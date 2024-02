Rudina – Emisioni 9 Shkurt 2024

20:31 09/02/2024

E ftuar: Rovena Dilo

Rovena Dilo siç nuk e keni parë asnjëherë/ Roli im i dytë në “Tryeza e zezë”

Rovena Dilo mendon se “shoqëria shqiptare është shumë e shtirur”: Në ekran mungon e vërteta!

“Shoqëria shqiptare është një shoqëri shumë e shtirur”.

Kështu u shpreh këngëtarja e njohur Rovena Dilo, këtë të premte, në emisionin “Rudina” në Tv Klan, ndërsa tha se në ekranet shqiptare mungon sinqeriteti.

Sipas artistes, publiku është shumë i zgjuar dhe e kupton kur diçka që shikojnë nuk është e vërtetë.

Rudina Magjistari: Çfarë të shqetëson ty Roven më tepër, në shoqërinë shqiptare?

Rovena Dilo: Shiko, mua në përgjithësi Rudina… shoqëria shqiptare është një shoqëri shumë e shtirur. Më fal që po e them. Unë do të doja të ishte shoqëria më e hapur, më e sinqertë.

Rudina Magjistari: Mendon se është vetëm shqiptarja kështu, apo ne e kemi pak të tepruar?

Rovena Dilo: Shqiptarja është më tepër sepse, për shembull, ti e di që unë shkoj shpesh në Greqi dhe kur shkoj dëgjoj intervista, shikoj biseda, pra shikoj yjet e Greqisë, ata persona që unë i dëgjoj e që iu njoh dhe gjuhën. Shoh që janë më të sinqertë, edhe kur flasin, edhe kur tregojnë. Shikoj që nuk ka teprime, nuk ka mburrje, nuk ka pompozitet. Ka kaq shumë shtirje, ka kaq shumë flluska, gjëra që nuk e ndërtojnë publikun. Publiku do të vërtetën dhe publiku është shumë i zgjuar! Pra këto gra, këto vajza që janë si unë, janë si ne, këto duan që unë të them të vërtetën.

Unë besoj shumë që ajo që publiku kërkon është e vërteta. E vërteta në ekranet shqiptare nuk është. Dhe nuk është në çdo aspekt, nuk flas vetëm tek arti apo tek… nuk është në politikë, nuk është në analizë, nuk është në ndonjë rast në shkencë, nuk është në këshillime. Pra, do thuash ti: “Nga e di ti që nuk është e vërtetë?” Po ne jemi pjesë e të vërtetës në fakt, ne e jetojmë të vërtetën dhe e krijojmë atë. /tvklan.al

Pas ngjarjeve tronditëse në vend, këngëtarja vjen me një mesazh për gratë: Mos lejoni njeri t’ju shkelë

E ftuar këtë të premte në emisionin “Rudina”, në Tv Klan, ka qenë këngëtarja e njohur, Rovena Dilo, e cila, pas ngjarjeve tronditëse në vend ndaj grave e vajzave, ka dhënë një mesazh të vyer në studio.

Ajo u shpreh se nuk e quan veten feministe, por e do gruan dhe do që ajo të jetë e lirë dhe e lumtur. Sipas saj, të jesh një grua është fat i madh dhe se këto të fundit duhet të qëndrojnë krenare, e t’i japin përparësi edukimit.

Rovena Dilo: Nuk jam feministe, por dua gruan. Dua që gruaja të jetë e lirë, vërtetë, e lumtur, por jo në konotacionin e keq të fjalës liri. Se kur thua e lirë, duket sikur të jetë e lirë për të bërë gjëra të këqija, jo! Të jetë e lirë të zgjedh, të bëjë atë që duhet, të ketë ëndrra të bukura, të ketë ambicie të bukura dhe mos të shkojnë pas gjërave që mbarojnë shpejt. Sepse në përgjithësi, për fat të keq, gjërat materiale mbarojnë shumë shpejt, e kanë jetën të shkurtër. Ato që zgjasin gjatë janë gjërat thelbësore, gjërat emocionale, gjërat e ndërtuara ngadalë dhe një grua por mua, së pari duhet të jetë një grua e edukuar, e shkolluar, e lexuar. Po të filloj kështu, ajo mund të realizojë gjithçka pastaj dhe nuk ka burrë që nuk do ta respektojë atë grua. Nuk ka nevojë fare të jesh feministe, ta përqafosh si doktrinë dhe ta nxjerrësh si flamur. Të jesh feministe për mua, do të thotë të jesh çdo ditë krenare, e qetë, e lumtur, e vetëdijshme që je grua dhe është fati më i madh që ti je grua; që ti je femër, që ti je bijë, që ti je mbesë, që ti je shoqe, që ti je e dashura e dikujt, e fejuara, gruaja, nuk ka rëndësi, por të jesh e qetë dhe pa frikë ta jetosh këtë gjënë kështu dhe të mos lejosh njeri, të mos guxojë ta shkelë këtë gjë.

Gjatë bisedës, artistja gjithashtu shprehet se prindërit ose shoqëria, nuk duhet t’i mësojë vajzat se një partner “mund t’i shpëtojnë jetën”. Ajo mendon që kur njeriu të çlirohet nga vargonjtë e mentalitetit, vetëm atëherë do të ketë më pak vrasje e dhunë.

Rovena Dilo: Mendoj që kur njeriu, më në fund të çlirohet nga vargonjtë e mentalitetit, që është shumë e vështirë, është një utopi, është një lloj ëndrre, unë mendoj atëherë do ketë më pak vrasje, do ketë më pak dhunime, do ketë më ndërgjegjësim të gruas, që nuk është e nevojshme. Prandaj duhet shkollimi, duhet edukimi, gruaja duhet të dijë çfarë të bëjë. Pra, nuk duhet të lindim vajza dhe t’i edukojmë që të martohen.

Rudina Magjistari: Nuk është ai qëllimi i jetës.

Rovena Dilo: Ti shikon në rrjete sociale gjëra të tmerrshme. Unë pashë një grup vajzash që thoshin: “Unë dua burrë” dhe unë atëherë mora një shok. Pse? Sepse këto vajza rriten me idenë, që këto thjesht duhet të jenë bashkëshorte një ditë shumë shpejt dhe kjo do t’i shpëtojë jetën. Pra, shqiptarët akoma mendojnë: ‘Jo, bashkëshorti do t’i shpëtojë jetën, do t’i bëjë të lumtura’, ndërkohë unë mendoj: dashuria të bën të lumtur! Pra, nëse ti dashuron, ti je e lumtur, ti bën gjithçka, por jo bashkëshorti, mashkulli në vetvete si ekzistencë. /tvklan.al

“Ishte pak e sikletshme”, Rovena Dilo flet për puthjen pasionante në film me Arben Derhemin

Në pjesën e parë të emisionit “Rudina”, në Tv Klan, ka qenë e ftuar një artiste e veçantë. Ajo ka treguar se është një këngëtare shumë e mirë, moderatore shumë e zonja, por së fundmi edhe një aktore që ka spikatur me interpretimin e saj.

“Tryeza e zezë”, është filmi më i ri në kinema (prej 17 janarit), ku Rovena Dilon e shohim si aktore, madje ka shkëmbyer edhe një puthje të realizuar mjaft bukur në film. Për këtë pjesë artistja ka folur në studio, e cila u shpreh se ishte një moment i sikletshëm, pasi përballë kishte një mik dhe një aktor që e njihte.

Rovena Dilo: Shiko, nuk ishte moment kaq i lehtë, është pak siklet. Jo për faktin e publikut, që do ta shohë një ditë, por për faktin e ambientit të atij momenti. Për momentin është pak e sikletshme sepse sigurisht ti ke përballë një mik, një aktor që e njeh, por që ti sigurisht as nuk je mësuar ta puthësh, as nuk ke pasur ndonjëherë ndërmend ta puthësh. Dhe të detyron ky moment i filmit, pra skenari, të detyron vetë aktrimi që ti ta realizosh sa më mirë. Dhe normal, nuk ishte e lehtë në fillim. Madje Dionisi tha: “Rovi, leje fare, s’bëhet ashtu”, edhe filluan të gjithë të qeshnin. Pastaj, kameramani, kur fillova të isha pak më e nxehur në rol, më e përgatitur, sigurisht që puthja erdhi më normal. Puthja në vetvete nuk është puthje kur je në një skenë xhirimi. Ne shpeshherë, ngaqë shohim shumë filma të gjithë bashkë, çuditemi sesi ndodhin, por nuk është ashtu. Pra, ti nuk e ke mendjen tek puthja. Akti i puthjes është sublim kur bëhet në privatësi, midis dy njerëzve që vërtet duhen, që vërtet janë partnerë, që vërtet e dëshirojnë këtë gjë. Kurse kur bëhet midis dy aktorëve, që duhet të realizojnë një moment të filmit, nuk është e njëjta gjë! /tvklan.al

