Rusia bombardon 5 stacione treni brenda 1 ore në Ukrainë

10:53 25/04/2022

Kreu i Hekurudhave të Ukrainës, Alexander Kamyshin ka raportuar këtë mëngjes se 5 stacione treni në Ukrainën qendrore dhe perëndimore janë bombarduar nga forcat ruse.

Ndër të tjera, ai tha se të gjitha sulmet ndodhën brenda një ore. Kamyshin deklaroi se raportohen viktima, por nuk dha detaje të tjera.

“Pesë stacione hekurudhore u bombarduan gjatë një ore sot në mëngjes. Raportohen viktima. Rusët po vazhdojnë të shkatërrojnë infrastrukturën hekurudhore të Ukrainës.”

5 railway stations shelled during one hour today in the morning. 16+ passenger trains delayed. Casualties reported, details later. #russians keep destroying #ukrainian railway infrastructure.