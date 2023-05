Rudina – Emisioni 5 Maj 2023

18:48 05/05/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Në studio: Gerta Gixhari, Ardit Murataj, Meri Shehu, Marsida Hyko, Irma Libohova, Lambert Jorganxhi, Dr Hamdi Karakayali

Nesër kurorëzimi i Mbretit Charles, zbulohen detaje nga ceremonia e shekullit

“Mezi e kam pritur një mbret Akrep”, Meri Shehu zbërthen hartën astrologjike të Charles III

Kurorëzimi i Mbretit Charles III do të ndodhë në më pak se 24 orë ndërsa diskutimi si do të jetë mbretërimi i tij ka filluar shumë kohë më parë duke u përforcuar në muajt e fundit. Astrologia Meri Shehu e cila zbërthen hartën astrologjike të monarkut në “Rudina” në Tv Klan, tregon se në tre aspektet e tij kryesore, ndodhen shenjat fikse: Akrep, Luan dhe Dem.

Kjo do të thotë se Charles është një person i qëndrueshëm, familjar dhe me standarde. Ai do të dijë të përçojë emocione dhe kjo do të jetë mënyra që të ringrijë figurën e tij publike.

Meri Shehu: Mezi po pres se do bëhet një mbret në shenjën e Akrepit dhe Akrepi, këtë ditë kam pritur kur i thonë.

Rudina Magjistari: Pse mezi po pret që të bëhet një mbret në shenjën e Akrepit?

Meri Shehu: Sepse Akrepët janë njerëz stabël, të qëndrueshëm, shpirtërorë dhe janë njerëz që ruajnë standarde dhe kufij të rëndësishëm. Kanë edhe emocione të forta, përcjellin emocione të forta dhe janë prindër të mirë. Kur janë prindër të mirë mund të bëhen edhe mbretër shumë të mirë. Nëna e mbretit që do kurorëzohet ka qenë Dem, pikërisht e kundërta.

Rudina Magjistari: Mbretëresha Elizabet?

Meri Shehu: Po, ka qenë Dem, pikërisht e kundërta e Charles që është Akrep por hëna në hartën astrologjike të Charles është në Dem, pikërisht që tregon që nënën e kishte në shenjën e Demit dhe ka një pjesë shumë të madhe shpirtërore brenda Dem. Por mos të harrojmë që kurorëzimi bëhet me Mërkur të kundërt. Fakti që është Mërkuri i kundërt në Dem tregon që mund të kemi probleme me fëmijët ndoshta ose një rregull aty që do shkruhet.

Rudina Magjistari: Më shumë se ç’ka bërë Harry ka mbetur?

Meri Shehu: Varet kush e shtyn ose interesat nga mbrapa, mund të insinuojë ndonjë veprim apo ndonjë histori të vogël. Por mund të ndodhë edhe e kundërta që figura pak e keqkuptuar e Mbretit Charles të rikuperohet, të rregullohet dhe kishte ashendentin Luan, pra Akrep me ashendent Luan që do të thotë që kemi një kurorëzim shumë të fuqishëm, mos ta harrojmë këtë gjë dhe Camilla ishte edhe ajo Gaforre me ashendent Luan, pra vihen dy ashendentë Luan në fron.

Rudina Magjistari: Dhe ti na ke thënë që kur kalojnë të 30-tat njeriu duhet të shikojë më shumë ashendentin se sa shenjën.

Meri Shehu: Patjetër. Luani është shenja e mbretërimit, Akrepi mbretëron në thellësi, Luani mbretëron në hapësirë, në dritë, pra Akrepi mbretëron pak në errësirë, futet edhe pak në ato vendet e errëta ku s’futen dot të tjerët dhe më pëlqen dashuria e popullit për Mbretin Charles dhe mendoj që do jetë një mbretërim i bukur, përveç Mërkurit të kundërt që duhet stabilizuar kundërshtimi me fëmijët.

Diana dhe Camilla janë e njëjta shenjë horoskopi, Meri Shehu zbulon ç’do të thotë kjo për Mbretin Charles

Në temën dedikuar kurorëzimit të Mbretit Charles në “Rudina” në Tv Klan, astrologia Meri Shehu përmend një detaj interesant. Të dyja gratë me të cilat Mbreti Charles ka patur të bëjë në aspektin dashuror, Princeshë Diana dhe Mbretëresha Camilla, kanë qenë në shenjën e Gaforres.

Sa i përket mbretërimit të tij, astrologia thotë se do të jetë i këndshëm dhe i rregullt sepse i përket shenjës së Akrepit, ndërsa i vetmi aspekt astrologjik që mund të sjellë probleme është Mërkuri i kundërt.

Meri Shehu: Është e çuditshme se edhe Diana ka qenë në shenjën e Gaforres, edhe Camilla ka qëlluar në shenjën e Gaforres, kjo do të thotë që një Akrepi i shkon shumë Gaforrja dhe një çift Gaforre-Akrep mund të ecë goxha.

Rudina Magjistari: Në rastin e parë nuk është se patën shumë, por urojmë të jetë ky tjetri.

Meri Shehu: Bënë fëmijë, krijuan familje.

Rudina Magjistari: Si do të jetë mbretërimi i Mbretit Charles, si mendon?

Meri Shehu: Unë mendoj si një mbretërim Akrep, shumë i devotshëm, shumë strikt, shumë i dashur, me rregulla të sakta, të përcaktuara dhe thjesht në protokollet që do të bëhen ia kam pak frikën Mërkurit të kundërt për ndonjë detaj që ndoshta nuk mund të ezaurohet siç duhet, ose çështja e fëmijëve, pasardhësve kujt i takon rendi i marrjes së mbretërimit, thjesht Mërkuri i kundërt, ndonjë thashethem i vogël ndoshta por që unë mendoj që do jetë një mbretërim shumë i këndshëm.

Koncerti “Nostalgji” në Prishtinë nga artistët shqiptarë

Nën ritmet e këngës “Mora fjalë”, Shkurte Fejza realizon dëshirën e Irma Libohovës

Artistja Irma Libohova sapo ka përfunduar koncertin “Nostalgji” në Prishtinë, një aktivitet kulturor i organizuar nga ambasadori i Shqipërisë atje, Qemal Minxhozi. Përgjatë dy orëve artistët performuan disa prej këngëve më të zgjedhura shqiptare duke përcjellë emocione të forta.

Irma veçon në “Rudina” në Tv Klan një moment nga koncerti, performanca e rastësishme e këngës “Mora fjalë” me Shkurte Fejzën. Mes të ftuarve të panumërt të koncertit, këngëtarja ishte e pranishme dhe nuk hezitoi të ngjitej në skenë për të kënduar përkrah Irmës.

Irma Libohova: Ajo që të paktën personalisht më ndodhi mua, ajo qe gjëja më e bukur, ishte një këngë që unë kisha zgjedhur për të kënduar në fund ishte një kolazh i këngëve të Kosovës dhe kënga “Mora fjalë” që unë e kisha zgjedhur, unë në thonjëza e hodha “shpresoj të jetë Shkurta këtu”, ta thërras ta këndojë se nuk e mbajnë dot supet e mia një këngë që ka aq shumë emocione, shpirti im s’e mbante dot. Dhe unë thashë mos është Shkurta këtu?

Rudina Magjistari: Domethënë ti pretendoje që Shkurta të ishte në publik?

Irma Libohova: Unë absolutisht nuk dija gjë, s’kisha asnjë informacion, vetëm thashë po të jetë. Dhe ajo ishte në radhën e parë dhe ajo ishte gjëja më e bukur në atë moment.

Rudina Magjistari: Fantastike! Dhe ajo u ngrit dhe e kënduat së bashku.

Irma Libohova: E kemi kënduar aty, e kemi kënduar me gjithë sallën, domethënë ishte një emocion, për mua ishte një emocion i fortë.

