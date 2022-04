Rudina – Emisioni 7 Prill 2022

Nene per here te pare, para apo pas te 30-ave? Mamate e njohura rrefejne pervojen.

Në pjesën e parë të programit do të diskujtojmë një temë lidhur me kohën e duhur që vajzat apo gratë zgjedhin për t’u bërë nëna, para moshës 30 vjeçe apo pas kësaj moshe. Rritja e një fëmije është një udhëtim i çmuar dhe i mrekullueshëm që mund të sjellë lumturi dhe gëzim, si dhe sfida dhe shqetësime, pavarësisht moshës! Por si ta kuptojmë frazën koha e duhur për t’u bërë nënë? Për të disktuar rreth kësaj teme do të kemi një panel me zonja që do të ndajnë me ne eksperiencat e tyre, të provuarit të ndjesisë së mëmësisë para dhe pas të 30-ave.

Stilisti Joni Pec: Lulet 3D, kepucet me platforme dhe kombinimet ne cift.

Në pjesën e dytë të emisionit do të ftojmë një mik të programit tonë, i cili na tregon dhe në jep

gjithnjë këshilla mjaft të vyera lidhur me modën. Këtë herë do të ndalemi tek rëndësia e

aksesorëve për të plotësuar veshjet tona, dhe vendosjen e kombinimin e tyre në mënyrat dhe

rastet e duhura!

Premiere: “Dashuri dhe Turbulenca”, komedia qe s’duhet humbur.

“Dashuri dhe Turbulenca”, filmi më i ri bashkëkohor shqiptar ka mbërritur tashmë në ekranet e kinemave të vendit. Kamera e emisionit “Rudina” në Tv Klan iu drejtua mbrëmjen e së mërkurës premierës së madhe për të parë nga afër reagimet e aktorëve si Gentian Zenelaj, i cili është edhe skenarist, Rudina Demebacaj që vjen si bashkëproducente, Alesia Xhemalaj, Olimpia Smajlaj etj.

Në premierë ishin të ftuar personazhe të njohur të fushës së aktrimit, televizionit dhe gazetarë të cilët shprehën mendime mjaft pozitive.

Gentian Zenelaj: Kur s’kam vdekur këtë një orë e gjysmë s’kam për të vdekur kurrë.

Gazetarja: Pse?

Gentian Zenelaj: Filmi qenka një ankth i paparë, teatri është shumë më ndryshe, ke mundësi gjatë provave ta përshtatësh. Filmi është një shot, o ke o s’ke sukses, në teatër edhe mund ta rregullosh. Emocionin që më ka dhënë nuk di t’jua shpjegoj, një frikë, por faleminderit Zotit gjithçka shkoi mirë, njerëzit ta shohin.

Rudina Dembacaj: Jam shumë e lumtur që filmi pëlqehet, që qeshin të gjithë dhe jam shumë krenare sidomos për kolegët e mi. Është shkruar “Dashuri dhe Turbulenca 2”.

Alesia Xhemalaj: Unë them gjithmonë që teatri ka shumë emocione por si më janë dridhur këmbët sot nuk ka ndodhur më përpara. Duhet ta pranoj e kemi bërë me shumë dashuri këtë film, ka qenë një projekt i përbashkët i bërë me shumë pasion dhe jam shumë e lumtur që është pritur shumë mirë sot.

Olimpia Smajlaj: Janë emocione shumë të forta, e kisha me shumë siklet sepse është dalja ime e parë si aktore dhe të marrësh reagimin live të njerëzve është gjë shumë e re për mua në fushën e aktrimit, prandaj kam marrë shumë komente pozitive për natyralitetin, veçanërisht e them, sepse më ka bërë shumë përshtypje dhe më ka lumturuar gjatë natës që kam marrë këtë kompliment nga njerëzit./tvklan.al