Vaçja ishte një grua me një shije të hollë, elegancë. Një grua që dinte të qepte, të gatuante, të bënte të tëra me një modesti të jashtëzakonshme.

Kam shkuar dhe e kam parë në spital në ditët e fundit përpara se të ikte. Më njohu. Gjithmonë e them dhe s’ka askush pse të ma marrë për keq që Vaçe Zela ishte dhe mbetet dhe ka për të mbetur e pazëvendësueshme.

Zëri i jashtëzakonshëm u shua në vitin 2014 për shkak të një sëmundjeje me të cilën luftonte prej kohësh./tvklan.al

“Vaçe Zela, nëna ime e dytë”, Mimoza Selimi rrëfehet: Kam dalë në festival me këpucët e saj

Mimoza Selimi, lokalistja e vetme femër e grupit të njohur “Djemtë e Detit” ruan kujtime të shtrenjta me të madhen Vaçe Zela. Për të ajo rrëfen në “Rudina” në Tv Klan se ka qenë shtysa pse u orientua drejt muzikës. Prej vegjëlisë, Mimoza ëndërronte të takonte Vaçen dhe një ditë i erdhi mundësia e artë.

Rudina Magjistari: Si je njohur me Vaçe Zelën dhe si ka qenë marrëdhënia juaj?

Mimoza Selimi: Vaçja ishte nëna ime e dytë. Kam aq shumë për të thënë, Rudina sa ndoshta Vaçja meriton që unë të shkruaja një libër për të. Lidhja ime me Vaçen ka qenë e jashtëzakonshme. Kur e dëgjoja Vaçen, unë vuaj nga një hipersensibilitet, shumë ndjeshmëri dhe e dëgjoja Vaçen dhe qaja, isha e vogël, fëmijë 4-5 vjeç. Me kohë ëndërroja gjithmonë ta takoja. Vaçja ka qenë shtysa që unë të këndoja dhe kështu kam shkuar me dëshirën që një ditë unë do ta takoja, do bëhesha këngëtare.

Dhe fati e solli që Ministria e Kulturës në vitin ’86-87 organizoi një kurs, ishte një vit shkollor që unë të kisha mësuese Vaçen në Estradën e Tiranës. Kur e kam takuar për herë të parë dridhesha. S’e harroj asnjëherë, edhe kur bënte vokalicat Vaçja, unë rrija kështu.

Kur ka ardhur Pandi Laço në Estradën e Tiranës dhe i tha, se unë në fakt kisha kënduar ndërkohë këngët e Vaçes në dy Festivalet e Interpretuesve dhe Pandi i thotë “ia ke dhënë të gjitha kësaj”. Vaçja me atë modestinë e vet, se këta janë njerëzit e mëdhenj që nuk kanë nevojë të bëjnë zhurmë, tha “jo kjo më ka ardhur kështu, s’i kam dhënë asgjë”.

Mimoza shpjegon se marrëdhënia e saj me Vaçen ka qenë e fortë që përpara se të shkonin në Zvicër. Në Tiranë ajo ndenji në shtëpinë e këngëtares së madhe, madje ka veshur edhe rrobat e këpucët e saj.

Mimoza Selimi: Në ‘87 që kam kënduar duetin me Rubinin, atëherë ishim të varfër, ishim të gjithë njësoj. Kisha marrë një copë në “Mapo”, që edhe atëherë kishim radhat e mëdha të njerëzve për të marrë një copë në “Mapo”. Rozë, ma ka qepur nëna e Marjana Kondit, Magda, një grua e jashtëzakonshme. Magda, atje lart ku je, sa të kam dashur shpirt. Dhe s’kisha këpucë që të shkonin me fustanin. Vaçja ndërkohë kishte pasur mundësinë të dilte me Ansamblin e Shtetit dhe më thotë mua “hajde këtu ti”. Vaçja kishte numrin e këmbës 39 dhe unë 37. I kemi mbushur majaat e këpucëve me letër dhe unë kam veshur këpucët e Vaçes.

Rudina Magjistari: Ke dalë në festival me këpucët e Vaçes!

Mimoza Selimi: Unë i quaj këpucët magjike./tvklan.al