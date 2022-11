Rudina – Emisioni 5 Nëntor 2022

19:02 05/11/2022

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Stinët e vitit/ Frymëzimi që sjellin në jetën tonë

“Mblidhnim kërmij në pranverë dhe i gatuanim”/ Kujtime që lidhen me stinët

Pizza 4 Stinet/ Receta, si ta përgatisni në shtëpi

Aurel Thëllimi: Dimri është i vrazhdë, do hash gjithë javën fasule

Në emisionin “Rudina”, në Tv Klan është folur për stinën e preferuar. Të ftuar kanë qenë kuzhinieri i njohur Mondi Kikino, moderatorja Gerta Gixharo, këngëtari Aurel Thëllimi dhe specialistja e parukeve Nova. Duke treguar gjithësecili stinën e tyre të preferuar, këngëtari Aurel Thëllimi është shprehur se stina e dimrit është tepër e egër në çdo aspect, si në çmime ashtu dhe në mënyrën se si ushqehemi.

Aurel Thëllimi: Unë tani po e ul nivelin e bisedës, po e bëj pak më për të qeshur, por e vëreta është e vërtetë, dimi është i egër në çdo aspekt, në çmim, në mënyrën si do ushqehesh, do hash fasule gjithë javën.

Kuzhinieri Mondi Kikino: Një korçar nuk mund ta pranojë këtë, jo vetëm fasule, por edhe petka.

Rudina Magjistari: Ky dimër do përballohet vetëm me aktivitet fizik më duket mua.

Aurel Thëllimi: Të shkosh në Korçë, sa e bukur është bora, thotë aii ejj është 70 mijë Lekë metri i drurit, ku do ngrohem unë këtë vit.