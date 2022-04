Rusia bllokon gazin për Poloninë e Bullgarinë

16:00 27/04/2022

Sofja proteston. Varshava: E përballojmë

Rusia nis zbatimin e vendimit të Marsit, për bllokimin e gazit për të gjitha vendet “jo miqësore” që nuk e shlyejnë me monedhën e saj kombëtare rubla, detyrimin për furnizimin me gaz. Moska mbylli këtë të mërkurë, rubinetet e gazit për Bullgarinë dhe Poloninë pasi qeveritë e këtyre vendeve nuk pranuan të paguajnë me rubla detyrimet mujore. Por qeveria polake nuk duket e shqetësuar.

Piotr Naimski:Ne e kishim planifikuar të ndalonim importin e gazit rus në Dhjetor. Rusët e përshpejtuan këtë, por ne mund t’ia dalim.

Varshava thotë se ka lidhur kontrata të mjaftueshme për të përballuar ndalimin e importit të gazit rus, ndërsa rezervat janë të mbushura në nivelin 76%, të mjaftueshme për të shmangur krizën. Në një pozitë më të vështirë duket Bullgaria, që varet plotësisht nga gazi rus. Sofia zyrtare pritet të ndërmarrë masa ligjore ndaj Moskës për prishje të njëanëshme të kontratës që parashikon shlyerjen e detyrimeve në Euro ose Dollarë.

Megjithatë, vendet e Bashkimit Europian pritet të njoftojnë së shpejti një datë për bllokimin e importit të naftës dhe gazit rus, si ndëshkim për sulmin në Ukrainë.

