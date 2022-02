Rusët godasin depozitën e naftës, zyrtarët ukrainas thirrje banorëve

08:37 27/02/2022

BBC shkruan se ka pasur disa raportime gjatë natës se një depozitë nafte është goditur nga një raketë ruse gjatë natës në Vasylkiv, një qytet në rajonin e Kievit. Mediat lokale shkruajnë se sulmi është konfirmuar nga disa zyrtarë vendas.

Pamjet në rrjetet sociale tregojnë shtëllunga të mëdha tymi mbi terminal. Zyrtarët kanë paralajmëruar se për shkak të shpërthimit është lëshuar tym toksik dhe u kanë bërë thirrje banorëve që të mbyllin dritaret./tvklan.al

⚡️Kyiv administration: Kyiv residents must close their windows tightly.



Due to the shelling and explosion of the oil depot in Vasylkiv, a town 40 kilometers south of the capital, the wind can carry away smoke and harmful substances.