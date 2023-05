Rudina – Emisioni 31 Maj 2023

Shpërndaje







18:51 31/05/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Në studio: Maya Aliçkaj, Idlir Koka, Leonard Bombaj

Maya, aktorja që u bë këngëtare/ Pengu im aktrimi

Ndau foton me aktoret, Maya tregon nëse ka në plan një projekt teatral

Maya njihet si një ndër zërat më të bukur të muzikës popullore, por edhe si aktorja që u bë këngëtare. E ftuar pasditen e së mërkurës në “Rudina” në Tv Klan, Maya flet për këtë dashuri të madhe të saj, e cila nuk është aq prezente sa kënga. Këngëtarja shprehet se aktrimin e sheh sinjë mundësi të humbur dhe shpreson të gjejë momente në të ardhmen për ta shijuar sadopak.

Maya: Po, më vjen pak keq sepse teatri apo filmi mua më japin një kënaqësi jashtëzakonisht të madhe, ashtu si edhe kënga, por këngën unë po e shijoj, te kënga unë jam aktive shumë. Ndërsa në skenën e teatrit shumë rrallë, domethënë pak role këtu dhe pak në Gjermani. Më vjen keq për këtë realisht sepse koha kalon dhe ti nuk merr të gjitha ato kënaqësi që ti mendon që mund t’i marrësh, por nuk është e lehtë që t’i bësh të dyja.

Në të njëjtën kohë që unë jam edhe nënë, që gjermanët thonë që hidhet vallja sipas muzikës së fëmijës tani, edhe të mbaj edhe fëmijën që mezi e kam, faleminderit Zotit, edhe të bëj edhe këngën, edhe aktrimin, edhe menaxhimin, edhe shumë gjëra, është realisht e pamundur. Shpresoj shumë që të kem ndonjë mundësi të paktën… mos të them së afërmi fare, por disi, për të luajtur diku që ndonjëherë unë ta marr këtë kënaqësinë e skenës së teatrit. Është për mua magji, e kam… edhe nuk mund të flas për veten time, por siç ke dëgjuar, jam mirë në aktrim dhe e dua. Kur një gjë e do, normalisht mund të jesh mirë.

Maya sqaron edhe postimin e saj të fundit në rrjetet sociale përkrah aktoreve Rajmonda Bulku, Luiza Xhuvani, Zamira Kita dhe Keti Muzina, nëse fshihet një projekt i ardhshëm pas këtij takimi.

“Do t’ia lëmë më mirë kohës sepse jam pak supersticioze siç e di dhe nuk dua t’i flas gjërat para se të bëhet diçka, para se të paktën të fillojë një gjë, kështu që ndoshta me kismet”, tha Maya.

“Nuk thamë ‘të dua’, por nga brenda…”, Maya kujton dashurinë e parë: I shkrova një letër

Në rubrikën e “31 Pyetjeve” nga “Rudina” në Tv Klan, Maya kujtoi edhe një moment nga simpatitë e para të rinisë. Këngëtarja tregoi për djalin e parë që pëlqente, një dashuri platonike, së cilës i shkroi edhe një letër.

Maya: Ka qenë një shoku im i shkollës, nuk ia them emrin se mos na bëhet xheloze nusja. I ra atij njëherë si duket në kokë për mua, pastaj unë çëk e çëk me këto, ta zgjasim një çikë këtë, s’ka gjë se është interesante. Në ato vite nuk ishte kollaj që të të thoshte dikush që të kam qejf e më the, të thashë dhe ç’bën ky, shoqërohej me një djalin e dajës tim që të krijonte një farë mundësie, të kalonte para shtëpisë time, të flinte te daja, vinte për të kaluar para shtëpisë time. Merrte librat nga çuni i dajës, shkruante inicialet e emrit tim, gjëra të tilla, shkruaj një letër unë ngaqë…

Ne simpatizoheshim, në fakt ajo dashuria platonike është shumë e bukur. Kurrë nuk i thamë njëri tjetrit më do ose e dua, por kështu nga brenda mos e pyet. Edhe njëherë shkruaj një letër unë, ngaqë nuk ma mbante t’i thoja këto gjëra që ndieja, nuk ma mbante t’i thoja askujt, as motrës time më të afërt dhe shkruaj një letër unë kështu, që t’i hidhja të paktën, t’i thoja, si puna e atyre që mbanin ditar. Më humbet ajo letra, ku do futesha unë? Me shumë përpjekje e gjej dhe e djeg atë letrën që mos t’i ngelej asnjë cep.

Maya shton se disa vite më parë e ka takuar rastësisht në plazh, por sigurisht që historia i përket së shkuarës dhe nuk ka më asnjë interes për të.

Çelet ekspozita “Rear-view Mirror” nga piktori shqiptar Idlir Koka

“Lejlekët nuk vijnë më”: Filmi i ardhshëm i Leonard Bombajt, dedikuar Pëllumb Kullës

/tvklan.al