Rumunia “Ziare” artikull për Tiranën

14:17 14/12/2023

“Një fundjavë në kryeqytetin e lirë dhe miqësor me turistët”

Çfarë mund të bësh për një fundjavë në kryeqytetin e Shqipërisë, qyteti i bunkerëve, xhamive dhe ndërtesave sovjetike.

Kështu nis reportazhi i revistes së përditshme rumune “Ziare” dedikuar Tiranës, duke e cilësuar si kryeqytet shumëngjyrësh dhe miqësor me turistët.

Në brendësi të artikullit shkruhet se dikur një qytet i trishtuar dhe gri, si shumica e qyteteve komuniste në Evropën Lindore, Tirana e sotme është një kryeqytet i vogël, por shumëngjyrësh, një qytet i lirë, i lehtë për t’u aksesuar nga turistët, ku ushqehesh mirë, me çmime të ulëta dhe ku mund të kalosh një fundjavë pa frikë se do të mërzitesh.

Revista rumune më tej shkruan se Tirana është shumë e sigurt dhe mjaft miqësore, me njerëz të thjeshtë që reflektojnë optimizmin kur panë rritjen e turizmit të shfaqur vitet e fundit, ç’ka u përkthye edhe në të ardhura financiare si për qeverinë edhe për sektorin privat.

“Ziare” shkruan se është e qartë se Tirana nuk është Londra, Parisi apo Barcelona, madje as Bukureshti, por ka hijeshinë e një qyteti ballkanik, mjaft i rregullt, me shumë restorante dhe tarraca, një bulevard i gjerë, ku janë dhjetëra flamuj të kuq ngritur me shqiponjën e zezë, një shesh i madh qendror, xhami dhe kisha, disa parqe dhe liqene natyrore.

Në brendësi të artikullit revista rumune ndalet edhe tek kuzhina shqiptare ku përmend mishin e freskët të shijshëm dhe specialitetet e tjera si byrek, tavë kosi, qofte apo dhe birrat që kushtojnë nga 1-2 Euro.

Më pas revista rumune flet edhe për çmimet e përballueshme duke bërë krahasime me metropolet europiane ku thekson se me paratë që shpenzon në Paris për tre ditë, me siguri mbijeton në Tiranë për një muaj.

Gjithashtu në artikullin e “Ziare” shkruhet se Aeroporti i Tiranës ka një pamje spektakolare, me male pas pistave dhe mbi të gjitha është bërë shumë konkurrues me çmimet e lira të kompanive low cost.

Në përmbyllje të artikullit se “Çfarë mund të bësh për një fundjavë në kryeqytetin e Shqipërisë”, revista rumune ndalet tek shenjtorja Nënë Tereza që është me origjinë shqiptare, dhe gjuha shqipe ka mjaft fjalë të përbashkëta me rumanishten dhe një theks të ngjashëm.

