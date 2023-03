Rudina – Emisioni 7 Mars 2023

Shpërndaje







20:04 07/03/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen

Të ftuarit: Beqir Potka, Orgeta Gjini

Emocionon kori i fëmijëve Mrekullia, këndojnë “Urim mësueses”

7-Marsi/ Njihuni me mësuesit e shkollës më të mirë në kryeqytet, “Fan S. Noli”

Si u arratisa nga komunizmi dhe përmbusha amanetin e Faik Konicës/ Historia e Beqir Potkës

Ishte 7 vjeç kur regjimi komunist i arrestoi babain, ish i persekutuari kujton momentin kur vendosi të arratisej

Beqir Potka ishte vetëm 24 vjeç kur vendosi të largohej nga Shqipëria teksa vendi ndodhej ende nën regjimin komunist. I lindur në një fshat të Korçës, në një familje të përndjekur politikisht, Potka ishte i bindur se rruga e vetme për të mbijetuar ishte liria.

I ftuar në “Rudina” në Tv Klan, ai kujton këtë moment që shënoi pikën e kthesës në jetën e tij dhe e çoi nga Greqia në SHBA, ku ndodhet prej 35 vjetësh. Potka përshkruan çastin kur arrestimi i të atit ishte shkëndija që i ndezi dëshirën për t’u arratisur.

Rudina Magjistari: Familja juaj kishte dijeni për vendimin që kishit marrë?

Beqir Potka: Asgjë nuk dinte familja se në atë kohë ishe i vetmi ti që mund ta mbaje fjalën me vetveten sepse pas fjalës tënde edhe ti ekzekutoheshe. Kishte raste edhe prindi mund të të raportonte. Vendimi ishte i vetmi, pasi diskutova edhe me një kushëri të parë që ishte persekutuar, flasim gjithmonë nga shteti dhe vendosëm të gjenim një rrugëzgjidhje.

Rudina Magjistari: Edhe ju keni qenë i persekutuar apo jo, më herët në familjen tuaj?

Beqir Potka: Arsyeja që unë u arratisa ishte një ëndërr fëminore kur më arrestuan babain. Pas reformës agrare na morën tokat, të gjithë i kolektivizuan por babai me një dhembshuri nuk donte që të hynte në kooperativë, thoshte “pse të ma marrin tokën mua?” Stërgjyshërit, njëri kishte punuar në Amerikë, i sillte lekët në fshat, blenë toka, sakrifikuan dhe i vinte keq se nuk kishte bindje personale, ishte kundër. Mbaj mend kur më arrestuan babain isha vetëm 7 vjeç dhe ia bënë gjyqin në fshat babat bashkë me vëllezërit dhe kushërinjtë e tij. E marrin në një arë të zezë dhe unë i ndiqja me gurë, i thosha mos ma merrni babanë. Që atë ditë më hipi diçka në tru dhe në shpirt që diçka ndodhi, pse ma arrestuan babanë.

Rudina Magjistari: Mllef?

Beqir Potka: Një mllef brenda në shpirt dhe nuk e harrova kurrë. Pas shoqërimit më vonë pastaj shkoj e vizitoj dhe në burg, është një histori që daja që më çoi atje, unë i mora çunin, ai ishte ushtar në kufi. Tragjedi ka qenë historia, por na ka ndihmuar Zoti me një tingull të tij që i ndaloi edhe ushtarët mos të na shihnin.

Iu arratis regjimit komunist, Potka rrëfen ‘takimin’ me vdekjen në mal: Rrëshqita, jeta m’u var në një shkurre

Në rrëfimin e Beqir Potkës për arratisjen e tij nga Shqipëria e 35 viteve më parë kur ndodhej nën regjimin komunist, vihet re përmendja e Zotit në momentet më të vështira. Në arrati iu bashkuan dy kushërinjtë e tij, me të cilët ngjiti malin e Gradanit teksa frika se mos përfundonin sërish atje nga ishin nisur ishte bërë bashkëshoqëruese, por më e tmerrshme do të ishte zbritja.

Potka thotë për “Rudina” në Tv Klan se ishte pikërisht çasti kur ai nisi të besonte fort sepse u gjend në mes të luftës për jetë a vdekje.

Beqir Potka: Besimi te Perëndia më ka lindur që pas arratisjes ku nuk u vrava se kur zbritëm poshtë malit, atje rrëshqita dhe jeta m’u var në një shkurre. Kur kushërinjtë e mi po më thërrisnin, “Potka ku je”, unë nuk po i dëgjoja, unë isha në vdekje. Ata hodhën një gur poshtë, guri shkoi në humnerë kështu që jeta ime ishte në një shkurre dhe atje e pashë veten mua Zoti më do. Duhet të bësh diçka për njerëzimin, për atë që unë kam mundësi.

Rudina Magjistari: Dhe si e ke përkthyer këtë në jetën tënde, përgjatë rrugëtimit tënd më pas?

Beqir Potka: E kam përkthyer…unë hobin tim e kam të ndihmoj njerëz, në çdo lloj forme.

Vjen në shqip libri i bujshëm i Princ Harry-t, “Spare-Në hije”

/tvklan.al