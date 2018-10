RUDINA – ROZA ANAGNOSTI RREFEN HISTORINE E DASHURISE ME REGJIZORIN E FILMAVE TE SAJ; VIROZAT E STINES, FEMIJET ME TE PREKURIT!

Të ftuar:

Roza Anagnosti – Aktore

Ajo është ndër ikonat e kinematografisë shqiptare që me rolet e saj në filma dhe teatër ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm.

Bëhet fjalë për aktoren e mirënjohur, Roza Anagnosti, e cila me portretin e saj, me zërin dhe talentin ka fituar gjithmonë vëmendjen dhe dashurinë e publikut artdashës.

Ashtu sikurse edhe këtë fundjavë, ku publiku e ka parë në rolin e teze Rozës, në shfaqjen ‘Oskari dhe tezja Rozë’, në Teatrin Eksperimental, me një vepër teatrore me mesazhe universale. Artistja Roza Anagnosti ishte sot e ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan nga ku tregoi më tepër rreth rolit të saj dhe punës me të rinjtë.

“Më intrigoi autori i veprës, ishte shumë interesant. Vepra është përkthyer në shumë gjuhë të botës për mesazhet që jep, është një psikolog i shpirtit njerëzor, ka një gjuhë të bukur që futet brenda njerëzve dhe thotë që njeriu çdo ditë duhet ta shfrytëzojë dhe në çdo situatë duhet të gjejë jetën. Ai e vlerëson shumë jetën dhe besimin, jo vetëm në Zot. Ishte një sfidë me të rinj dhe kënaqësi e jashtëzakonshme që jo vetëm të punoja me ta, por të jepje edhe eksperiencën. Dua të falenderoj regjisorin Kiço Londo, i cili ka insistuar që unë të jem në skenë”, tha Anagnosti.

Aktorja ka luajtur në mbi 20 filma ku ndër më të suksesshmit mund të përmendim “Plagë të vjetra”, “Fije që priten”, “Mësonjtorja”, “Rruga e Lirisë”, “Ndërgjegja”, “Qyteti më i ri në botë” dhe shumë të tjerë. Ajo po ashtu ka dhjetra role në teatër ku ka skalitur figura artistike të pakrahasueshme.



