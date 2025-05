#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

31 pyetje për spikeren Anjola Hamzaj/ përtej lajmeve

Do të jemi në këtë pjesë të parë me një mikeshë të programit. Ajo është spikere në ekranin e TV Kombëtar Klan dhe e kemi pasur herë pas here të ftuar për tema të ndryshme, por sot do ta kemi në një intervistë ndryshe, pasi do të zhvillojmë me të rubrikën tonë të 31 pyetjeve. Por, jo vetëm, do të komentojmë edhe një moment historic, zgjedhja e papës së ri. Tymë i zi ka dalë nga oxhaku i Kapeles Sistinë, ende 133 zgjedhësit nuk kanë zgjedhur Papën e ri, të 267-të.

Lamtumirë Skype! Pas 22 vitesh mbyllet aplikacioni që dominoi tregun e telekomiunkacionit

Në këtë pjesë të emisionit do të flasim pikërisht për një tematikë që na prek të gjithëve dhe që lidhet me teknologjinë. Pas gati 22 vitesh dominim në tregun e telekomunikacionit, SKYPE një nga platformat pionere të komunikimit dhe lidhjeve të njerëzve në të gjithë globin nga data 5 Maj ka shënuar fundin e një epoke prej dy dekadash ekzistencë pasi nuk do të jetë më i disponueshëm për të gjithë përdoruesit e saj. Vetë kompania Microsoft, u ka dhënë njoftimin përdoruesve se ky shërbim nuk do të mund të përdoret më dhe informacioni i llogarive të tyre, mund të përdoret për Microsoft Teams në ditët e ardhshme deri në Janar 2026. Por çfarë do të ndodhë me përdoruesit ekzistues dhe të dhënat e tyre pas mbylljes së këtij shërbimi komunikimi? Si është përballur me konkurrencën e shtuar gjatë dekadës së fundit nga aplikacione si FaceTime e Apple dhe WhatsApp, Zoom e Meta kjo platformë shërbimi që mesa duket nuk do të ekzistojë më?

Miranda Elezi, artistja nga Burreli në Itali: Arti kozmik me gurë dhe xhama deti

Në këtë pjesë të emisionit do të flasim për një artiste shqiptare e cila krijon prej vitesh një art të veçantë. Me origjinë nga Burreli ajo është është larguar nga Shqipëria që në moshë të vogël kur ishte fëmijë 9 vjeç për në Itali… Bëhet fjalë për artisten kontemporane Miranda Elezi, e cila jeton në Itali prej më shumë se 34 vitesh ku ka gjetur frymëzimin dhe ka zhvilluar një gjuhë artistike unike ,pasi ajo njihet si një mjeshtre e talentuar për aftësinë e saj për të transformuar materiale të thjeshta si copëza xhami të mbledhura nga deti, duke i shëndëruar ato në vepra arti që tregojnë histori të së bukurës estetike dhe lidhjen e saj të fortë me natyrën. Ekspozitën e saj të parë personale “Arti Kozmik, sfera deti”, e ka sjellë në maj të vitit 2024, Ndërsa “L’abracio de universo” “Përqafimi i Universit” është eventi i fundit në 5 Maj 2025 ku ka prezantuar veprën e saj të fundit para publikut, në Marotta ku celebroi artin e saj multidimensional me artistë, dhe njerëz të artit. ne do ta kemi sot në një lidhje live vetë artisten dhe poeten Miranda Elezi, pasi ajo edhe shkruan, për t`u njohur më shumë me të.