Rudina – Emisioni 5 Janar 2021

19:11 05/01/2022

Megi, Migena dhe Rediola: Pse na pelqen modelingu dhe cilat jane sfidat.

Në këtë pjesë të parë të programit do të kemi tre të ftuara shumë interesante. Dy prej tyre I kemi pasur edhe më herët kur kanë sfiluar në studio për stilistë të ndryshëm e sot, do ti kemi në një intervistë për profesionin e tyre. Bukuritë dhe sfidat e të qenurit modele në Shqipëri…Ato janë pjesë e agjencisë së modeling-ut Grace Models, të cilat do të na rrëfejnë më shumë në studio për këtë pasion, por edhe profesion…

Kengetarja beratase Hyrie Saraçi: Maratona e jetes sime.

Në këtë pjesë të dytë të programit do të kemi të futar një këngëtare të muzikës qytetare beratase. Ajo ka një jetë që këndon dhe ka qënë pjesë disa koncertve muzikore. Prej vitesh ajo jeton me Shqipërisë dhe SHBA duke e bërë në një mënyrë dhe të shkëputej nga muzika por jo nga dashuria për muzikën… Ne sot do ta kemi për herë të parë në program për na treguar me shumë karrierën e saj muzikore por jo vetëm.

Ngjyra e vitit 2022: Very Pery, nje nuance e re.

Në këtë pjesë të tretë të programit do të flasim për ngjyrën e viti 2022. Ngjyra e përzgjedhur për këtë vit ka bërë shumë përshtypje në fakt, janë kombinime të dy ngjyrave që kanë krjuar një nuancë të re. Bëhet fjalë për një “blu e gjallë me një ton vjollcë-të kuqe”, e njohur tanimë si “Very Peri”.