Rudina – Emisioni 18 Tetor 2023

Shpërndaje







19:51 18/10/2023

Në studio: Suela Demiri, Meri Shehu, Flavio Qarri, Artan Imami, Luli Bitri

Gatuajme nëpër Shqipëri, Pezë/ Receta: “Pule Gjuetari”

Premiere/ Artan Imami dhe Luli Bitri sjellin komedinë kontemporane “ Nuk duhet ta thoshe”

A mund të ndërtojme miqësi të vërteta pas të 30-ave/ Pro dhe Kundër

Shoqëri të vrullshme, platonike, të qeta, kombinimet më të mira mes shenjave sipas Meri Shehut

Ndjesia e të qenurit rehat dhe i mirëkuptuar nga shoku juaj i afërt ndikohet edhe nga shenja e horoskopit. Nëse keni vënë re se me disa shenja shkoni mirë, por me një tjetër përshtateni plotësisht, kjo nuk ndodh pa shkak. Astrologia Meri Shehu rendit për “Rudina” në Tv Klan disa prej kombinimeve më të mira në miqësi shoqëruar me një shpjegim të shkurtër për secilin.

Dashi-Akrepi

Meri Shehu: Shoqja ime e ngushtë është Dash. Unë si Akrep miqësitë më të mira i kam me shenjën e Dashit. Po ka femra në shenjën e Dashit, jo meshkuj, këtu nuk i fus meshkujt dot në miqësi se janë shuëm rebelë meshkujt Dash, pa më keqkuptuar se kanë një energji shumë më tepër se sa unë mund ta pranoj, por femrat Dash kanë një lloj energjie, të nxjerrin, të kënaqin, tregojnë një lloj kavalierizmi që nuk e kam parë te femra të tjera ose te shoqe të tjera kështu që të bëjnë të ndihesh mirë.

Demi-Ujori

Meri Shehu: Demi në përgjithësi është shenjë statike, materialiste, kërkon interesa. Ujori është komplet ndryshe dhe kur shikon, takon një Dem që ka komplet interesa të kalojë mirë brenda për brenda shpeshherë edhe Ujori ka nevojë të çlodhet dhe të ndihet mirë në sigurinë e një Demi. Pra, edhe këto dy shenja mund të bëjnë një miqësi të mirë.

Binjakët-Luani

Meri Shehu: Është shumë e bukur për miqësi. Binjakët, komunikim, logjikë, Luanët gëzim, argëtim dhe nëse ndeshen bashkë dhe kanë edhe rrethanat e duhura, mund të arrijnë një miqësi shumë të mirë.

Gaforrja-Peshqit

Meri Shehu: Këto janë platonike fare si shoqëri se Gaforret janë emocionale, Peshqit shpirtërorë dhe po u futën në miqësi, bëhen platonikë, e duan njëri-tjetrin edhe në largësi, edhe instinktive që thonë “është larg por e ndiej” dhe kanë komunikim.

Luani-Dashi

Meri Shehu: Shumë miqësi e mirë. Këtu kanë të dy zjarr, pasion, hidhen në vrull. Nuk ka rutinë kjo marrëdhënie dhe kjo shoqëri. Kemi edhe Shigjetarin me Luanin.

Virgjëresha-Bricjapi

Meri Shehu: Janë dy shenja toke sepse kërkojën gjëra konkrete, koncize, kërkojnë gjëra që kanë të bëjnë me punën, karrierën pra interesat e tyre përfshihen dhe ndihen mirë.

Peshorja-Ujori

Meri Shehu: Edhe Ujori iu jep shumë dimension Peshoreve.

Akrep-Gaforre

Meri Shehu: Edhe këtu ka miqësi që lind në bazë instinkti, dashurie. Miqësitë kanë baza të ndryshme nga fillojnë por Akrepi me Gaforren kanë dashuri, afeksion, i lind njëherë ndjenja pastaj shoqëria dhe shkojnë shumë mirë.

Shigjetar-Virgjëreshë

Meri Shehu: Virgjëresha ndien dimensionin e lëvizjes, të filozofisë, të udhëtimeve. Shigjetari jep atë që do ta kontrollojë Virgjëresha dhe s’e kontrollon dot, e fut në lojën e komunikimit.

Bricjap-Dash

Meri Shehu: Këtu është një lidhje shumë e mirë shoqërore, por nëse Dashi është i lëvizshëm, Bricjapi e bën që të menaxhohet më mirë.

“Miq për kokë”, Meri Shehu zbulon tre shokët më të mirë të zodiakut

Horoskopi ka të preferuarit e tij në përzgjedhjen e shenjave që simbolizojnë miqtë më të mirë. Sipas astrologes Meri Shehu, tre prej tyre kryesojnë në raportet shoqërore që krijojnë. Astrologia zbulon për “Rudina” në Tv Klan shenjat që janë “miqtë për kokë” në ciklin e zodiakut.

Meri Shehu: Peshoret janë miqtë më të mirë patjetër, sepse Peshoret janë shenja e bashkëpunimit, e miqësisë dhe në momentin që ti jep buzëqeshje, normale që josh për një miqësi shumë të mirë. Thjesht Peshoret ndonjëherë bëhen kontradiktore se pyesin shumë “pse, pse, pse?” dhe duke humbur rrugën ke humbur edhe shoqen, kështu që ta rifreskosh marrëdhënien dhe të mos vësh vetëm mendimet e të tjerëve në qendër të miqësisë ose të realitetit.

Pastaj miqësi të mira bëjnë edhe Dashët në përgjithësi sepse janë shenjë e drejtpërdrejtë. Njerëzit që kanë shenja të drejtpërdrejta bëjnë marrëdhënie sporti, janë sportivë ose janë impulsivë, aventurierë, iu pëlqen të shpenzojnë para, të shkojnë në klub. Kanë ato shijimet e tyre.

Pastaj ka edhe shenja të tjera si Virgjëresha që keni më shumë kombinime në miqësi sa i përket mendimit, logjikës, planifikimit sepse Virgjëreshat janë kështu.

“M’u gjend në ditën më të vështirë”, gazetari kujton mikun e ndjerë

Gjatë bisedës për miqësinë pas të 30-ave në “Rudina” në Tv Klan, gazetari Flavio Qarri thotë se me miqtë e tij është njohur para kësaj moshe. Por ai prek edhe momentin kur shpesh janë miqtë prej të cilëve s’e presim që na gjenden pranë. Qarri ndan një episod të shkurtër me një mik të tijin që ka ndërruar jetë dhe e ndihmoi në ditën më të vështirë të jetës.

Flavio Qarri: Unë në ditën më të vështirë të jetës time më është gjendur një shok të cilit nuk i kisha thënë asgjë që kisha problemin që kisha. Ai sot, fatkeqësisht për shkak të Covid-it në moshën 37-vjeçare humbi jetën dhe nuk jeton më. E mendoj shpesh Fredin por vazhdoj akoma të prekem nga ideja se si ai është gjendur, luajti mure, male pa… vazhdoj akoma të mos e kuptoj si e mori vesh. Është e pabesueshme./tvklan.al