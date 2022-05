Rudina – Emisioni 4 Maj 2022

Shpërndaje







20:09 04/05/2022

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

“A mos je beqare”/ Rovena Ibrahimi prezanton këngën e fundit

Priste prej 5 vitesh të bëhej nënë, këngëtarja rrëfen momentin kur mësoi se ishte shtatzënë

Prej 9 muajsh, këngëtarja Rovena Ibrahimi ka njohur emocionin më të madh të një gruaje, ndjesinë e të qenurit nënë. Nataniel, djali i saj i parë, i ka dhuruar një tjetër këndvështrim për botën dhe jetën. Duke na treguar në “Rudina” në Tv Klan këtë moment të veçantë, ajo rrëfen se ka qenë një shtatzëni e shumëpritur, por edhe e vështirë.https://www.youtube.com/embed/gF7CQlpGyB0

Rudina Magjistari: Momenti i parë kur mësove që ishe shtatzënë, si e ke përjetuar? Kishe kohë që prisje, që kërkoje apo ishte momenti që vendosët të ndryshonit jetën tuaj dhe ndodhi?

Rovena Ibrahimi: Pas gjithë kësaj bisede që ne bëmë ky është momenti që unë u rrënqetha dhe nuk e di pse më ndodh e njëjta gjë gjithmonë. Mbase është momenti më delikat në jetën e njeriut dhe uroj që kushdo në këtë botë ta ketë. Nuk planifikuam gjë. Kishim 5 vite martuar që prisnim dita-ditës që të ndodhte. Nuk po ndodhte dhe këtu do të bëj një rrëfim shumë të sinqertë, domethënë takonim miq, thoshin “ç’bëni, pse rrini, shkoni diku, rrini jashtë”.

Thashë unë nuk kam për të ikur në asnjë vend, nëse ka qenë shkruar për t’u bërë nënë, do bëhem kur ta ketë shkruar Zoti lart. Në momentin që vërtet ndodhi nuk po e besonim as vetë. Kur i thashë tim shoqi, i nisa testin, tha “kush është shtatzënë?”. Është shumë e sinqertë dhe po e tregoj për herë të parë sepse ti vërtet ta jep këtë impakt. Pastaj sigurisht u siguruam. Gjatë muajve të parë shkuam mirë, pastaj shumë trazira ndodhën por ia dolëm.

Artistja nuk dha detaje të mëtejshme mbi ndërlikimet e shtatzënisë, të cilat janë eklipsuar tërësisht nga lumturia që i ka dhuruar djali. Kjo është edhe arsyeja pse zgjodhën edhe një emër të veçantë për të, Nataniel, që do të thotë “dhuratë e Zotit”.

“Më ke sjellë fat”, Rudina Magjistari qenka ‘hajmalia’ e këngëtares Rovena Ibrahimi

Vetëm pak ditë më parë, këngëtarja e njohur Rovena Ibrahimi ka publikuar projektin e saj më të ri muzikor, “A mos je beqare”. Tashmë një zë i spikatur dhe solid në skenë, ajo ka grumbulluar edhe mjaft çmime e arritje të rëndësishme profesionale. Por teksa bën një retrospektivë të karrierës në “Rudina” në Tv Klan, një prej tyre ajo e veçon jo vetëm për rëndësinë, por edhe sepse ia kujton figura e Rudina Magjistarit, e cila mesa duket, paska qenë hajmalia fatsjellëse e këngëtares.https://www.youtube.com/embed/x-YRcFTJ764

Rudina Magjistari: Cili ka qenë momenti yt më i rëndësishëm nëse do të ktheje kokën pas mes gjithë këtyre, kë do të ndaje mes gjithë të tjerëve si arritje profesionale?

Rovena Ibrahimi: Një gjë që më vjen tani në mendje dhe që ma sjell pikërisht ti, është çmimi i Tv Klan me këngën “Zemra në lak” sepse ma ke dorëzuar ti.

Rudina Magjistari: Ah, ta kam dhënë unë. Duhet ta kishim gjetur këtë moment, sa vite ka?

Rovena Ibrahimi: Ka goxha, te “Këngë Moj”. Pas asaj më ke sjellë fat sepse kënga ka fituar çmimin e parë “Zambaku i Prizrenit” në Kosovë.

Rudina Magjistari: Edhe ai është festival i rëndësishëm.

Rovena Ibrahimi: Shumë i rëndësishëm. Kështu që, më ke sjellë fat.

Rudina Magjistari: Më vjen mirë, më vjen mirë shumë.

Rovena Ibrahimi: Dhe lançimi i kësaj kënge është prapë këtu, uroj prapë të më sjellësh fat.

Situatë alarmante/ “Në 10 fëmijë, 4 prej tyre priten të kenë probleme me shikimin”

Elton Ilirjani i bën ofertën tunduese Rudina Magjistarit, si përgjigjet moderatorja

Ndërsa tashmë i ka hyrë botës së artit dhe modës me vrull duke marrë oferta të rëndësishme për të qenë pjesë e saj, Elton Ilirjani na zbulon edhe disa nga planet e afërta. Në “Rudina” në Tv Klan, biznesmeni tregon se më 17 Maj, do të veshë një fustan-tren për paradën e komunitetit LGBT që do të mbahet “Fifth Avenue” në Nju Jork. Mes të tjerash, Ilirjani, përtej angazhimeve, nuk harron as një ftesë ekskluzive për Rudina Magjistarin, e cila në këmbim i ofron edhe një moment shumë të bukur në ndonjë nga vizitat e tij në Shqipëri.https://www.youtube.com/embed/mLQYeeefxqs

Elton Ilirjani: Po ne duam që ju, ti je e vetmja dritare, po të drejtohem me “ti”, unë nuk dua të jap asnjë intervistë për mediat shqiptare përveç teje sepse unë ty të quaj një dritë.

Rudina Magjistari: Të falënderoj.

Elton Ilirjani: Dhe kur të vish në Nju Jork do duam shumë, po shumë të të veshim aq të bukur sa je ti përbrenda.

Rudina Magjistari: E diskutojmë, e shohim rrugës.

Elton Ilirjani: Edhe diçka të fundit. Mund të vrapojmë me taka, bashkë, të dy?

Rudina Magjistari: Të të them një sekret. Unë edhe kur vij në studio, takat i vesh kur hyj në studio. Kur vij preferoj atletet dhe të sheshtat, për këtë të siguroj. Kur të vish në studio herën tjetër, nuk e di, se ke vënë re kur ke qenë këtu herë tjetër, por do ta shikosh. Mund ta bëjmë këtë vrapin për ty patjetër, diçka ekskluzive, nga garderoba në studio, me taka.

Një “Hirushe” me takë të thyer, Elton Ilirjani rrëmben vëmendjen e njujorkezëve

Në “Metropolitar Opera” në Nju Jork, Elton Ilirjani shkëlqeu me veshjen në nder të Ermonela Jahos, divës së madhe shqiptare me famë botërore. Por duket se i gjithë shkëlqimi ka verbuar e ndoshta edhe zilepsur njerëzit, sepse i ka ndodhur një incident i vogël me takat.

Njëra prej tyre iu thye duke vështirësuar disi mbrëmjen, por ka qenë i pamjaftueshëm për ta zbehur gjithë madhështinë e veshjes. Megjithatë, jo vetëm kaq, sepse siç tregon vetë Ilirjani gjatë lidhjes në Skype në “Rudina” në Tv Klan, i paska sjellë edhe fat dhe komplimente nga djem të pashëm.https://www.youtube.com/embed/ud2L13QYGrk

Rudina Magjistari: Të flasim pak tani për një incident tëndin të vogël. Të është thyer taka ty, thonë që sjell fat kur thyhet taka, Elton.

Elton Ilirjani: Dhe m’u thye në fillim, sa shkova me fotografin tim, Olsi Beçi, që e përshëndes, i cili po më xhironte. Unë po bëja një piruetë, pasi kisha bërë shumë pirueta jashtë, si duket aq mund të mbante e shkreta sado që është një firmë serioze. Kur po bëja një piruetë nëpër shkallë, ajo m’u këput dhe këmba m’u dëmtua pak.

Rudina Magjistari: Obobo, po nuk re nga shkallët?

Elton Ilirjani: Jo, jo nuk rashë, por kam ecur tërë kohën, për tre orë me majën e këmbës. Ishte bukur, ia thashë këtë detaj edhe Ermonelës, por edhe të gjithë çunat që ishin aty, simpatikë, njujorkezë, më quajtën “Hirushja”.