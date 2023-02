Rudina – Emisioni 7 Shkurt 2023

20:32 07/02/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen

Të ftuarit: Enita Mema, Klement Selimaj, Fredi Sterkaj, Ervin Çipi, Albert Dumani, Arjel Vasili

Bora zbardh vendin/ pamje spektakolare nga Razma dhe Dardha

Arjel Vasili, veterineri i pasionuar pas kafshëve ekzotike

‘Ëndrra të bardha’ në Razëm e Dardhë, dëbora ‘shtron’ mantelin

Programi “Rudina” në Tv Klan u ndal këtë pasdite në dy destinacione turistike të Shqipërisë të cilat janë mbuluar nga manteli i dëborës. Razma dhe Dardha janë dy nga vendet më të preferuara momentalisht për pushime dimërore. Në një lidhje Skype me programin, Fredi Sterkaj i cili administron një hotel në Razëm, përshkruan situatën aktuale atje.

Rudina Magjistari: Si është situata aktualisht, sa centimetra është niveli i dëborës në Razëm, prej sa ditësh ka rënë dëborë tashmë aty?

Fredi Sterkaj: Në Razëm ka rreth 2 javë që ka borë, por nuk ka ndonjë sasi të madhe bore, rreth 10 centimetra. Situata është e menaxhueshme, përveç disa problemeve që kemi patur me infrastrukturën, me energjinë elektrike. Sezoni ka qenë i kënaqshëm. Besoj që dhe këtë javë e javën tjetër do jetë me këto temperatura.

Rudina Magjistari: Është i arritshëm si destinacion apo jo, me makinë, normale, mjafton të kesh zinxhirë?

Fredi Sterkaj: Në çdo kohë është e arritshme edhe pa zinxhirë sepse rruga është e mirëmbajtur me kripë dhe fadromat e Drejtorisë së Rrugëve.

Ndërkohë lidhjes Skype i është bashkuar edhe Ervin Çipi, i cili menaxhon një hotel në Dardhë.

Rudina Magjistari: Sa janë centimetrat e dëborës në Dardhë?

Ervin Çipi: Në Dardhë aktualisht ka 30 cm dëborë në momentin që po flasim.

Rudina Magjistari: Në Dardhë shohim edhe planet e pistës së skive e cila tashmë në funksion të plotë përderisa edhe dëbora ka shtruar kaq mirë.

Ervin Çipi: Po, destinacioni kryesor.

Rudina Magjistari: Është e arritshme Dardha në këtë periudhë, është rruga e hapur?

Ervin Çipi: Rruga është shumë e mirë, është e hapur, e kalueshme pa zinxhirë dhe gjithmonë kështu ka qenë, është puna shumë e madhe që është bërë nga Drejtoria e Rrugëve.

Rritje temperaturash gjatë javës së ardhshme, meteorologia: Nuk do ketë më ngrica e acar

Temperaturat e ulëta do të jenë shoqëruese përgjatë kësaj jave dhe do të vijojnë me vlera nën 00- në zonat malore, ku situata do të mbetet disi më shqetësuese. Sipas parashikimit të përgjithshëm të Anira Gjonit, meteorologes nga Instituti i Gjeoshkencave e cila është bërë pjesë e “Rudina” në Tv Klan me anë të një lidhjeje Skype, dita e nesërme do të ketë reshje dëbore në qarkun e Kukësit. E hëna ishte dita më e ftohtë e javës, por gjatë muajit Shkurt do të ketë një rritje graduale të temperaturave dhe ngrica e acari nuk do të jenë më prezentë.

Anira Gjoni: Kjo, ashtu siç ju e thatë është cilësuar si java më e ftohtë e këtij viti nga institui jonë pasi na kanë shoqëruar temperatura nën 0 gradë Celsius që janë të pazakonta për muajin Shkurt. Kjo javë që ka filluar që në datën 6-13 ,temperaturat do jenë nën 0 kryesisht në zonat malore, ndërsa në të ulëta dhe bregdetare duke filluar nga dita e nesërme minimalet do të shënojnë mbi 0 gradë Celsius. Dita më e ftohtë ishte dita e hënë ku temperaturat regjistruan -1 në zonat bregdetare, -4 në zonat e ulëta dhe -11 në zonat malore.

Rudina Magjistari: Gjatë kësaj jave, e hëna paska qenë dita më e ftohtë, mund të themi që do të vijnë duke u ngritur pak nga pak?

Anira Gjoni: Duke filluar nga dita e enjte do të kemi një ngritje të lehtë të temperaturave me 2-3 gradë dhe gradualisht do vazhdojnë deri javën tjetër derisa të kalojnë mbi 0, flasim për minimalen. Për sa i përket ditës së nesërme, pritet të ketë reshje dëbore në verilindje të vendit, kryesisht në qarkun e Kukësit, në zonat malore deri në 800 metër lartësi. Sa i përket temperaturave për ditën e nesërme, presim që në bregdet minimalet të jenë 1 gradë, maksimalet 8 gradë, në vendet e ulëta -3 dhe ato maksimale -8 gradë dhe në vendet malore -10 deri në -4. Shqetësuese temperaturat e ulëta do të ngelen për zonat malore.

Rudina Magjistari: Sa i përket javës pasuese, java tjetër e Shkurtit si do të jetë?

Anira Gjoni: Java tjetër pritet që temperaturat të ngrihen dhe të mos kemi më ngrica dhe acar, çka do të thotë se do të jetë e zakonshme për muajin e Shkurtit./tvklan.al