Rudina – Emisioni 30 Janar 2024

Shpërndaje







20:51 30/01/2024

Të ftuar: Genci Fuga, Estela Koni

Rikthimi i aktorit Genci Fuga, pas sfidës shëndetësore, me një rol të ri

Goditja në tru e paralizoi, aktori kujton “episodin” e parë: Ishte kulmi ta shikoje dorën dhe mos ta lëvizje

Muajt e fundit për aktorin e njohur, Genc Fuga dhe familjen e tij, nuk kanë qenë aspak të lehta, pasi artisti pësoi një goditje në tru dhe i duhej t’i nënshtrohej një ndërhyrje kirurgjikale.

Fatmirësisht, ai tani është në gjendje shumë të mirë shëndetësore dhe së fundmi është duke punuar për një shfaqje që do ta ngjisë sërish në skenë.

I ftuar këtë të martë në emisionin “Rudina” në Tv Klan, aktori ka folur se çfarë ka ndjerë në momentin e parë kur e kuptoi çfarë kishte ndodhur me të. Ai u shpreh se ishte kulmi ta shikoje dorën e mos ta lëvizje dot.

Rudina Magjistari: Në momentin e parë Genc kur, le të themi, kuptove dhe mësove çfarë kishte ndodhur, çfarë mendove? Çfarë ndieje në ato çaste, në ato orë le të themi?

Genc Fuga: E para ishte… unë e kam të vështirë të mos e lidh me aspektin humoristik. Ishte kulmi ta shikoje dorën dhe mos ta lëvizje dot. Ishte kulmi, që të të mos bindej edhe dora jote. Mbaj mend vetëm një sekuencë, një ndër sekuencat, se shumë herët për të harruar, kisha Enin te koka dhe ishte momenti kur nëpërmjet ndërhyrjes do më kthenin zërin. Mirëpo, deri në atë moment komunikoja me infermieret dhe me Enin, kryesisht me shenja dhe me tinguj. Edhe më hoqën atë pajisjen dhe më erdhi zëri. Eni ishte prezente, edhe i thashë asaj infermieres: “Të lumshin duart, por ti nuk e di çfarë do heqësh tani se unë do flas”.

Rudina Magjistari: S’do pushoj më (duke qeshur).

Genc Fuga: Më lindte shumë shpesh ndjenja e xhelozisë dhe njëkohësisht e cinizmit, për veprimet nga më të ndryshmet. Rudinë, dua të them që, ka qenë jashtëzakonisht shumë punë e madhe, edhe nga ana ime, por edhe nga trajnuesit, nga fizioterapistët, që unë të vishesha. Domethënë, je në shina komplet të tjera dhe duhet të ecësh në një rrugë komplet të re.

Rudina Magjistari: Duket sikur fillon çdo gjë nga e para.

Genc Fuga: Në fakt, fillon gjithçka nga e para. Shumë gjëra trashëgoj nga jeta e parë, por kryesorja është dashuria, ajo që na mban. /tvklan.al

U bënë bashkë për të ndihmuar aktorin | Genc Fuga: Kam qarë, i thashë “zemër nuk e prisja”

Goditja në tru nuk e mposhti aktorin e njohur, Genc Fugën. Me shumë mundime e vullnet të fortë, ai është tani midis nesh dhe më gati se kurrë për të jetuar mundësinë e dytë që i është dhënë. Në emisionin “Rudina” në Tv Klan, aktori u shpreh se “jetën e dytë” do ta përdorë për të njëjtin zanat, e kjo është të japë dashuri.

Moderatorja e programit, Rudina Magjistari, u ndal gjithashtu dhe tek gjesti fisnik i bashkëshortes së tij, Eni Jani, e cila bëri një apel në rrjetet sociale për mbështetje financiare. Menjëherë pas këtij postimi, nisi një aksion në rrjetet sociale nga miq, të njohur dhe të panjohur të aktorit duke hapur një “Gofoundme” dhe duke mbledhur brenda pak orësh, më shumë se 19 mijë euro që nevojiteshin.

Më pas, bashkëshortja e aktorit e mbylli faqen në më pak se 24 orë, pasi nuk donte që njerëzit të ndihmonin më tepër kur shuma e nevojshme ishte arritur, e kjo sipas Magjistarit ishte një akt dinjitoz. Nga ana tjetër, Genc Fuga nuk e besonte dot që kaq shumë njerëz ishin mbledhur për ta ndihmuar, aq sa kishte filluar të qante.

Genc Fuga: Kam pasur rastin të provoja atë që nuk e ndiejmë, por atë që është aty. Ne themi për shumë aspekte të jetës që, shiko se është aty, e ndiejmë dhe është aty, por ta provosh këtë, kalon emocione shumë të forta. Që në kontaktin e parë, kur më tha Eni çfarë ishte bërë në pikëpamje elektronike, po qaja, edhe më tha: “Çfarë ke tani?”. I thashë: “Zemër nuk e prisja. Nuk e pret një gjë të tillë”. Dhe është për t’u falënderuar, jo dhe aq aspekti financiar, faleminderit për të gjithë atë, por nuk e ke idenë sa përfiton njeriu nga lutjet, vetëm nga lutjet e të tjerëve! Ka qenë një vëmendje gati-gati… ti fillon edhe vetë korrigjohesh në sensin: “Ore çfarë paskam dhënë?” Aty mund të kuptosh…

Rudina Magjistari: Se sa shumë të duan. Aty e kupton.

Genc Fuga: Aty mund të kuptosh dashurinë.

Rudina Magjistari: Aty e kupton sa shumë të duan dhe atë që ke dhënë, se ndoshta nuk je i ndërgjegjshëm gjatë kohës që punon. Punon, jep dhe vazhdon, por ndërkohë, në momente të tilla kupton se sa i rëndësishëm je për të tjerët. Sa shumë ke prekur dhe ke ndryshuar jetët e të tjerëve.

Genc Fuga: Dhe më vjen mirë që m’u dha një rast i dytë, me këtë jetën e dytë, që përsëri të bëj këtë zanat që di të bëj më mirë, të jap dashurinë. /tvklan.al

Surpriza e bukur nga bashkëshortja dhe fëmijët që e bënë Genc Fugën të shpërthejë në lot gëzimi

I ftuar këtë të martë në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ka qenë aktori i njohur Genc Fuga. Ai ndodhej në formën e tij më të mirë, ndonëse pësoi një goditje në tru dhe rikuperimi nuk ishte i lehtë.

Bashkëshortja e fëmijët e tij i bënë atij një surprizë në studio, duke i dërguar një buqetë me lule dhe një letër ku shkruheshin fjalë dashurie për aktorin. Ky i fundit nuk mund t’i mbante dot lotët e gëzimit, ndaj i thotë moderatores së programit që ta lexojë letrën.

Genc Fuga: Më fal, por unë nuk mund ta lexoj dot këtë. Është shumë e bukur.

Rudina Magjistari: A mund ta lexoj unë?

Genc Fuga: Po të lutem.

Rudina Magjistari: Okej po e lexoj unë. Genc Fugës nga bashkëshortja dhe tre vajzat e tij: “Të kesh një baba si ty është fat! Ti je dhe do të mbetesh gjithmonë shembulli, krenaria, e mbi të gjitha, shoku ynë. Të duam shumë!” /tvklan.al

Java e Modës Haute Couture në Paris: Çfarë propozohet për pranverë/verë ‘24

“Përtej rrethit të konfuzionit”/ Ekspozita me piktura e artistit bashkëkohor Leonard Qylafi