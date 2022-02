Rusët hyjnë në Kharkiv

08:21 27/02/2022

Forcat ruse kanë hyrë në Kharkiv, qytetin e dytë më të madh të Ukrainës. Lajmi është konfirmuar nga zyrtarët lokalë ukrainas. Kreu i administratës rajonale të Kharkiv, Oleg Sinegubov tha se mjete të lehta ushtarake kanë mundur që “të depërtojnë në qytet”.

Para deklaratës së tij, në rrjetet sociale u shfaqën disa pamje të disa makinave ushtarake ruse që po lëviznin në rrugët e qytetit verilindor.

Sinebugov u ka bërë thirrje banorëve që të qëndrojnë brenda, duke shtuar se trupat ruse janë në qendër të qytetit.

“Mos i lini vendstrehimet. Forcat e Armatosura të Ukrainës janë duke e eliminuar armikun. Civilët të mos dalin në rrugë”, tha ai./tvklan.al

Video of that destroyed Russian Tigr-M vehicle in Kharkiv. https://t.co/2shuctUVlg pic.twitter.com/t1TrNJE9Fx