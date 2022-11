Rudina – Emisioni 8 Nëntor 2022

18:50 08/11/2022

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

“Kujt ja bën me sy”? Ylli Bakës, Endrit apo Stefi Priftit?

Tepelena vs Korça/ Ylli Baka ‘përballë’ Vëllezërve Korçarë

Bujana Malaj, “poetja e mërgimit” që shkruan rapsodi për Tropojën

“Kujt ia bën me sy”, Ylli Baka dhe vëllezërit korçarë rrëfejnë çfarë i befasoi gjatë xhirimeve

Njëri është nga Memaliaj i Tepelenës, ndërsa 2 të tjerët janë vëllezërit më të famshëm korçarë, që janë bërë së bashku në Gjirokastër, sepse pikërisht aty kanë edhe xhiruar edhe videoklipin e tyre të parë së bashku, “Kujt ia bën me sy” një këngë e cila deri tani ka qenë një sukses i vërtetë.

Për të folur për këtë projekt muzikor këngëtari Ylli Baka së bashku me vëllezërit Endri dhe Stefi Prifti ishin të ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan. Ata kanë treguar se kanë mbase 20 vite që njihen dhe që janë miq dhe se një bashkëpunim i tillë ka qenë i menduar prej kohësh, por vetëm tani arriti të bëhej i mundur.

Për realizimin e klipit ata nuk kanë zgjedhur as Tepelenën e as Korçën por zgjodhën një zonë “neutrale” Gjirokastrën duke treguar se pse e zgjodhën këtë qytet vëllezërit korçarë ndajnë edhe një detaj interesant, figurantët e klipit të tyre janë turistë të cilët teksa i dëgjonin duke kënduar kishin filluar të kërcenin.

Rudina Magjistari: Meqë përfaqësoni Korçën dhe Tepelenën duket sikur keni zgjedhur për zonë neutrale se s’keni vendosur dot mes këtyre dy qyteteve.

Stefi Prifti: Ylli ka bërë patjetër këngë nëTepelenë dhe ne kemi bërë disa klipe në Korçë. Edhe kur ia bëmë sugjerim Bledit të ‘Max Productio” tha që i pëlqeu shumë vendi. Ajo që na befasoi pastaj është se gjatë xhirimeve kishte vetëm turistë.

Endri Prifti: Nam i zi pataj… të gjithë ata që janë nga mbrapa janë turistë.

Rudina Magjistari: Të huaj që qëndronin aty?!

Endri Prifti: Kërcenin ata…

Rudina Magjistari: Keni ndonjë backstage? S’na keni sjell?

Ylli Baka: I kishte Endri këto, por…

Endri Prifti:I kam harruar.

Rudina Magjistari: Po si mo Endri, kjo paska qenë perlë të gjithë turistët e huaj aty. Të gjithë figurantët në klipin tuaj?

Endri Prifti: Ata ishin turistë.

“Mora 3 fëmijët dhe u largova me skaf”, Bujana Malaj: Nuk mjaftojnë qindra emisione për ta treguar

Bujana Malaj ka botuar tre libra me poezi të cilat ja ka dedikuar vendlindjes së saj Tropojës. Ajo ishte e ftuar këtë të martë në emisionin “Rudina” në Tv Klan për të treguar për librin e saj të fundit “N’krahanuer tem pushon Tropoja”, por edhe për të treguar për jetën e saj. një jetë e cila nuk ka qenë aq e lehtë.

Bujana Malaj tregon prej 23 vitesh jeton në Londër, por për të shkuar atje rruga nuk ka qenë e lehtë. Ajo tregon se në një moment shumë kritik për familjen e saj, ajo ka marrë tre fëmijët e saj dhe është larguar vetëm me ta nga Shqipëria.

Rudina Magjistari: Kur u largove? Je larguar me bashkëshortin apo jo?

Bujana Malaj: Jo unë jam larguar me tre fëmijët e mi. Bashkëshorti qëndroi këtu. Vajtëm si çdo shqiptar tjetër, si kosovarë u paraqitëm.

Rudina Magjistari: Ka qenë një mundësi ndoshta se ata kanë pasur akses për të vajtur në Angli.

Bujana Malaj: Po, por unë kam shkuar për arsye të tjera familjare se doja që fëmijët e mi të kishin një jetë më të mirë. Jo më të mirë, por më të sigurt se ashtu i kishim rrethanat familjare.

Rudina Magjistari: Shumë kurajo e fortë se zakonisht ndodh e kundërta është bashkëshorti që niset dhe më pas tërheq gruan dhe fëmijët.

Bujana Malaj: Është e vërtetë, por ashtu na erdhën sfidat e jetës sonë. Ne kemi punuar shumë gjatë me tregti këtu. Në vitin ’90 kemi hapur të parët tregtinë këtu në rrethin e Dibrës. Jemi shumë të njohur, pavarësisht fatkeqësisë që na ndodhi nga tregtia. Ajo më bëri të marr fëmijët dhe të iki në mërgim. Pavarësisht çdo gjëje. Nuk njihja as botën as gjë prej gjëje, u detyrova dhe ika me skafe dhe maune. Të flasësh për emigrimin tim jo një emision, por qindra emisione po të bëj nuk i realizon dot ato udhëtime që kemi bërë ne në atë kohë.

Rudina Magjistari: Sakrificë e madhe dhe kurajë e madhe.

Bujana Malaj: Kam bërë tre muaj nga Durrësi, që kam ikur me traget dhe jam rikthyer disa herë dhe tre muaj nëpër Europë derisa kam arritur në Angli/tvklan.al