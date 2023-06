Rudina – Emisioni 9 Qershor 2023

19:40 09/06/2023

#Rudina, një program nga autorja dhe moderatorja #RudinaMagjistari, një prej emisioneve më të ndjekur dhe të dashur për publikun duke ofruar tema të larmishme për të gjithë familjen.

Të bashkëjetosh me demencën! Historia e mësuese Blertës dhe nënës së saj

Instruktori i famshëm i yogas që përgatit reçelra të veçantë! Njihuni me recetën e tij

“Sa herë sheh babin i shkëlqejnë sytë”, vajza: Nëna nuk më njeh më, por…

Përparimi i sëmundjes së demencës tek nëna e Blertës ka bërë që gradualisht ajo të harrojë familjarët e saj. Blerta rrëfen në “Rudina” në Tv Klan se të gjithë i falin shumë dashuri dhe nëna e saj e ndien, por nuk e di se personat që kujdesen për të janë fëmijët që ajo ka sjellë në jetë.

Për 8 vite, sëmundja ka përparuar aq shumë sa ajo të mos mundë të komunikojë përveç disa fjalëve të shkëputura apo klithmave. I vetmi person që është ngulitur thellë në mendjen e 70-vjeçares është bashkëshorti me të cilin ruan kujtimet më të hershme.

Blerta Meta: Mua nuk më njeh, besoj nuk njeh edhe të tjerët. Ndien ngrohtësinë se kuptohet fëmija shkon e përqafon, e përkëdhel, domethënë ne përpiqemi që asaj gjithmonë kjo pjesa e dashurisë të mos i mungojë. Ajo e ndien që është e përkujdesur por nuk thotë dot asgjë dhe nuk është se njeh emra ose persona.

Rudina Magjistari: Është në gjendje të flasë?

Blerta Meta: Jo. Me tinguj të ndryshëm, thotë fjalë të shkëputura, me raste, kur ne përpiqemi ta nxisim që a të pëlqen ushqimi, diçka të vogël, janë fjalë të shkëputura, jo fjali të plota. Pra nuk mund të shprehet dot, nuk na njeh. Mendohet që mund të njohë të kaluarën por ne nuk është se e kuptojmë se nuk kanë ardhur njerëz për vizitë që ta shikojmë se si do reagojë, ajo na shikon vetëm ne që jemi pjesa e familjes. Kuptohet, nga babi i hap sytë dhe i shkëlqejnë sa herë ai hyn.

Rudina Magjistari: Arrin e dallon?

Blerta Meta: Po, sepse mami e babi kanë histori shumë të bukur, janë njohur që fëmijë. Mund të themi, dashuria e tyre mund të jetë 50-vjeçare dhe martesa është 42 vite kështu që mund të themi se ajo besoj se e mban mend atë se është një memorie e vjetër.

“Nëna humbi 4 herë”, Blerta rrëfen përballjen me demencën: Bërtet, dëshiron të dalë nga shtëpia

8 vjet më parë nëna e Blertës u diagnostikua me demencë. Sëmundja e nënës e detyroi mësuesen e Artit Figurativ të braktiste profesionin për t’iu përkushtuar kujdesit ndaj njeriut të shtrenjtë. Detajet e vogla që e ëma harronte në fillim nisën të zmadhoheshin me kalimin e kohës derisa në këtë moment, sjellja e saj është si një fëmijë i vogël pavarësisht po troket ditëlindja e 70-të.

Pas 8 vitesh Blerta dhe familjarët e saj kanë mësuar si të sillen dhe t’ia plotësojnë nevojat, por kjo ka qenë një rrugëtim i gjatë gabimesh dhe provash. Ajo rrëfen në “Rudina” në Tv Klan se si vitet e para kjo diagnozë vështirësoi dhe kufizoi jetën e të gjithëve.

Blerta Meta: Sot është pak ndryshe sepse mami është më e qetë sepse ilaçet, mosha, koha ka bërë të vetën dhe ne dimë të orientohemi në nevojat e saj. Vitet e para, 2-3 vitet e para kanë qenë shumë të vështira. Arsyeja që dhe ne u detyruam të lëviznim nga apartamenti për të kaluar në një shtëpi, jo se është luks se dëgjohet fjala shtëpi, por ishte forma që ne duhej, ishte e detyruar.

Rudina Magjistari: Patët nevojë për privatësi?

Blerta Meta: Po, disa komshinj ishin të mirëkuptueshëm, disa e patën të vështirë sepse vitet e para…

Rudina Magjistari: Pse komshinjtë?

Blerta Meta: Ka të bërtitura, ka një lloj forme që sëmundja godet personin por nuk është se ka probleme me të tjerët por në veten e vet si duket nuk duron dot atë ndryshimin, apo ka ndonjë dhimbje, si duket ato gjërat janë të brendshme, ne nuk e dimë, por që reagon me të bërtitura dhe një dëshirë për të dalë nga ambientet e mbyllura dhe kjo u bë pak shqetësuese, por më shumë ka qenë edhe arsyeja e sigurisë së mamit sepse ajo donte të dilte.

Për sigurinë e nënës, familjarët fshihnin fishekët e dyerve që ajo mos të dilte, por as kjo s’mundi ta shmangte një episod të frikshëm për ta.

Blerta Meta: Humbi 4 herë. 3 herë e kemi gjetur rreth sepse na ndihmonin edhe njerëzit kur e morën vesh, por herën e parë ka qenë shumë e dhimbshme, nuk e gjetëm dot. Kuptohet, ajo ka dalë edhe në televizor si çdo familjar tjetër që ka thënë kur humbasin personat. U vunë nën dispozicion policia, spitalet e të tëra, por nuk u gjet për një ditë ose një natë të tërë.

“Nisi të përsëriste fjalët”, diagnoza e nënës së Blertës çarmatosi mjekët: Ju mbroftë Zoti!

Blerta Meta është mësuese dhe profesioni i saj ishte dashuria më e madhe deri në momentin që sëmundja e nënës do ta detyronte ta braktiste. Në vitin 2015, e ëma u diagnostikua me demencë ose sëmundjen e harresës, e cila degradon qelizat e trurit dhe rrjedhimisht, aftësitë e tij.

E ftuar në “Rudina” në Tv Klan, Blerta kujton cilat ishin shenjat e para që filluan të dallonin që asokohe dukeshin si incidente të vogla.

Blerta Meta: Ne ato shenjat e para si të gjithë, themi që nuk janë të rëndësishme sepse të gjithëve na ka ndodhur që çelësat i kemi në xhep dhe themi ku janë, syzet i kemi në dorë dhe themi ku i kam dhe na dukeshin si gjëra të zakonshme. Shenajt e para fare që menduam është kur filluan të përsëriteshin fjalët disa herë, për shembull për të thënë diçka, mund të përsëritej një fjalë 2-3 herë dhe ty të tingëllonte pak e çuditshme sepse thua pse duhet të ndodhë disa herë kjo? Kaluan disa kohë të gjata derisa u diagnostifikua plotëisht.

Rudina Magjistari: Pra shkuat tek mjeku, filluat të dyshonit që ka diçka që s shkon apo jo?

Blerta Meta: Mendoj që ishin ato lodhjet e moshës, mami sa kishte mbushur 60 vjeç atëherë, kuptohet edhe nga puna ishte larguar me ngarkesë dhe ndoshta të gjitha këto pikat i morën si një lloj lodhjeje ose si themi ne që erdhi mosha tani por që ndërkohë nuk duhet parë si e tillë, duhet parë më me rëndësi dhe seriozitet çdo detaj i vogël sepse nga një gjë shumë e vogël ajo kthehet pastaj në këtë që…

Blerta thotë se për të dhe vëllain ishte shumë e vështirë të shihnin njeriun më të shtrenjtë në një gjendje nga e cila s’mund ta nxirrnin dot. Situata u rëndua edhe më shumë kur mjekët dhanë diagnozën dhe reagimi i tyre nuk ishte shpresëdhënës.

Blerta Meta: Na thanë që “po, kjo është demencë, quhet atrofi cerebrale, sëmundje e trurit” dhe mjeku ngriti duart lart dhe tha që “ju mbroftë Zoti, ne nuk bëjmë dot gjë në këtë fazën që quhet demencë. Merremi me situata më të lehta, pra psikologët e psikiatrët por për fazën e demencës ne nuk kemi një informacion” dhe fjalët tekstualisht kanë qenë këto./tvklan.al