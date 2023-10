Rudina – Emisioni 5 Tetor 2023

19:01 05/10/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Në studio: Marigona Nila Xhaferri, Anxhelina Kotorri, Sokol Guga, Meri Shehu

“Wabi-sabi”/ Tendencat në arredim, frymëzohuni me shtëpinë e blogeres shqiptare

Shtëpia është vendi ku gjithmonë do të dëshirojmë që të rikthehemi, pavarësisht se ku shkojmë. Ta dizejnosh shtëpinë sipas mënyrës tënde unike është më e duhura që mund të bëjmë. Ka nga ata që kanë dobësi për stilin industrial, nga ata që preferojnë linjat e pastra dhe bashkëkohore të stilit minimal dhe nga ata që nuk mund të mos arredojnë shtëpinë e tyre duke parë nga e kaluara dhe e duan dizajnin vintage.

Megjithatë, edhe për ata që nuk po e arredojnë nga e para, gjithmonë kanë dëshirë që në ndryshim të sezonit, të ndryshojnë deteja në shtëpi. Ne sot do të flasim për trendet që po preferohen për dizenjimin e shtëpive, tendencat më tërheqëse të dizajnit interior, pse jo, për t`ju frymëzuar sadopak në një bisedë të këndshme që do të bjëmë me një arkitekte, por edhe një bloggere që sapo e ka arreduar shtëpinë e saj.

“Bailamos” përfundon me sukses, Sokol Guga, gati motorët për “Krishtlindje në Tiranë”

Në këtë pjesë të emisionit do te flasim per nje spektakel kërcimi, që u finalizua fundjavën e kaluar, të shtunën me 30 shtator në ekranin e Tv Klan Plus dhe Klan Macedonia, “Bailamos”.

Përgjatë muajit shtator, “Bailamos” nën prezantimin e Sokol Gugës dhe Albert Dumanit, bëri bashkë kërcimtarë nga Europa, artistë këngëtarë nga trevat shqiptare si dhe solli sfilata mode. I konceptuar jo si një garë kërcimi por një spektakël argëtimi, “Bailamos” padyshim dhuroi mbrëmje të të bukura vere për publikun.

Ne sot do të kemi në studio producentin, nëjkohësisht edhe prezantuesin Sokol Guga, që do të na rrëfejë emocioen në përfundim të këtij spektakli…

Një i ftuar special për “Krishtlindje në Tiranë”, producenti zbulon detajet

Një festival do të shoqërojë festat e fundvitit në ekranin e Klan Plus dhe Klan Macedonia. Producenti Sokol Guga sapo ka përmbyllur “Bailamos”, një spektakël kërcimesh latine shoqëruar me këngë qytetare, prezantuar nga ai dhe Albert Dumanit.

Tashmë radha i mbetet magjisë së festave, me edicionin e nëntë të “Krishtlindjeve në Tiranë”. Përmes një fotoje të postuar ditën e enjte, Sokol Guga ka zbuluar edhe një të ftuar shumë të veçantë për mbrëmjen dhe ndan disa detaje më shumë në “Rudina” në Tv Klan.

Sokol Guga: Frederik Ndoci do të jetë i ftuar special. Sot ka qenë kjo foto.

Rudina Magjistari: Domethënë Frederiku është në Tiranë?

Sokol Guga: Po, Frederiku është në Tiranë. Kisha rreth dy vite që e ftoja për të qenë pjesë e Krishtlindjeve në Tiranë, por axhenda e tij në Australi, në SHBA duke kënduar. Këtë vit do ta kemi në edicionin e nëntë.

Për më tepër, Frederik Ndocin do të kemi mundësi ta ndjekim me një material fantastik në mbrëmjen e madhe.

Sokol Guga: Do të jetë një edicion i veçantë sepse Frederiku nuk do të vijë me një këngë, por me një kolazh Krishtlindjesh.

“Ujori ka dashur të ikë por nuk i shpëton lojës së Peshores”, Meri Shehu zbulon çiftin e preferuar

Çiftet e “Love Island Albania” konsiderohen nga Meri Shehu si krejt natyrale, të pasforcuara dhe tërësisht në habitatin e vet. Bazuar në shenjat e tyre të cilat astrologia i ka studiuar me kujdes, loja e secilit është interesante, por për të njëri prej tyre spikat së tepërmi. Në analizën e çifteve në “Rudina” në Tv Klan, Meri zbulon çiftin e saj të preferuar brenda vilës së dashurisë, Xhesika-Denis.

Rudina Magjistari: Ty të ka pëlqyer deri tani, ke një çift të preferuar midis tyre?

Meri Shehu: Çift të preferuar është edhe çifti që ka bërë pak atë… si të themi, ka lënë atë shenjën që ishte jashtë bashkë, pastaj u ndanë dhe u ribashkuan, është si ajo loja ndahemi-bashkohemi ose mali me malin s’takohet, por njerëzit takohen një ditë, mund të takohen eedhe në ishullin e të dashuruarve.

Vajza ishte shenja e Peshores dhe djali shenja e Ujorit. Ujori nga natyra është pak i larmishëm, kërkon largësi, hapësira, kërkon të bëjë atë diferencën, nuk e pranon çiftëzimin konkret dhe po t’i thuash Ujorit që jam në çift ose je i lidhur, sikur e ke armik të brendshëm dhe ka marrë vendime për të ikur. Unë e besoj këtë gjë.

Por Peshorja nga ana tjetër ka diplomacinë, ka skenarin e vet, ka lojën e vet dhe nga Peshorja nuk shpëton kollaj sepse Peshorja është shenjë e martesës, e lidhjes, nuk muund ta prranojë ndarjen kollaj kështu që ajo është futur brenda për ta rikrijuar edhe njëherë lidhjen. Nuk besoj që është futur pa qëllim, qëllimi ka qenë i dukshëm dhe tashmë lojën e udhëheq Peshorja dhe Ujori për të bërë edhe shoë-n e vet se Ujori është shenjë sociale, kërkon që në ambiente të hapura publike të jetë më i respektuari, më i kërkuari kështu që edhe Ujori do bjerë pre e lojës së dashurisë së Peshores.

Çift që zgjat gjithë jetën, Meri Shehu analizon kiminë mes Harisit dhe Amadeas

Çifti Amadea-Haris është një prej kombinimeve më shpërthyese në “Love Island Albania”. Në shpjegimin e Meri Shehut për “Rudina” në Tv Klan, janë një çift shumë erotik dhe lozonjar që përbën një lidhje që zgjat.

Meri Shehu: Mund të themi që është një kombinim perfekt erotik. Luani është shenjë erotike e drejtpërdrejtë, kërkon të jetë në qendër të vëmendjes, kërkon të llastohet, kërkon dashuri, vëmendje por edhe Shigjetari me Luanin është aty për t’ia dhënë të gjitha këto pa masë, pa kufi sepse ju e dini që Shigjetari është shenjë e zjarrit, është një shenjë që kur ka pranë një Luan e ngre nxehtësinë e hormoneve, nuk ka të ndalur dhe besoj se ka gjetur aleatin e duhur.

Është një çift që është i kombinuar bukur, mendoj që do ketë një energji të mirë në ecuri dhe këta çifte rrallë ndahen, madje edhe kur lidhen në fëmijëri Luan-Shigjetar i ke gjatë gjithë jetës, takohen edhe pas shumë vitesh, e vazhdojnë lidhjen e tyre sepse Luani është një shenjë e qëndrueshme dhe e modifikon lirinë e Shigjetarit. Pra shikoj një marrëdhënie shumë pozitive.

Mes të tjerash, Meri thekson se mungesa e një Virgjëreshe në lojë sjell një disavantazh.

Meri Shehu: Virgjëresha e fut në një analizë analitike gjënë dhe i jep një dimension jo vetëm lojë ose pasion, por edhe dimensionin logjik. Kur i jep edhe dimension logjik, ndonjëherë matjet e veprimeve në mënyrë analitike kanë një vlerë të rëndësishme për modelet që përcjellim te teleshikuesit.

