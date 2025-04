#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

A bëjnë burrat shqiptarë punë shtëpie? Pyetja që “ndez” debat

Do të flasim në këtë pjesë të parë për një studim që është bërë nga Universiteti i Cambridge dhe që kanë dalë në përfundimin se: Burrat që ndihmojnë gratë me punët e shtëpisë, janë më të lumtur. Sipas studimit, angazhimi në punët e shtëpisë kontribuon në reduktimin e grindjeve dhe përmirësimin e mirëqenies së përgjithshme. Por sa të lumtur janë burrat shqiptarë? Do të kemi një panel me miq për të diskutuar për këtë temë interesante…dhe pse jo për të zbuluar pak marrëdhenien e burrave shqiptarë me punët e shtëpisë…

Anesti Duka, piktori shqiptar vlerësohet me çmim në Korenë e Jugut

Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë. Do të jemi me një artist, ai në fakt është piktor, i cili ka fituar një çmim të rëndësishëm ‘MEDALJEN E ARGJENDTË’ (Silver Aëard) në Korenë e Jugut, konkretisht në Busan International Art Festival. Ky festival është i mirënjohur në të gjithë botën e arteve pamore. Bëhet fjalë për Anesti Duka. Ai në fakt ka një rrugëtim të gjatë artistike të nisur që në vitin 1995, por do të mësojmë më shumë në studio…

“Fileto peshku me fruta”, receta me të cilën do të befazoni miqtë

Jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë, jemi zhvendosur tëk këndi i tavolinës aty ku po na pret dhe e ftuara jonë për sot, e cila ka sjellë një recetë që duket shumë e shijshme…Se çfarë është dhe si realizohet, do të na e zbulojë Albana Dulellari…

