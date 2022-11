Rudina – Emisioni 4 Nëntor 2022

20:21 04/11/2022

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Aktorja dhe regjisorja Rozi Kostani të cilën të gjithë e mbajnë mend si protagonisten e filmit shqiptar “Unë, ti dhe Kasandra” , ishte e ftuar këtë të premte në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ku përveçse ka folur për teatrin dhe filmat ajo ka ndarë edhe disa momente nga jeta e saj.

Në intervistën “2+3” regjisorja ka rrëfyer dy momentet më të hidhura të jetës së saj. Këto dy momente kanë të bëjnë me largimin nga jetë të dy prindërve të saj, histori të cilat teksa Rozi Kostani i tregon pa mundur t’i mbajë emocionet.

Rozi ka treguar se kur mësoi sëmundjen e nënës së saj ajo u ndje e këputur dhe e pafuqishme, pasi kur mësoi se nëna e saj kishte vetëm pesë muaj jetë ajo përjetoi emocionin më të tmerrshëm në botë.

Rudina Magjistari: Jeta është e mbushur me kujtime dhe me histori, ka ulje-ngritjet e veta, cilat janë dy historitë e tua më të vështira, për të cilat të është dashur shumë fuqi, shumë kurajo, shumë energji për t’i superuar?

Rozi Kostani: E para, ka të bëjë me kur mora vesh sëmundjen e mamit, bëhet fjalë në 2017-ën. Kam provuar emocionin më të tmerrshëm në botë. Mora vesh që mami kishte një sëmundje të pashërueshme dhe që për pesë muaj ajo do largohej nga ne. Lajmi ka qenë…. Nuk e di ç’ndodhi me mua, por kisha nevojë vetëm për tokën! U këputa dhe rashë në tokë dhe doja vetëm të rrija aty, sepse ishte e vetmja, forca e gravitetit, e cila do më ndihmonte ta përballoja të qëndroja. Edhe tani kur e kujtoj ka atë lloj ndjesie të shkoj drejt tokës. Ky ka qenë proces i tmerrshëm që ti ta përtypësh dhe ta shikosh mamanë…

Rudina Magjistari: Dhe të jesh e pafuqishme…

Rozi Kostani: Të jesh e pafuqishme dhe për të mos e reflektuar kundrejt asaj, ajo vërtet jetoi pesë muaj dhe pastaj u shua, ne përjetuam, unë bashkë me dy vëllezërit dhe me motrën time, përjetuam vdekjen e saj çdo çast. Dhe humbja ishte një përcjellje drejt asaj drite që ne shpresojmë që ekziston.

Rudina Magjistari: Duke pasur parasysh, se ti ke pasur pesë muaj kohë për t’u përgatitur për atë çast, për atë finale të pashmangshme. Ndoshta ato 5 muaj je munduar të çmallesh sa më shumë, ta kesh sa më pranë të marrësh sa më shumë nga ajo. Mendon se momenti kur ti more vesh lajmin ishte më shokues se sa vetë ngjarja në vetvete?

Rozi Kostani: Kjo është e vërteta se unë e përjetova vdekjen në atë çast. Sepse ishte rrufe në qiell të pastër. Sepse ishte një sëmundje që u zbulua aty për aty dhe nuk kishte shenja. Ajo kishte një grip, nga një grip kaloi në të ftohur, pastaj u diagnostifikua me një sëmundje gjaku e cila nuk ka shpëtim, pesë muaj jetë. dhe ishte kështu….Ishte absurde, e paperceptueshëm dhe aty ndodhi vdekja për ne. Pastaj procesi tjetër ishte që ne të luanim, të aktronim dhe ta bënim atë që këto muaj të kalonte bukur, të përpiqeshim t’i plotësonim çdo dëshirë. Ne kemi dalë pa funde kemi shëtitur pothuajse gjithë Shqipërinë për herë të fundit me të. Por gjatë gjithë kohës ne shikonim ikjen e saj dhe jemi ndarë ndryshe me të.

Përveç lindjeve të dy fëmijëve të saj, Rozi Kostani ka cilësuar si një nga momentet më të bukura dhe emocionuese të jetës së saj njohjen me bashkëshortin, i cili ja kishte rrëmbyer zemrën menjëherë me fjalët “o Zot si je, si shpirt”, fjalë që siç shprehet regjisorja i kishte dëgjuar edhe më parë, por këtë herë emocionet që ndjeu ishin shumë të forta.

Rudina Magjistari: Cila është ngjarja e tretë, jam kurioze të di?

Rozi Kostani: Jetën e kamë të mirë, absolutisht që e kam të bukur, kam ngjarje shumë të bukura në jetë, por do rri brenda familjes. Do rri brenda familjes, se nëse unë përmenda këto dy lindje rezultati i këtyre dy lindjeve është im shoq. Me atë kam shumë kujtime të bukura. Fillesa është se unë kam rënë në dashuri me shikim të parë, pra kemi rënë menjëherë. Unë jam natyrë e tillë që unë dua “klik”, nëse nuk bën klik, logjika është stërholluese, bën dëme pastaj me kalimin e kohës. Unë s’kam për ta harruar kurrë emocionin që kam ndier kur ai më ka parë për herë të parë më ka tërhequr vetëm me një fjalë: “o zot si je, si shpirt”. Nuk është se nuk e kisha dëgjuar më parë këtë.

Rudina Magjistari: Ky ishte takimi i parë me të?

Rozi Kostani: Po. Nuk e di çfarë elektrizimi dhe kam kthyer kokën, e kam parë dhe ishte vërtet si nëpër filma, thashë o Zot çfarë ndodhi me mua ?! Mos e tradhtova veten, Mos reflektova?!

Humbja e parë ka qenë ajo e nënës, e cila ka qenë një vdekje e ngadaltë e lajmëruar pesë muaj më herët dhe siç shprehet Rozi ata të gjithë e shikonin humbjen e saj në çdo çast. Por po aq i tmerrshëm ka qenë edhe çasti kur i ati i saj u nda nga jeta, vdekja e tij erdhi pa pritur nga një atak në zemër.

Rozi Kostani: Ne jemi katër fëmijë, procesi më i vështirë ishte babai. Unë i kam humbur të dy në një kohë shumë të shkurtër. Një vit e 4 muaj. Babai nuk arrinte dot pa perceptonte këtë humbje kaq të shpejtë, si të gjithë ne. Humbja e babit ishte një shok më vete. Ne i thoshim babait nuk ke të drejtë të vdesësh! Nuk ke të drejtë të ikësh! Babai ka ikur nga një atak në zemër, goditje akoma më e rëndë. I kam përjetuar të dyja dhe ishte e tmerrshme se si ti përjeton edhe kur ti nuk e di edhe kur e di.

Rudina Magjistari: Të papriturën…

Rozi Kostani: Papritur, unë kam qenë në shkollë, motra më merr në telefon, unë ja mbyll, se sapo kisha dhënë provim dhe duhet të firmosja disa shkresa aty dhe pastaj ajo insiston. Unë e marr dhe i them,, tani po vij…Ajo thotë babi po jep shpirt! Nuk arrita dot…çfarë thua?! Kam vrapuar drejt makinë dhe më këputeshin këmbët dhe gati bija. Kolegët e mi më vinin nga mbrapa, mos i jep makinës. Unë vetëm ulërija dhe thoja babi të lutem më prit, më prit. Se ndihesha edhe pak fajtore se nuk kisha shkuar ta takoja në fundjavë se kisha provimin e studentëve… dhe kur shkova unë ai nuk ishte më.

Rudina Magjistari: Kujtime të trishta dhe të forta sigurisht! Por është një moment kurë të gjithë mendojnë se ky çast vjen në jetën e gjithkujt apo jo, për t’u përballur me këtë ndarje. Se është një ndarje. Kështu ndodh me të gjithë

Rozi Kostani: Ne kontratën e parë e shkruajmë më vdekjen e nënshkruajmë, por ne nuk e pranojmë dot. Është e vështirë ta pranosh. /tvklan.al