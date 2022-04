Rudina – Emisioni 5 Prill 2022

Shpërndaje







19:06 05/04/2022

“Tradhetia” qe ktheu kengetaren Luar ne Tirane.

Në pjesën e tretë të programit do të kemi të ftuar një këngëtare sipatike të muzikës pop, e cila ndonëse prej 13 vitesh jeton në Gjermani, rikthehet në Shqipëri sa herë realizon një këngë të re. Ajo ka udhëtuar nga Berlini, qyteti nga ku e kemi pasur të ftuar në Skype gjatë pandemisë më 3 Qershor 2020, kur prezantoi këngën e saj “Jetë”. Sot do e kemi në studio për të na prezantuar pikërisht projektin e saj më të ri muzikor të titulluar “Ami”, në bashkëpunim me këngëtarin dhe producentin e njohur nga Prishtina, Mixey (Shpend Hajredini).