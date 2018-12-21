RUDINA – VITI I RI / SI KA QENE FESTUAR DHE SI FESTOHET SOT; INSTALACIONI I MAKINES ME AVULL, PER TE KUJTUAR TE SHKUAREN

Emision: 21.12.2018
Publikuar | 18:30 21/12/2018

Të ftuar:

Klaudia Hila – Regjisorja e Teatrit të Kukullave,
Visjan Ukcenaj – Aktori i humorit, pjesë e trupës aktoriale të Duplex në Tv Klan,
Fjoralba Dizdari – Modele dhe prezantuese e motit në ABC

Altin Sukaj – ‘Hemingway Fan Club Albania’

Elvira Prençe

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Kategori
Rudina
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