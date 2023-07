Rudina – Emisioni 5 Korrik 2023

18:54 05/07/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Në studio: Ervin Bushati, Sant (Santilen Mjeshtri), Marly (Almir Leka), Lolita Kupin

“Ma more”/ Ervin Bushati x Sant x Marly prezantojnë hitin e tyre të verës

Historia e 71-vjeçares Lolita Kupit, që ndoqi ‘’ëndrrën shqiptare’’ në Krujë

Martesa me 17 vite diferencë, Lolita Kupi: Më tha arsyet pse s’duhet ta merrja dhe më vuri dy kushte

Lolita Kupi është lindur në Australi në vitin 1952 nga prindër shqiptarë, të cilët emigruan në tokën e largët në vitin 1950. Jeta e saj si emigrante nuk ishte e lehtë e megjithatë ishin sakrificat e prindërve ato që arritën të rrisnin Lolitën dhe 6 fëmijët e tjerë.

Por dëshira e babait të Lolitës ishte që fëmijët të martoheshin me shqiptarë, rrëfen ajo në “Rudina” në Tv Klan. Pas largimit nga Australia në Kanada, ditën e 28 Nëntorit ajo njohu në Nju Jork burrin e saj. Në fillim ishte mblesëria ajo që i bashkoi, por të dy gjetën te njëri-tjetri shokun e jetës.

Lolita Kupi: Ne jemi martuar me shkuesi në fakt megjithatë ambasada i tha burrit “duhet të dalësh me vajzën e të flisni, ka mbaruar ajo kohë kur shiheshit ditën e martesës”. Dolëm neve, biseduam dhe ai në fakt më tha krejt arsyet pse s’duhet ta merrja: “jam më i vjetër, më i vuajtur, kam pasur një jetë me shumë peripeci”. Unë me thënë të vërtetën, thashë ky s’dashka të më marrë. I thashë nuk do të më marrësh ti mua? “Jo”, tha, “unë dua por duhet të dish se ku po vjen”.

Rudina Magjistari: Sa vite diferencë kishit?

Lolita Kupi: 17, po mua smë dukej ndonjë gjë e madhe në atë kohë se të them të vërtetën babai im e donte shumë dhe unë e vlerësoja shumë opinionin e babait tim dhe kur unë dola me Nderimin, isha 99% e sigurt se ky do ishte fati im.

Bashkëshorti i saj pati dy kushte për Lolitën përpara se të martoheshin.

Lolita Kupi: Më dha dy kushte që xhaxhai, Abaz Kupi dhe nëna kanë gjithmonë të drejtë. Kur je e re, nuk e kupton sa të drejtë kanë për të pasur por megjithatë e pranova se isha rritur me gjyshërit. E dyta ishte, kur të hapet Shqipëria unë do të shkoj në Shqipëri, nëse do të më marrësh mua do vish në Shqipëri, nëse s’do të vish në Shqipëri, gjej fat tjetër.

Jetoi 3 vite me Abaz Kupin, bashkëshortja e nipit të tij kujton episodin me të: Isha nuse, s’fola hiç

Jeta e Lolita Kupit është e mbushur me histori të rralla. Ajo lindi në Australi, emigroi në Kanada dhe u kthye në Shqipëri për të realizuar dëshirën e bashkëshortit të saj. Çifti u vendos në Krujë dhe gjatë kësaj kohe, Lolita jetoi 3 vjet edhe me Abaz Kupin. Bashkëshorti i Lolitës ishte nipi i tij. Në rrëfimin e saj për “Rudina” në Tv Klan, Lolita ndan kujtimet me të.

Lolita Kupi: Ishte një njeri jashtëzakonisht i ëmbël, jashtëzakonisht i mirë, jashtëzakonisht modest. Me thënë të vërtetën, mua më donte shumë dhe unë kisha një respekt të veçantë për të se gjyshi im njëherë ishte legalist dhe e adhuronte. Gjyshi im ishte Sadik Mollasi, prej Mollasit të Skraparit u bë mik me Abaz Kupin. Ngeli gjyshi im pa mend fare!

Ishte një njeri modest, i dashur, i sjellshëm, shumë i ëmbël dhe nuk ishte, e di, se atëherë ishte edhe në pleqëri, ishte shumë i matur në fjalë, rezervohej në çfarë thonte, çfarë bisedonte. Vjehrra ime ndonjëherë e nxiste se çdo pasdite vinte te shtëpia jonë, pasi hante drekë te nipi tjetër, vinte këtu dhe flinte, pushonte dy orë. Vjehrra ime e nxiste se kishte vuajtur shumë këtu dhe ai kishte një humor, e di se i foli një çikë dhe ai u ngrit. Kur ia vesha kapotën më tha “paska lafajt Nafija sot”.

Rudina Magjistari: Lafajt, nga Kruja.

Lolita Kupi: Unë, s’ma mbante, unë isha nuse dhe s’fola hiç.

“Ne të veshur bukur, ajo me fustanin që kishte mbajtur për 25 vjet”, kujtimi prekës i Lolita Kupit me nënën e saj

Një jetë e kaluar mes vuajtjes, sakrificës, emigracionit dhe dashurisë për familjen e atdheun mund të përshkruhet në pak fjalë historia e Lolita Kupit. Gjatë rrëfimit në “Rudina” në Tv Klan, ajo na njohu me historinë e familjes së saj, emigrimin e prindërve drejt Australisë dhe Lolita ishte një ndër fëmijët e parë që u lind atje pas Luftës së Dytë Botërore.

Ajo tregoi për nënën e saj, përpjekjet për të rritur 7 fëmijë dhe në fund të bisedës, kujton edhe një moment shumë të ndjerë që ka ndodhur pasi e ëma ndërroi jetë.

Lolita Kupi: Unë kam pasur një fat të madh në jetë sepse kam pasur një baba të jashtëzakonshëm dhe kam pasur një nënë shumë të zonjën. Të dy kanë sakrifikuar shumë që të na rrisnin, shumë dhe pasi vdiq nëna ime, kam pasur një fotografi të nënës me ne 7 fëmijët. Atë fotografi e kam parë 1000 herë, e pashë për herë të parë.

E pashë atë grua, kryelartë, e rrethuar me 7 fëmijët e vet, vëllezërit e mi veshur me kostum, ne veshur bukur dhe ajo me atë fustan që kishte mbajtur gati 25 vjet. Ajo e mbante atë fustan dhe ne na vishte sikur ishim fëmijët e ndonjë aristokrati, por ishte një sakrificë e madhe. Ajo herë e ndërronte vinte ndonjë rruazë, herë bënte këtë, herë një jakë, herë…por ai fustan ishte 25 vjet. Kur ia shoh atë fotografi, aty e vlerësova më tepër nënën time. Kur pashë atë fotografi dhe thashë shihe sa kryelartë është kjo grua, shihe ç’kënaqësi rrezaton me fëmijët e vet!

/tvklan.al