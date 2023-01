Rusia akuzon Ukrainën për vrasjen e 14 personave në spitalin e Luhanskut

16:58 28/01/2023

Rusia akuzoi sot ushtrinë ukrainase për vrasjen e 14 personave dhe plagosjen e 24 të tjerëve në spitalin rajonal të Luhanskut.

Ushtria ruse tha në një deklaratë se forcat e armatosura ukrainase goditën qëllimisht ndërtesën e spitalit lokal me raketahedhës të shumëfishtë “Himars”.

Sipas deklaratës së palës ruse kanë humbur jetën 14 pacientë dhe personel mjekësor si dhe janë plagosur 24 të tjerë./tvklan.al

