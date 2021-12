Rudina – Emisioni 6 Dhjetor 2021

19:44 06/12/2021

Te sjellesh ne jete femijen tend nepermjet nje nene surrogate, trend apo nevoje.

Në këtë pjesë të parë do të flasim për një temë mjaft të bukur, sic është mëmësia. Të jesh nënë është ndjenja dhe bekimi më I madh që ccdo grua mund të përjetojë. Tashmë më evolimin e kohërave, por dhe të teknologjisë duket se ky process mund të realizohet në forma në ndryshme. Deri para pak kohësh një risi që zgjoi shpresën tek shumë gra për t’u bërë nëna ishte fertilizimi “in vitro”, ndërsa kohët e fundit, një zgjidhje tjetër alternative është sjellja një jetë ë një fëmije nëpërmjet një nëne surrogate. Shumë njerëz të njohur të shoëbizit botëror kanë zgjedhur një metodë të tillë ndërsa pak ditë më parë dhe modelja jonë e njohur Anxhela Martini, u bë nënë pikërisht nëpërmjet kësaj mënyre. Kjo ështe dhe tema që në kemi zgjedhur të trajtojmë sot në studio, të zgjedhësh të sjellësh në jetë fëmijën tënd nëpërmjet një nëne surrogate, trend apo nevojë?

“Qemal Stafa” vleresohet si gjimnazi me i mire i kryeqytetit.

Arsimi para universitar është guri i themelit në jetën e gjithë secilit prej nesh, është shumë i rëndësishëm për cdo nxënës por edhe për familjet e tyre, për komunitetin dhe të gjithë ne që duam më të mirën dhe të ardhmen e sigurtë te brezave që po vijnë. Prandaj është shumë e rëndësishme të jesh në një shkollë me kritere dhe me një performancë të lartë në edukimin dhe shkollimin e brezave. Sot do të flasim për Gjimnazin më të mirë në kryeqytet, i cili është renditur në krye të listës nga Zyra Vendore e Arsimit në Tiranë. Mes 35 shkollave të mesme publike, vendin e parë e ka rrëmbyer gjimnazi “Qemal Stafa”…

Babagjyshi Online i Megatek fillon shperndarjen e dhuratave.

Jemi në momentet të cilat ia kemi kushtuar Babagjyshit Online të Megatek. Ai ka ardhur bashke me elfët në studio për të na treguar më shumë rreth projektit të shpërndarjes së dhuratave për këtë vit.