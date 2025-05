Një ditë pasi kandidati i ekstremit të djathtë George Simion fitoi raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale Kryeministri rumun Marcel Ciolaku dha dorëheqjen të hënën.

Pas largimit të tij, si Kryeministër i përkohshëm u zgjodh ministri i Brendshëm i Rumanisë, Katalin Predoju.

56 vjeçari është një ish-ministër i Drejtësisë, i cili ka shërbyer si Kryeministër i përkohshëm në vitin 2012.

Një fitore e kandidatit të ekstremit të djathtë George Simion mund të izolojë Rumaninë dhe të destabilizojë krahun lindor të NATO-s. Kjo gjithashtu do të zgjeronte një grup udhëheqësish euroskeptikë në BE, që tashmë përfshin kryeministrat hungarezë dhe sllovakë, në një kohë kur Evropa po përpiqet t’u përgjigjet vendimeve të Trump.

Suksesi i mundshëm i kandidatit George Simion më 18 Maj ku do të përballet me Nicusor Dan, kryetari i bashkisë së Bukureshtit, i cili kandidon si i pavarur dhe garon me një platformë antikorrupsion pritet me nervozizëm në kryeqytetet evropiane, por edhe në Kiev.

Ai ka thënë se dëshiron një BE me kombe të forta dhe sovrane dhe partia e tij ka kundërshtuar furnizimin me armë të Ukrainës.

Votimi i të dielës vjen pasi zgjedhjet e mëparshme u anuluan gjatë Nëntorit për shkak të ndërhyrjes së Moskës në zgjedhje që ishte në favor të kandidatit kryesor të ekstremit të djathtë, Calin Georgescu, i cili që atëherë është ndaluar të kandidojë përsëri.

Klan News