Rudina – Emisioni 4 Janar 2023

19:20 04/01/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Të ftuarit: Luara Xhaxhiu, Loris, Noemi, Vasilika Tafa

Një gjyshe si Laura Xhaxhiu, për herë të parë me vajzën dhe mbesën

Çfarë të lexojmë gjatë vitit 2023/ Titujt që nuk duhet të mungojnë

Librat që kanë ndikuar jetën e personazheve të suksesshëm në botë

“Tre femrat e jetës sime”, Rezar Xhaxhiu emocionon me fjalët e ëmbla: Ju dua

Gazetari Rezar Xhaxhiu ka surprizuar me një videomesazh në emisionin “Rudina” në Tv Klan tre femrat më të rëndësishme të jetës së tij, gruan, vajzën dhe mbesën. Ai nuk i kurseu fjalët për t’u treguar atyre edhe njëherë se sa të rëndësishme janë ato për të dhe se sa shumë i do e fjalët më të bukura ju dedikuan më të voglës, mbesës së tij 2-vjeçare Naomit.

“Rudina të jam mirënjohës që ke bërë bashkë tre femrat e jetës sime. Gjithsecila prej tyre ka shënjuar dhe ka lënë gjurmë në këtë jetë. Laura në këto 35 vite të bashkëjetesës me të ka bërë të buzëqesh pjesa tjetër e imja, pa të cilën besoj se do të isha më beso një mashkull pa ngjyrë pa forma, deri-deri pse jo, pa lezet. Ndoshta kjo është arsyeja që edhe pse e kam parë në miliona mënyra, prapë e kam dashur në secilën prej tyre. Lori ka qenë një bekim më shumë në jetën time erdhi në jetë kur isha fare i ri, por më burrëroi si baba. Duke më dhënë më pas një lumturi që të jep pasja në krahë e një engjëlli. Deri sa solli Noemin atë krijesën gjysmë franceze-gjysmë shqiptare dhe kur ti ke menduar se ti gjithçka për atë që quhet dashuri, për Laurën nëse do, apo për Lorin, papritur mbërrin kjo krijesë dhe ti kupton se ke një tjetër dashuri më të epërme më dimensionale, më njerëzore. Ja pra, kjo ishte, ju dua të trejave!”, ishte mesazhi i Rezar Xhaxhiut, i cili solli shumë emocione në studio e sidomos te bashkëshortja e saj, e cila nuk mund të qëndronte pa e përmendur edhe një herë se sa bashkëshort dhe baba fantastik është ai.

“Rezari përveçse një bashkëshort i mrekullueshëm është një baba fantastik. Mua më mrekullon dashuria që ai njeri ka për familjen, por mbi të gjitha për Lorin se ne tani vërtet e kemi edhe nomin, por ne Lorin kemi tamam. Para se Lori të vinte ai u gjallërua, dilte të bënte pazare, thoshte “do gatuajmë këtë dhe atë”, është një babai mrekullueshëm”, tha Laura Xhaxhiu

“Nuk kam dashur fëmijë tjetër”, Laura Xhaxhiu kujton momentet kur solli në jetë vajzën: Isha shumë e re dhe vetëm

Laura Xhaxhiu ishte këtë të mërkurë e ftuar në emisionin “Rudina”, në Tv Klan së bashku me vajzën e saj Lorin dhe me mbesën 2-vjeçare Noemin. Ato kanë ndarë më publikun disa nga momentet më të bukura më të rëndësishme të jetës së tyre e po ashtu edhe disa që kanë qenë të bukura, por edhe shumë tronditëse.

E pyetur nga Rudina se pse nuk ka bërë fëmijë tjetër, Laur Xhahiu është shprehur hapur, se ajo vetë kishte një ndjesi të brendshme që nuk donte të kishte një fëmijë tjetër, e ndoshta thotë ajo ka qenë edhe një lloj traume nga lindja e vajzës, pasi në atë kohë ajo ka qenë e vetme me bashkëshortin, Rezarin dhe të dy ishin shumë të rinj.

Laura Xhaxhiu: Nuk e di Rudina kam pasur një gjë të brendshme që nuk kam dashur fëmijë tjetër. Ndoshta ka qenë edhe një lloj traume. Kur unë kam lindur Lorin nuk e kam pasur të thjeshtë. Kam qenë shumë e re, shumë vetëm. Kam qenë aq shumë vetëm, sa kur lindi Lori unë kam shkuar 4 ditë përpara në maternitet se kisha frikë. Imagjino në një vend të huaj, ku flitej një gjuhë e huaj, ku edhe Rezari ishte shumë i ri. Lori ka pasur probleme shëndetësore pas lindjes dhe unë kam qenë një muaj në spital. Ka qenë një trishtim shumë i madh kur unë dal nga materniteti më marrin me makinë dhe më çojnë në një spital që ishte një orë larg Bukureshtit dhe unë nuk kisha bebin me vete. Kjo ishte një goditje shumë e fortë për mua./tvklan.al