Rudina - Emisioni 30 Nentor 2021 - Tv Klan

Rudina – Emisioni 30 Nentor 2021

Shpërndaje







18:57 30/11/2021

Amarda Arkaxhiu: Jeta ne SHBA, divorci me bashkeshortin dhe projektet e reja.

Në këtë pjesë të parë do të kemi të ftuar një këngëtare të njohur të muzikës popullore veçanërisht asaj të Shqipërisë së Mesme. Numëron plot vite karrierë në fushën e muzikës ku numëron bashkëpunime dhe videoklipe të shumta. Sot ajo do të flasë për karrierën dhe projektet e saj të fundit muzikore si dhe jetesën mes Shqipërisë dhe ShBA-së ku jeton prej 5 vitesh. Ftojmë në studio Amarda Arkaxhiu.

Sindroma Thyerja e Zemres/ Si t`i menaxhojme emocionet.

Rikthehemi në studio dhe në këtë pjesë të dyte do të flasim për një temë me shumë interes për të gjithë. Stresin dhe përjetimet emocionale nuk i shmang dot askush, por ndoshta shumë pak njerëz e dinë rëndësinë që kanë ato për shëndetin tonë, aq sa mund të na kushtojnë një dëmtim serioz të tij. Shpesh kemi dëgjuar të thuhet shprehja ‘I është thyer zemra’, por a mund të rrezikojë seriozisht shëndetin dhe jetën kjo zemërthyerje apo dhimbjet e tjera emocionale? Për të folur për këtë dhe për të na sqaruar edhe më mirë përgjigjen në gjuhë mjekësore, do të kem tani një lidhje Skype me një mjek i cili prej 20 vitesh jeton në Amerikë, më konkretisht në Çikago. E kemi pasur edhe më parë në program, ai është një personazh interesant, i cili zgjedh që këshillat e tij për shëndetin t’i ndajë edhe në rrjetet e tij sociale, madje edhe me nota humori.

Frutat dhe perimet bio/ Ja sekretet e Mami Keles per ti dalluar ato.

Në pjesën e tretë të emisionit do të kemi të ftuar një nga blogeret më të njohura të ushqimit, e cila publikon shpesh receta nga më të ndryshmet dhe të shëndetshmet, duke na dhënë në këtë mënyrë sugjerime për pjata apo kombinime të ndryshme që mund të bëjmë për vaktet tona. Megjithatë këtë herë nuk e kemi të ftuar në studio, për të folur për recetat, por pikërisht për përzgjedhjen e frutave dhe perimeve. Si të dallojmë frutat dhe perimet e freskëta dhe bio të stinës? Duket se ka disa mënyra të cilat Enkelejda Brahimaj, ose siç njihet prej blogut të saj “Mami Kela” .