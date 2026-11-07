Në emisionin “Rudina” në TV Klan, këtë të shtunë u rikthyen kujtimet e fëmijërisë, duke sjellë në vëmendje lojërat e dikurshme, miqësitë e lagjes, pushimet e gjata dhe kohën kur argëtimi nuk varej nga teknologjia.
Diskutimi u përqendrua te ndryshimet mes fëmijërisë së brezave të mëparshëm dhe asaj që përjetojnë fëmijët sot, ndikimi i teknologjisë në lojëra dhe komunikim, si dhe te pyetja nëse fëmijëria e dikurshme ishte vërtet më e bukur apo nostalgjia e bën të tillë në kujtimet tona.
Të ftuar: Arlinda Dudaj, Stefi Prifti, Elkjana Gjipali, Rudina Koromani, Alban Xhihani
Kthim në fëmijëri, cili është kujtimi që na sjell më shumë emocione
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Loja me karta zgjon kujtime dhe rrëfime në studio
/tvklan.al