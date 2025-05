#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Nis konklava në Vatikan: Procesi sekret që do të zgjedhë Papën e ri

Sot do ta nisim programin me një nga ngjarjet më të mëdha historike që ka kthyer sytë e gjithë botës nga Vatikani. Pas ndarjes nga jeta të Papa Françeskut më 21 prill, sot më 7 maj, në Kapelën Sistine ka nisur zyrtarisht konklava ,procesi i mbyllur dhe solemn ku 133 kardinalë me të drejtë vote do të zgjedhin Papën e ri. Në studio do të kemi kënaqësinë të kemi Dom Kreshnik Ivanin, me të cilin do të flasim më në detaje për rëndësinë e kësaj ngjarjeje, për simbolikën e fshehtësisë që e rrethon, por edhe për pritshmëritë që besimtarët kanë nga Papa i ardhshëm.

Çfarë ndodh kur banorët e një pallati ”zaptojnë ambientet private të një tjetri?

Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë dhe jemi në këndin tjetër të studios në “Rubrikën me Avokaten” ku çdo javë ju ofrojmë mundësinë për të marrë përgjigje dhe këshilla ligjore për çështje që ndikojnë jetën e përditshme dhe që prekin shumicën prej nesh me Avokaten Margarita Kola. Këtë javë do të diskutojmë një situatë që ka shqetësuar shumë banorë të komplekseve të banimit të ndryshme: “Çfarë ndodh kur banorë të një pallati tjetër “zaptojnë” hapësirat për përdorim të përbashkët, si parqet apo stolat, të cilat i takojnë një kompleksi tjetër? Çfarë mund të bëjnë banorët e kompleksit që preket dhe si mund të zgjidhin këtë çështje ligjërisht? Për t’iu dhënë përgjigje këtyre pyetjeve, do të nisim me një intervistë nga një banor që ka përjetuar këtë situatë dhe pas këtij inserti, do të kemi marrim dhe përgjigjjen nga avokatja jonë, e cila do të ndihmojë për të sqaruar hapat që mund të ndiqen në këto raste dhe do të japë këshilla të vlefshme për qytetarët që mund të hasin në të njëjtat probleme.

Kur pranvera sjell jo vetëm lule, por edhe alergji! Shkaqet. simptomat

Në këtë pjesë të tretë do të jemi me një temë që prek shumë prej nesh, sidomos gjatë stinës që jemi: alergjitë. Ndryshimet klimatike, polenet, pluhurat dhe faktorë të tjerë të mjedisit mund të shkaktojnë shqetësime të ndryshme, nga teshtimat e vazhdueshme deri te lodhja, kruarja e syve apo madje edhe vështirësi në frymëmarrje. Për të kuptuar më mirë çfarë ndodh me trupin tonë gjatë kësaj periudhe dhe si mund të mbrohemi, në studio do të kemi të ftuar një mjeke alergologe e cila do të na shpjegojë.