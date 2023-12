Rudina – Emisioni 9 Dhjetor 2023

19:49 09/12/2023

Udhëtimet janë ajo që të gjithë ne dëshirojmë. Të gjithë presim me padurim ditët e pushimeve

për tu organizuar dhe shkëputur nga monotonia. Jo vetëm pushimet e verës, por edhe ato të

dimrit në vende me borë, janë padyshime momente të bukura për të krijuar kujtime të ccmuara

me familjen tonë. Kjo do të jetë pikërisht edhe tema e kësaj së shtune, Kujtimi me i bukur nga

udhetimet ne dimer me familjen.

Pushimet e fundvitit janë një kohë e veçantë, ku çdo kthesë mund të sjellë një aventurë të re

dhe secili moment ka potencialin për t’u kthyer në një pjesë e paharrueshme e kujtimeve tona.

Lidhur me këtë temë do të kemi 5 të ftuar, miq të programit ku do të shkëmbejmë histori të

ndryshme.

Të ftuar: Elona Gjebrea, Helidon Haliti, Enkeleda Mema, Rezart Cenaj, Edlina Loshi

Histori personale/ Kujtimi më i bukur nga pushimet e dimrit me familjen

Pushimet e dimrit: Të ftuarit prezantojnë objektet e veçanta

Kujtime nga udhëtimet e dimrit, të ftuarit rrëfejnë momentet pikante…