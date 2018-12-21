RUDINA – VITI I RI / SI KA QENE FESTUAR DHE SI FESTOHET SOT; INSTALACIONI I MAKINES ME AVULL, PER TE KUJTUAR TE SHKUAREN

Të ftuar:
Klaudia Hila – Regjisorja e Teatrit të Kukullave,
Visjan Ukcenaj – Aktori i humorit, pjesë e trupës aktoriale të Duplex në Tv Klan,
Fjoralba Dizdari – Modele dhe prezantuese e motit në ABC
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Altin Sukaj – ‘Hemingway Fan Club Albania’
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Elvira Prençe
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