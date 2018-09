Rumani, arrestohet shqiptari pjesë e grupit grabitës në Spanjë

Një shqiptar është arrestuar në Rumani, pasi ishte shpallur në kërkim nga autoritetet spanjolle. Shqiptari ka qenë pjesë e një grupi kriminal që grabiste në Spanjë. Kjo organizatë u shkatërrua në Prill dhe u arrestuan 11 persona.

Anëtarët e bandës akuzohen për 85 grabitje. Pas arrestimeve të kryera gjatë operacionit policor, dy prej anëtarëve u arratisën nga Spanja.

Njëri prej tyre u kap në Rumani dhe tashmë iu dorëzua autoriteteve spanjolle, ku dhe do të përballet me akuzat. Shqiptari në fjalë është 28 vjeç, ndërsa identiteti i tij nuk është bërë me dije. /tvklan.al