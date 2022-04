Rusët përqendrojnë sulmet në Mariupol

Shpërndaje







23:00 13/04/2022

Ushtria e Putin kërkon të marrë qytetin industrial Azovstal

Më shumë se 1,000 marinsa ukrainas janë dorëzuar në portin e rrethuar të Mariupolit. Nëse rusët marrin qarkun industrial Azovstal, ku marinsat janë strehuar, ata do të kishin kontrollin e plotë të Mariupolit. Kjo do t’i lejont Rusisë të përforconte një korridor tokësor midis zonave lindore të kontrolluara nga separatistët dhe rajonit të Krimesë që ajo pushtoi dhe aneksoi në vitin 2014.

Ai gjithashtu do të lironte një numër të madh të forcave ruse dhe do t’i siguronte presidentit Vladimir Putin një moment fitoreje strategjike.

I rrethuar nga trupat ruse për javë të tëra, Mariupol do të ishte qyteti i parë i madh që do të bjerë që kur Rusia filloi agresionin në Ukrainë më 24 Shkurt. Ukraina ka thënë se nuk do të jetë e mundur të krijohen korridore humanitare sot pasi situata mbetet e rrezikshme.

Presidenti Zelenskiy ka përsëritur edhe njëherë thirrjen e tij se Rusia po përdor bomba fosfori për të terrorizuar civilët. Ai nuk ka ofruar prova, ndërsa Moska ka mohuar përdorimin e armëve kimike, duke thënë se kishte shkatërruar rezervat e saj të fundit kimike në vitin 2017.

Të paktën shtatë persona u vranë dhe 22 u plagosën në Kharkiv gjatë 24 orëve të fundit. Një djalë 2-vjeçar ishte në mesin e të vrarëve. Mijëra njerëz besohet se janë vrarë në Mariupol. Dhjetëra mijëra civilë janë bllokuar brenda qytetit dhe nuk kanë akses në ushqim apo ujë.

Presidenti i Polonisë dhe ata të shteteve baltike do të takohen për bisedime me homologun e tyre ukrainas, Volodymyr Zelensky. Ndërsa presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier anuloi planet e tij për t’u bashkuar me grupin pasi Ukraina e bëri të qartë se ai nuk ishte i mirëpritur.

Klan News