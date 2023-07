Rudina – Emisioni 8 Korrik 2023

18:59 08/07/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Në studio: Anjola Hamzaj, Iliriana Basha, Klodiana Shala, Flora Xhamani, Vida Kunora, Eglis Kacollja

Si gjendet gruaja shqiptare në shoqeri? Sfidat e ditëve të sotme

Momenti më i vështirë në jetë, vetëm për shkak të faktit që jam grua!

Rrëfime personale/ Momenti më triumfues në jetën time

“Në Kukës nuk na erdhi asnjë grua”, Ilirjana Basha: Na thanë se në orën 3 qyteti…

Ndjekja e kauzave lidhur me gruan i ka mundësuar aktivistes Ilirjana Basha të shohë më qartë rolin e saj në shoqëri. Në bisedën me “Rudina” në Tv Klan ajo rrëfen për sfidat e gruas të cilat në fakt janë shumë të dallueshme sapo largohesh nga kryeqyteti.

Ilirjana Basha: Gjendja dhe situata e gruas në Shqipëri ka ndryshime të dukshme në Tiranë, por nëse del jashtë pastaj nuk mund të flasim për një ndryshim të madh sepse… ta marr një shembull. Ishim në Kukës për 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore ku bëmë muralet dhe kishim caktuar që inagurimin e murales ta bënim në orën 12:00 dhe nuk na erdhi asnjë grua. As shoqatat e grave.

Rudina Magjistari: Po si shpjegohet?

Ilirjana Basha: Ishte shumë çudi, shumë…

Rudina Magjistari: Në Kukës?

Ilirjana Basha: Po, në Kukës, në qytet, në mes të qytetit. Shihje tek-tuk ndonjë grua se pastaj dola nëpër qytet se më interesonte ku janë këto gratë, domethënë. Tek –tuk mund të shihje nëpër kafe, sigurisht të shoqëruara me burrat, pastaj folëm me drejtorin e Policisë së Rendit të zonës dhe i thashë ku janë këto gra, çfarë po ndodh me qytetin dhe më tha që “në orën 3 qyteti mbyllet, qytetit i vihet çelësi” dhe ishte shumë e dhimbshme sepse ti vjen nga Tirana dhe thua ah, sa mirë ja po ecin projektet, do bëjmë ndryshime dhe ndodh një gjë e tillë, ti përballesh me një realitet krejt tjetër dhe të shkund, rashë në depresion nja 2-3 ditë derisa u kthjellova thashë okej, vazhdojmë tutje sepse ka shumë punë për të bërë.

“Mjekët na treguan derën se ishim dy gra”, Ilirjana Basha: Ndryshe kur është burri me ty…

Momentet e vështira janë pjesë të jetës së kujtdo, por marrin ngjyrime më të forta kur në to përfshihen gratë të cilat vendosen në pozita të pavolitshme vetëm për shkak të gjinisë. Ilirjana Basha sjell një rast personal kur vetëm pak kohë më parë, iu drejtua spitalit sepse vajza e saj po përjetonte kriza.

Dy mjekët që u gjendën reaguan me mospërfillje, shprehet ajo për “Rudina” në Tv Klan, por situata ndryshoi kur u shfaq bashkëshorti i saj, regjisori Altin Basha.

Ilirjana Basha: Para as një muaji, kisha gocën shumë sëmurë, me kriza të mëdha tëmthi që ishte domethënë për operacion emergjent. Shkuam në emergjencë, na panë dy doktorë që sigurisht ka doktorë shumë të mirë Shqipëria që i respektojmë dhe i falenderojmë, i jemi mirënjohës për punën, por qëllojnë edhe tipa të tillë që domethënë, nëse ka ndonjë moment që e ndien veten as si kafshë jo, por si kavie ishte atë ditë.

As grua, as gjini, as… dy doktorë që shohin një grua dhe një fëmijë, fëmijë po e quaj, 18 vjeç, të shtrirë përtokë dhe të thotë edhe me gisht “dilni jashtë” dhe në momentin që vjen burri im, që e njihkan, ndryshon komplet situata, a kupton… janë nga këto momentet që ti thua pse zgjodha unë të jetoj në këtë vend? Janë shumë depresive, a kupton, por njeriu gjen forcën për të vazhduar. Ai pa një grua me një vajzë të re të shtrirë përtokë në kriza që i nxjerr jashtë sepse sot nuk është dita kur emergjenca është këtu, duhet ta shihje në internet se sot është dita kur emergjenca është 5 kilometra larg dhe ndryshon situata direkt në momentin që vjen…

Rudina Magjistari: Ti mendon se ndodhi prej faktit që ishit gra apo ai ju konsideroi si të panjohura dhe në njëfarë mënyre, të parëndësishme.

Ilirjana Basha: Të panjohura, por sidomos gra. Një grua me një vajzë e shtrirë.

Rudina Magjistari: Nëse do kishte ardhur bashkëshorti yt, që mos të ishte person publik dhe personazh i njohur dhe me një pozicion të rëndësishëm, si do kishte reaguar mjeku, si mendon?

Ilirjana Basha: Mendoj që do reagonte ndoshta njësoj, por ndoshta do kishte pak… se ndryshe është kur është burri me ty.

Nuk kthehej dot në Shqipëri në vitin ’97, Vida Kunora: Thanë se isha ndarë nga burri

Opinioni publik është një prej sfidave më të mëdha për gruan shqiptare. Rrëfimi i këngëtares Vida Kunora në “Rudina” në Tv Klan risjell këtë problem ende të pranishëm. Në vitin 1997 kur Vida ndodhej në Gjermani për shkak të një angazhimi me muzikën, trazirat në Shqipëri shkaktuan ndërprerjen e fluturimeve.

Vida dhe grupi mbetën në Gjermani dhe nga ai moment, në Shqipëri diskutohej se ajo ishte ndarë prej bashkëshortit.

Vida Kunora: Unë kujtoj në ’97 kur filluan rrëmujat në Shqipëri, unë kam kënduar në Gjermani me grupin muzikor. Kur erdhëm në aeroport, ishin mbyllur, nuk kishte fluturime dhe ne u detyruam dhe u kthyem mbrapsht. Tani opinioni në Shqipëri, për mua: është ndarë nga burri. Po, po, është ndarë nga burri.

Rudina Magjistari: Sepse ti ishe në Gjermani, ngele atje.

Vida Kunora: Dhe kur ikëm në aeroport, na kthyen mbrapsht, s’kishte fluturime dhe ishim një grup, djem dhe vajza. Nuk u përfolën asnjë nga muzikantët. Vajzat ishin të pamartuara, dy vajzat që ishin me ne, unë isha e martuar. Në gjithë njerëzit e mi kishte shkuar fjala që nuk kthehet më, e ka lënë vajzën sa edhe mamaja ime se s’kemi pasur atëherë, nuk ka pasur telefona, shkonim në postë apo dikush që ka pasur një celular, bëhet fjalë për ’97 dhe mamasë time po i dilte mendja e kokës përjashta se gjithë bota ishte mbushur me fjalë se isha pa burrin.

“Ajo nuk vjen, nuk kthehet më”. Të isha me burrin nuk do ishin këto muhabete. Isha pa burrin dhe në një mënyrë, isha e pambrojtur sepse unë jo gjithmonë e marr burrin me vete dhe tani gjërat kanë ndryshuar. Por jo jam ndierë keq, s’kisha mundësi as të vija në Shqipëri, na kaloi edhe afati i vizës, u desh të shkonim të merrnim tjetër, një leje qëndrimi derisa filluan fluturimet por di që kam qenë duke kaluar një depresion psikologjik.

Fëmija kishte rënë në gropën e gëlqeres, Vida Kunora: U futa brenda dhe e shtrëngoja

Triumfet e karrierës janë një prej gëzimeve që dikush provon, por më të rëndësishmet mund të rrjedhin në situata nga më kritiket. Këngëtarja Vida Kunora rrëfen në “Rudina” në Tv Klan një prej momenteve më të vështira por edhe më triumfuese në jetën e saj.

Një mbrëmje ndërsa kthehej në shtëpi, ajo dëgjon një zë fëmije i cili kishte mbetur brenda një grope. Pa e menduar gjatë, Vida u hodh brenda gropës së thellë dhe mbante djalin në krahë derisa erdhën t’i shpëtonin.

Vida Kunora: Unë kam një moment ndryshe nga ju… kam qenë duke u kthyer në shtëpi me makinë dhe kam dëgjuar një zë fëmije. Normalisht, unë kam jetuar në Lezhë 15 vite.

Rudina Magjistari: Ti ishe në makinë dhe dëgjove zë fëmije?

Vida Kunora: Në makinë, duke u futur te kthesa te shtëpia ime. Kam dëgjuar një zë fëmije. E kam parkuar makinën, jam ulur në tokë dhe dëgjoj një fëmijë që bërtiste. Jam afruar, shumë frikë, ka qenë buzë nate, ai fëmija jeton dhe është në Gjermani, e ka emrin Erzen, unë e përshëndes sigurisht dhe bërtiste.

Duke luajtur me fëmijët te parku, kishte rënë në një gropë, gropë gëlqereje i themi ne. Gropë gëlqereje, i hapnin dikur gropat e gëlqeres që shkrinin gëlqeren dikur dhe ato janë mbuluar me dushk ose me bar ose me lule dhe fëmija kishte rënë. Unë u përpoqa gjithsesi, thirra, s’kishte njerëz rreth e rrotull. Kam rrezikuar dhe jam futur brenda. U futa brenda me të dhe e kam kapur. Të them të drejtën ka qenë nja 3-4 metra thellësi. Asnjëherë s’e kam ditur që aty është gropë normalisht se ne kemi pasur rrugën kur kthehemi te shtëpia. Kam pasur celularin në dorë dhe kam thirrur 20 vetë përnjëherë dhe në atë moment e kam kapur, e kam shtrënguar fort, nuk di.

Ishte i frikësuar, kam thënë mund të vdes edhe unë brenda, aq shumë tmerr ka qenë dhe kanë ardhur, normalisht që kanë ardhur shumë njerëz, unë kam thirrur 20 vetë por 5 a 6 që kanë ardhur të parët dhe na kanë nxjerrë të dyve dhe e di që aty jam ndierë vërtet heroinë, jo triumfatore, por nuk e di.

Binjakët lindën 3 muaj përpara kohës së caktuar, spikerja: Që të mbijetonin duhej…

Momenti më triumfues në jetë për spikeren e lajmeve të Tv Klan, Anjola Hamzaj është ardhja në jetë e binjakëve të saj. Ajo kujton në “Rudina” historinë se si fëmijët erdhën në jetë në muajin e 6. Lindja e parakohshme e detyroi të merrte menjëherë avionin për në Itali ndërkohë që rrezikonte të lindte gjatë fluturimit ndërsa 3 muajt e mëvonshëm s’ishin aspak të lehtë për të dhe të vegjlit.

Anjola Hamzaj: Për mua triumfi apo e gjithë gjëja që më ka bërë të ndihem e fortë si grua, ka qenë vërtet momenti i lindjes së fëmijëve për shkak të specifikës që ajo vetë pati, por pa modesti e them që çdo ditë ndihem me një lloj krenarie me veten time për mënyrën se si e marr me optimizëm ditën dhe se si nuk lejoj asnjë gjë të më prishë asnjë… le të themi pjesë kualitative timen, por mbi të gjitha humorin dhe optimizmin. Ajo periudha 3-mujore që ishte direkt post-partum që mund të kishte sjellë shumë probleme emocionale apo depresion të thellë tek unë e të gjitha ishte…

Rudina Magjistari: Me dy të vegjël njëkohësisht.

Anjola Hamzaj: Me dy të vegjël në spital që nuk i shikon, vetëm atje se nuk është se kam pasur gjithë kohën njerëz dhe aty e kam ndierë sepse ti njeh një anë tënden të re sepse unë nuk e dija si isha për të përballuar këto situata se ishte surprizë edhe për mua. Por fakti që ishte gjithë kohën e qartë, e qetë, dhimbja qëndron, stresi, përditshmëria por që ti nuk humb fokusin, mbi të gjitha e kuptova që ata të mbijetojnë duhet ti t’u japësh shumë dashuri dhe për t’u dhënë shumë dashuri duhet të ishe mirë, duhet ta kishe veten nën kontroll.

Flitej se nuk do të ecte më, Klodiana Shala kujton sfidën: Hyra e vetme në sallën e operacionit

Disa sfida të vështira njerëzit zgjedhin t’i kalojnë vetëm. Klodiana Shala ka ndarë më herët në “Rudina” në Tv Klan ndërhyrjen e saj në gju, por këtë herë shton edhe pjesën më të vështirë të saj. Në atë kohë, iu desh të përdorte paterica dhe të mbështetej te ndihma e së ëmës për të kryer nevojat personale.

Këmba e saj po dobësohej dhe njerëzit thoshin se nuk do mundej të ecte. E gjendur në këtë situatë, Klodiana vendosi që mes frikës të gjente guximin për të kryer operacionin, e pashoqëruar nga askush.

Klodiana Shala: Aty mora forcën dhe kam shkuar vetë në Athinë. Kam takuar doktorin sepse po shikoja që diçka nuk shkonte, shkova te një doktor tjetër, jo tek ai që më kishte operuar dhe ai më thotë “Klod, operacioni yt… doktori ka gabuar, nuk dimë se çfarë ka bërë me këmbën tënde, por këmba jote është në një situatë jashtëzakonisht shumë të keqe për të ecur, kështu që nëse ti e ndan mendjen ne kemi datën nesër për të hyrë në sallën e operacionit dhe data tjetër është pas një muaji e gjysmë”.

Unë shkoj te mami dhe i them këto tre ditë mos më merrni në telefon fare se nuk jam mirë, jam shumë e zënë dhe mos më bezdisni. Ime më duke më përcjellë deri te dera më thotë “ti më duket se do operohesh nesër”. I them çfarë thua, ç’është ajo gojë e keqe se nuk doja t’i mërzisja dhe hyj vetë në sallën e operacionit. 40 minuta vetëm qaja te ato korridoret se në vend të huaj, nuk njihja asnjë.

Anjola Hamzaj: Është edhe situata emocionale.

Klodiana Shala: Absolutisht sepse ishte pjesa që ata thoshin për të ecur, ishte fjala, jo për të vrapuar, për të ecur. Jashtëzakonisht shumë vështirë, por ia dola sepse në jetë siç thashë jemi mësuar që kemi një luftë dhe duhet ta përballojmë vetë luftën, jo me njëri-tjetrin. Jemi mësuar që të mos e mërzisim dhe familjen dhe kjo është gjithë historia.

“Plaku i gjunjëzuar na shihte si Zot për kutinë e ushqimeve”, triumfi që përloti Ilirjana Bashën

Veç sfidave, jeta sjell triumfet e saj. Secila prej të ftuarave në “Rudina” në Tv Klan po ndan një triumf personal të jetës së saj. Me sy të përlotur, Ilirjana Basha kthehet në periudhën e Luftës së Kosovës nga ku ka të fiksuar një moment domethënës.

Ilirjana Basha:Një moment që unë jam ndierë shumë mirë, triumfuese ka qenë gjatë pushtimit të ushtrisë serbe në Kosovë, në Drenicë sidomos, në zonën e Drenicës nuk lejonin të futeshin konvojat e Kombeve të Bashkuara, as ushqimet, as njerëzit të kalonin. Kishte shumë postblloqe të ushtrisë serbe dhe kemi ndenjur gati 3 ditë me konvojat e Kombeve të Bashkuara me ushqime te hyrja e zonës së Drenicës dhe më në fund na lejuan të kalonim.

Kutitë e para me ushqime që kisha në dorë se unë punoja në atë kohë si vullnetare… kisha në dorë dy kuti dhe nuk e harroj kurrë në jetë, një plak shumë i vjetër i cili ishte ulur në dy gjunjët para konvojave, ne ishim kurrkushi po themi dhe na shihte si të shihte Zotin për një kuti ushqime. Është një nga ato momentet që e sheh mirënjohjen, përulësinë e njeriut për një copë bukë./tvklan.al