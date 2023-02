Rudina – Emisioni 6 Shkurt 2023

19:40 06/02/2023

Të ftuarit: Sezeri, Linda Kalemi, Evren Kaja, Devis Xherahu, Hygerta Sako, Meri Shehu

Tërmeti apokaliptik me magnitudë 7.8 në Turqi/ Rrëfime rrëqethëse dhe lidhje direkte

Hygerta Sako “Ezmerka” e videoklipit të Devis Xherahut dhe Lefteris Pantazis/Hera ime e pare…

Meri Shehu bën parashikimin për javën, Akrepi dhe Peshorja me më shumë fat

Këtë javë asnjë shenjë nuk merr 5 yje nga astrologia Meri Shehu, e ftuara e përhershme e të hënave në “Rudina” në Tv Klan. Në parashikimin e javës, është pikërisht fundi i saj që ka nevojë për t’i kushtuar më shumë vëmendje sepse do të vijojnë të papriturat. Shkëlqimi më i madh është për Akrepët dhe Peshoret të cilët do ta ndiejnë më pak nëse do të dinë ta përdorin si duhet energjinë e planetëve.https://www.youtube.com/embed/C7nyQFCAefY

Dashi – 2 yje

Janë një nga shenjat që fundjavën ndoshta do ta kenë me prapaskenë ose dyshim të fuqishëm për nëj njeri të rëndësishëm në jetën e tyre që mund të jetë një epror, një njeri që i ka marrë nën mbrojtje, një njeri që udhëheq punët e tyre dhe nuk ndihen shumë konform lidhur me të. Disa femra Dash mund ta përjetojnë edhe me partnerin e tyre në çift, atë ekzistues ose atë që mund të hyjë apo projektet e tyre të ardhshme. Dashët duhet të kenë kujdes, sidomos femrat për lajmet që vijnë në fundjavë. Fillimi i javës është i mirë, mund të kenë lajme të mira ekonomike, romanca nga e mërkura dhe e enjtja.

Demi – 1 yll

Urani në Dem bën katërkëndëshin me Hënën e plotë dhe për një 10-ditësh në vazhdim iu sjell Demëve ngjarje të papritura në jetën personale dhe çështje familjare. Shumë Dem që kanë biznese familjare, kontradikta me të afërmit, çështje të hapura, që punojnë me tokën, bankat apo lidhje me lekët duhet të kenë shumë kujdes edhe kësaj jave të paktën.

Binjakët – 3 yje

Shkëlqejnë dhe kanë marrë 3 yje sepse shumë planetë në Dash, Hëna e plotë në Luan nuk i godet keq, iu jep një manifestim të bukur të ndjenjave, të talenteve të tyre. Do vishen bukur, do performojnë bukur, do takohen me njerëz të rëndësishëm dhe duket sikur këtë nuk e tund askush. Do kenë kujdes në çështjet ekonomike nga një prapaskenë që do iu bëhet në fundjavë dhe shumë Binjakë që bëjnë punë të fshehta do të kenë kujdes nga takimet me njerëz mistikë.

Gaforrja – 2 yje

Shenja kardinale që goditet drejtpërdrejt nga Mërkuri dhe Plutoni që takohen bashkë në Bricjap. Bëhet një marrëveshje e keqje në kurriz të tyre ose e dyshimtë dhe kjo do vazhdojë në fundjavë më shumë. Deri atëherë, Gaforret do merren me çështjet ekonomike dhe duhet t’i ekuilibrojnë shumë. Kujdes me shpenzimet e tepërta.

Luani – 3 yje

Përjetuan një Hënë të plotë, por kundërshtimi nga Urani në Dem që Urani është i Ujorit përballë shenjës së tyre ka probleme familjare, në çift dhe në bashkëpunime të rëndëisshme të cilat do bëhen të dukshme, më të detajuara dhe mund të dalë më në pah ai skandali i paqartësuar dhe më parë. Luanët që kanë prapaskena e skandale të kenë kujdes, sidomos me shëndetin apo në marrëdhënie pune. Hëna e plotë i ndihmon, gjithsesi iu jep një fushëpamje të mirë dhe energji pozitive.

Virgjëresha – 1 yll

Takimin e Mërkurit me Plutonin në Bricjap nuk do ta përjetojnë mirë në një çështje erotike ose plan krijues dhe do ndihen dyshuese për atë që duan të bëjnë për momentin. U duket sikur po u luhet një lojë e madhe ose pabesi dhe kjo tendencë dyshimi i ka lënë me një yll. Hëna e plotë në Luan i ka bërë pak nervoze sepse është në shtëpinë e 12-të për to, në shtëpinë e mendimeve dhe mbylljes brenda vetes.

Peshorja – 4 yje

Megjithëse janë shenjë kardinale, do bëjnë një ndryshim të madh, një revolucion në marrëdhëniet e tyre familjare. Do arrijnë të vendosin idetë e tyre ose të bëjnë një ndryshim thelbësor në mënyrën si i projektojnë gjërat e tyre. Shumë peshore që kanë pasur pengesa deri tani mund të dalin në jetën e tyre, në lojën e tyre pas një revolucioni të madh ose të vogël në çështjet personale dhe do mund të arrijnë.

Akrepi – 4 yje

Është java më erotike, jemi futur në muajin e tyre më erotik dhe aty ku lulëzon dashuria, le të ikin paratë por kur kanë fat në dashuri, s’do kenë fat me paratë kështu që do marrin të parin. Të marrin fatin në karrierë dhe në punë, të dashurohen nga njerëzit më shumë se sa të investojnë në jetën personale, të investojnë në jetën publike dhe karrieriste sepse do marrin shkëlqimin dhe dashurinë më të madhe për të kompensuar edhe disa humbje ekonomike që do i fitojnë më vonë.

Shigjetari – 3 yje

Shumë planetë në Dash, Hëna e plotë në Luan i bëri erotikë, i dha energji, i bëri euforikë. I ka bërë me kaq shumë energji sa nuk e kuptojnë që mund të kenë probleme më vonë të cilat do t’i kuptojnë në fundjavë me çështje ekonomike që mund t’iu përmbysen, të afërm që do iu kërkojnë më shumë se sa duhet para dhe veprime nga ana e tyre.

Bricjapi – 2 yje

Takohet Mërkuri me Plutonin në shenjën e tyre, ky është një takim jo fatal, por një lodhje mendore ose plan shumë i stërholluar që duhet ta ndjekin me kujdes. Lodhja do bëhet pjesë e jetës së tyre, por dhe dyshimi nëse ia vlen gjithë kjo sipërmarrje.

Ujori – 3 yje

Hëna e plotë përballë shenjës së tyre solli nuanca të bukura në marrëdhënie me të tjerët, dashuri, mirësi por edhe një tolerancë që nëse Ujorët e japin do kenë bashkëpunime shumë të mira, romanca dhe lajme të mira ekonomike këtë javë.

Peshqit – 1 yll

Megjithëse Afërdita është në shenjën e tyre, takohet me Neptunin, lidhet me Uranin dhe e gjithë kjo është një gjë shumë e bukur por mbetet për t’u parë. Hëna e plotë në Luan që është zjarr i djeg këto mundësitë e Peshqve ose nuk i lë në harmoninë dhe qetësinë e vet.

“5 shokë më vdiqën nga tërmeti”, rrënqeth Sezer: Kam familjen në qytetin ku ka rënë

Tërmeti shkatërrues në Turqi është lajmi i ditës që ka kthyer vëmendjen e të gjithëve drejt saj dhe Sirisë veri-perëndimore. Ekipet e shpëtimit janë në garë me kohën, ndërsa numërohen më shumë se 1500 të vdekur në Turqi dhe mbi 800 në Siri.

“Rudina” në Tv Klan i drejtohet në pjesën e parë të programit kësaj fatkeqësie dhe ndodhet në një lidhje Skype me tre të ftuar. Midis tyre, parukieri i njohur turk i cili jeton në Shqipëri, Sezer, tregon se familja e tij është në Dijarbakër, qytetin e prekur nga tërmeti. Ai rrëfen përjetimin dhe shqetësimin, ndërsa ndan edhe lajmin e hidhur se ka humbur 5 shokë mëngjesin e sotëm.

Sezer: Është vendlindja ime aty. Dijarbakër quhet. Aty ka ndodhur dhe krejt familjen aty e kam, aty jetojnë. Që prej mëngjesit e deri tani jam në telefon duke folur me familjen, me tezen, me dajën me nënën, me të gjithë atje, kam edhe shoqërinë, krejt kushërirat. Aty ka ndodhur te vendlindja ime dhe krejt kushërirat, mamin, babin të gjithë aty i kam. Për momentin, që në mëngjes që kam folur unë me familjen akoma vazhdon tërmeti dhe nuk ndalon asnjë moment. Tronditjet vazhdojnë akoma më shumë. Deri tani kanë ndodhur mbi 1500 vdekje.

Rudina Magjistari: Familja jote ndërkohë ka raportuar dëme?

Sezer: Kanë qenë në qytet por në kohën që është bërë kanë ikur në fshat dhe Dijarbakër tani është bosh sepse krejt kanë ikur në fshatra, aty rrinë ku janë më të sigurt se kanë shtëpi private. Si atëherë kur ndodhi në Shqipëri që nga Tirana ikëm në jug, aty është njësoj tani, sa më larg nga qyteti. Doja që të tregoj një histori tjetër. Shokët e mi ishin 5 vetë dhe kanë qenë në makinë. Në orën që ndodhi tërmeti, në 8 të mëngjesit kanë qenë në makinë 5 veta. Kanë ikur në shtëpi dhe kanë thënë që të ndalojë tërmeti e pastaj shkojmë në shtëpi. Duke pritur në makinë, pallati prishet dhe bie mbi makinë dhe 5 veta nga shoqëria jonë kanë vdekur.

Sezer shton se familja e tij do qëndrojë të paktën një muaj në fshat derisa situata të qetësohet.

Linda Kalemi flet nga Turqia: Pushim zyrtar për të gjithë vullnetarët që ndihmojnë zonat e prekura nga tërmeti

Linda Kalemi, balerina e cila prej vitesh jeton në Turqi, tregon për “Rudina” në Tv Klan lajmet më të fundit rreth tërmetit tronditës. Gjatë lidhjes së drejtpërdrejtë në Skype me emisionin e pasdites, Linda tha se për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme, shkollat janë vendosur të jenë pushim. Veç kësaj, të gjithë personat që duan të ndihmojnë vullnetarisht pavarësisht profesionit të tyre, për ditët që nuk do të jenë të pranishëm në punë, do t’iu quhen pushim zyrtar.

Linda Kalemi: Po flas me ju dhe sytë i kam nga televizori se sapo mbaroi dhe biseda live e përfaqësusesit të kryeministrit tonë me median. Ishte bisedë e hapur, njoftuan për viktimat e fundit që janë mbi 1500, janë mbi 3000 pallate, ndërtesa të shembura. Shkollat u dhanë pushim për këtë javë megjithëse ishte kjo dilemë nëse do të merrej pushim apo jo sepse ishte fjala vetëm për borën që do të pllakoste gjithë Turqinë dhe tani sapo u vendos. Dha edhe një njoftim tjetër, ishte tepër i duhur dhe human. Të gjithë ata që duan të ndihmojnë zonat e tërmetit dhe të dëmtuarit, çfarëdo lloj profesioni që të jenë dhe çfarëdo qyteti që të jenë, nëse duan të shkojnë atje, ditët që do të jenë të angazhuar do t’iu quhet pushim zyrtar. Pra nuk do t’i konsiderohet si mungesë në punë, por përkundrazi do të stimulohen edhe me ndihma të tjera që kanë të bëjnë, si ndihma monetare, strehimi atje etj.

“Kam fjetur 3 javë jashtë”, Linda Kalemi kujton tërmetin e 20 viteve më parë në Stamboll

Në një lidhje Skype me “Rudina” në Tv Klan, balerina Linda Kalemi ndan rrëfimin e saj për tërmetin e 20 vjetëve më parë në Stamboll, Turqi. Tërmeti i mëngjesit të sotëm ka zgjuar kujtime të hidhura për popullin turk dhe Stambolli është një prej qyteteve që e kupton më së miri situatën aktuale. Kalemi shton se të shpëtuarit janë strehuar nëpër stadiume, por shqetësimi më i madh janë personat e mbetur nën rrënoja.

Linda Kalemi: Unë jam një nga ato që e ka përjetuar piëkrisht këtë tërmet 7.6 ballë në ’99 kur kam fjetur përjashta 3 javë në Stamboll. Pra, një popullsi si puna e Stambollit që e jetoi para 20 vjetësh, pak a shumë e ka jetuar edhe fizikisht, jo vetëm emocionalisht. Por ajo që thoni ju, unë tani po vuaj shpirtërisht vetëm për këtë. U err këtu, u ngrys se jemi me 2 orë diferencë, ekipet e shpëtimit po bëjnë maksimumin, por mua më dhemb më tepër për ata që janë poshtë, po marrin frymë se sa ata që janë jashtë. Ata që janë jashtë, e para, kanë filluar strehimet nëpër stadiume. Në njëfarë mënyre, është vërtet e vështirë, por e para të lutemi që shyqyr që i shpëtuam kësaj. Të shpëtosh jetën, kokën apo fëmijën apo familjarin është gjëja më e madhe dhe këta persona janë jashtë rrezikut për vdekje. Mua më dhemb dhe jam në ankth vazhdimisht si do bëhet me ata që janë nëntokë, nën pllaka betoni, ajo është realisht më e madhja.

Ngjarje të papritura dhe lajme tronditëse, Meri Shehu zbulon 4 shenjat nën ‘shënjestrën’ e planetëve

Në parashikimin e javës për shenjat, astrologia Meri Shehu thotë në “Rudina” në Tv Klan se do të kemi ngjarje të papritura për shkak të vendosjeve dhe lidhjeve që do të kenë planetët. Hëna e plotë në Luan do vijojë të ketë ndikimet e saj, sidomos tek femrat të cilat janë më të ndjeshme.

Mesi i javës pritet të sjellë lajme të mira, por kujdesi më i madh duhet treguar në fundjavë. Një lidhje jo shumë e favorshme e Mërkurit, planetit të komunikimit me Plutonin e sekreteve do të ngjallë ndjesinë e dyshimit edhe për situatat kur nuk ka vend. 4 prej shenjave do të ndikohen më shumë prej këtyre lëvizjeve dhe nuk do të kenë një javë të lehtë.

Meri Shehu: Një javë shumë interesante është hapur. Jemi nën ndikimin e Hënës së plotë në Luan që ishte dje. Hëna e plotë ndikon fuqishëm në jetën tonë, sidomos tek femrat. Kam dëgjuar shumë personalisht që e kanë pasur në mënyrë nervoze ditën e djeshme, shumë femra, pra ndikimi ka qenë i fortë sepse kjo Hënë e plotë vërtet ishte shumë e bukur dhe do sjellë ngjarje akoma më të papritura sepse bën një katërkëndësh me Uranin në Dem, kjo është në Luan dhe ai e godet. Urani në Dem ka tre vjet që po na godet, pritet të kalojnë edhe 3 vjet, po kur kundërshtohet me një eveniment të madh siç janë Hënat e plota sjell të dhëna, siç dëgjuam tërmete e gjëra, ka të bëjë me tokën.. por kjo nuk do të thotë se do të vazhdojë kështu. Kjo është një javë e bukur, mesjava të paktën. Afërdita në Peshk bën lidhje shumë të bukura me Uranin në Dem, me Neptunin, pra do kemi ngjarje të mira ekonomike dhe lajme të mira në fushën erotike.

Vetëm kini kujdes në fundjavë kur Mërkuri në Bricjap takohet me Plutonin. Takime të fshehta, dyshime, do mbizotërojnë dyshimet, në çdo lloj marrëdhënieje ne nuk do jemi të sigurt ose do dyshojmë për çdo fjalë që na thuhet, për çdo lëvizje dhe do kemi atë stilin dyshues e ku ka më keq se kur je dyshues edhe për gjërat që nuk duhet të jemi. Fundi i javës, sidomos shenjat kardinale, Bricjapët, Peshoret, Dashët dhe Gaforret mund të marrin një eveniment pak më të egër në mënyrën e performancës së tyre ose lajme që mund t’i trondisin.