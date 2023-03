Rudina – Emisioni 6 Mars 2023

19:34 06/03/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen

Të ftuarit: Enida Bozheku, Lenida Halilaj, Artan Koni, Antonela Merdani, Meri Shehu

“S’pendohem për vrasjet e bëra”/ Dan Hutra, profili i vrasësit serial të grave!

Meri Sheu: Saturini në Peshk, kujdes këto shenja. Ujori merr 5 yje për javën

Hyrja e Saturnit në shenjën e Peshqve dhe Hëna e plotë në shenjën e Virgjëreshës, dy ngjarje astrologjike që do të ndodhin më 7 Mars janë më të rëndësishmet. Astrologia Meri Shehu, në vlerësimin e saj të përhershëm të të hënave në “Rudina” në Tv Klan favorizon më shumë Akrepin dhe Ujorin që arrijnë të marrin 5 yje.

Dashi – 1 yll

Saturni hyn në shtëpinë e 12-të për ta dhe bllokon energjinë e ëndërrimeve e fantazisë dhe do ndiejnë një ndikim të fuqishëm të këtyre temave. Do shohin një çështje pune dhe shëndetësore me Hënën e plotë në Virgjëreshë këtë javë e cila do të jetë e rëndësishme.

Demi – 3 yje

Futja e Saturnit në Peshk jep ngjyrime në diagonalen shoqëri-erotizëm. Do marrin mësimet e duhura. Janë një hap para një njohjeje të rëndësishme ku do marrin një vendim për jetën personale ose shoqërore. Hëna e plotë në Virgjëreshë u jep një tentativë të bukur për të forcuar miqësitë, në dashuri ose një punë krijuese.

Binjakët – 2 yje

Saturni vjen në shtëpinë e 10-të në vitrinën e tyre, nuk do luajnë dot me dy porta dhe porta që do luajnë do jetë shumë e hekurt dhe e blinduar për mirë ndaj nuk do mund ta hapin kollaj, sidomos në karrierë. Diagonalja familje-karrierë prek Binjakët e lindur në 10 ditët e para. Hëna e plotë në Virgjëreshë sjell një cëcshtje familjare të rëndësishme.

Gaforrja – 3 yje

Komunikimi me jashtë, studime që lidhen me filozofinë, gjuhët e huaja, artet, historinë, arkeologjinë, udhërrëfyes, dëshirë për t’u mbajtur diku, për të besuar, për t’u kompletuar e udhëtuar do fillojnë nga sot të reflektohen. Shumë Gaforre do kërkojnë diçka të qëndrueshme me komunikimet me jashtë. Çështjet ligjore duhet t’i shikojnë mirë se do kenë disa luhatje.

Luani – 3 yje

I kanë falë Hënës së plotë në Virgjëreshë që i jep një tentativë të mirë në çështjet ekonomike dhe u plotëson një dëshirë në këtë aspekt. Saturni në Peshk sjell një tendencë që duhet të lajnë mirë llogaritë në aspektet ekonomike me të tjerët ose anasjelltas. Këtu do futet ligji dhe vështirësitë në komunikim, por edhe një rezervuar ekonomik që do duan ta mbushin plot.

Virgjëresha – 4 yje

Ju ndriçon një Hënë e plotë e bukur e këtij muaji pranveror dhe ju plotësohen dëshirat, ndiheni mirë e fuqishëm. Saturni fillon gradualisht t’ju fusë në disa mendime të rëndësishme në fushën e bashkëpunimeve, martesave, detyrimeve dhe bërjes së fëmijëve dhe ju mbart me më shumë përgjegjësi nga nesër e tutje.

Peshorja – 2 yje

Hëna e plotë është në shtëpinë e tyre të 12-të dhe një çështje pune, shëndetësore ose prapaskenë mund të evidentohet nga nesër ndaj do ta kenë të paqartë lidhjen në çift, një tentativë pune, ndryshimi ose paqartësi në këtë drejtim.

Akrepi – 5 yje

Hëna e plotë në Virgjëreshë u jep një qëllim, u plotëson një dëshirë, dashuri, i çon në një eveniment dhe bashkëpunim. Me Virgjëreshën bashkëpunon mirë në vija të përgjithshme dhe Hëna e plotë në këtë shenjë i ndihmon, por çështja qëndron te Saturni në Peshk që hyn në fushën e dashurisë dhe u jep një marrëdhënie të qëndrueshme. Akrepët e lindur në 10-ditëshin e parë nga nesër fillojnë një ndryshim duke u lidhur me një partner serioz që do zgjasë në kohë, por dhe me kushte të fuqishme.

Shigjetari – 2 yje

Hëna e plotë në Virgjëreshë sjell një punë të re, një tentativë bashkëpunimi por nuk është e qëndrueshme, është pak e përkohshme kështu që duhet ta kapin, të shikojnë mirë kushtet dhe të analizojnë reklamën që mund të bëjnë në punë e tyre. Do merren kryesisht me punën e martesën. Këtë javë do dalin në pah ngjarje dhe të fshehta të rëndësishme.

Bricjapi – 4 yje

Saturni i tyre hyn në shenjën e pPshqve, merren më shumë me komunikimin, bëhen më të zotët në filozofi duke dhënë mendime, në histori, matematikë. Njerëzit që kanë Saturnin në Peshk nganjëherë bëhen edhe matematicienë. Do fillojnë të dalin nga guaska e Saturnit dhe do japin më shumë.

Ujori – 5 yje

Nga nesër fillojnë një periudhë të fuqishme në çështjet ekonomike, do stabilizohen dhe do vënë kushte të rëndësishme për fitime maksimale kështu që prek një trevjeçar shumë të rëndësishëm ekonomik. Hapet një dritare e re lidhur me punën dhe një veprimtari që do i zhvillojë shumë ekonomikisht.

Peshqit – 2 yje

Saturni hyn në shenjën e tyre dhe Hëna e plotë ndodhet përballë kështu që nga një anë e kundërshton jo dhe ndonjëherë e kundërshton Saturni me shumë kushte e prezencë. Një njeri i ashpër mund të futet në jetën e tyre që kërkon dominancë, rregull ose t’i stabilizojë. Ligji bën punën e tij në çështje ligjore e pune ndaj të kenë kujdes gjatë kësaj jave.

7 Marsi një nga ditët më të rëndësishme të vitit, Meri Shehu: Do prekim realitetin

Hyrja e muajit Mars është cilësuar nga astrologia Meri Shehu si një nga ngjarjet më të mëdha që do të ndikojë shenjat. E ftuar si çdo të hënë në “Rudina” në Tv Klan, astrologia thotë se 7 Marsi është një nga ditët më të rëndësishme sepse dy lëvizje planetare do të trazojnë ujërat.

Ndikimi më afatgjatë vjen nga futja e Saturnit në shenjën e Peshqve i cili do të vendosë kufijtë dhe njëkohësisht do të shtyjë zhvillimin e disa fushave. Veç kësaj, Saturni do të nxjerrë në pah të gjitha të fshehtat dhe do ta bëjë më të dukshëm realitetin.

Meri Shehu: Nesër është një nga ditët më të rëndësishme të vitit, data 7 Mars, kemi dy evenimente astrologjike, Hënën e plotë në Virgjëreshë që do të plotësojë dëshirat e shumë njerëzve por disa mund t’i bëjë edhe pak melankolikë, si gjithmonë ata që janë lunatikë dhe futjen e Saturnit pas 3 vjetësh afërsisht nga Ujori në Peshk. Në shenjën e Peshqve Saturni ka një ndryshim të madh në psikologjinë tonë, gjendjen emocionale dhe do duhet të kemi kujdes. Trazirat psikologjike do dalin më në pah sepse realiteti do jetë më i pranishëm, njerëzit që kanë ditur ta shmangin realitetin do ta shikojnë me një sy më realist dhe kjo mund të sjellë një bumerang në sëmundjet psikologjike.

Çështjet që kanë të bëjnë me artin, ilaçet, mjekësinë do dalin shumë në pah, detin, pardje dëgjova që u mor një vendim me mbrojtjen e 30% të deteve dhe oqeaneve, ishte një nga vendimet më të bukura, si duket ngjyrimi i Saturnit në Peshk e dha direkt dhe këtë rregull të madh të rëndësishëm, por diçka që do shtoja është që do zbulohen dhe shumë sekrete qindra ose mijëravjeçarë që kanë të bëjnë me shkencën, historinë, arkeologjinë, shoqëritë sekrete. Shenja e Peshqve mbart mistiken dhe Saturni të çon drejt këtyre gjërave, por edhe shoqëritë e fshehta që thuhet se udhëheqin botën, njerëzimin, çështje të tjera fetare, besimesh do dalin shumë në pah, pra do bëhemi sa mistikë dhe realistë, do bëhet një kompleksitet i madh gjërash.

Sistemi i burgjeve i shoqërive të mbyllura, të emancipimit ose të edukimit, do kemi të reja të vazhdueshme, ndryshime për mirë ose do dalin tema që do fillojnë do na impresionojnë. Ka shumë gjëra që do t’i shikojmë me vëmendje në këtë trevjeçar dhe do t’i diskutojmë sa herë të dëgjojmë një ngjarje.

E rëndësishme është që me Saturnin në Peshk, realitetin do ta prekim më shumë, do jemi më pranë reales ose ajo do na dalë më para. Do detyrohemi të vendosim sepse ndonjëherë njerëzit duan të vendosin, por nëse nuk kushtëzohen ose vihen përballë një sfide, nuk vendosin. Saturni është një kusht, një rregull, një detyrim karmik që vihet përballë njerëzimit në etapa të caktuara për të marrë mësimet e duhura drejt një përmirësimi.

