Rusia dyfishon trupat në Donbas

14:37 12/04/2022

Putin: Moska nuk kishte zgjidhje tjetër veçse të fillonte një operacion ushtarak për të mbrojtur vendin

Zyrtarët rusë kanë thënë se fokusi i tyre është tani çlirimi i plotë i Donbasit, që përfshin rajonet lindore të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk. “BBC” raporton se Rusia do të dyfishojë apo edhe të trefishojë numrin e trupave të saj në Donbas.

Presidenti ukrainas Volodymir Zelensky ka hedhur dyshime se Moska ka në plan të përdorë armë kimike për të fituar epërsi në luftën e Ukrainës, teksa ushtria ruse përgatitet për një sulm të madh për marrjen e kontrollit në lindje dhe jug të vendit.

Pretendimi se municionet kimike ishin përdorur kundër Mariupolit fillimisht erdhi nga batalioni Azov – një njësi ushtarake ukrainase me lidhje me të djathtën ekstreme. Nuk është e qartë se sa ushtarë u prekën, por batalioni tha se luftëtarët e tij kishin pësuar lëndime të lehta. Londra nuk përjashton as mundësinë e përfshirjes së NATO-s në luftën e Ukrainës. Megjithatë, Moska i mohon edhe këto dyshime.

Presidenti Vladimir Putin fluturoi në rajonin e Amurit të Lindjes së Largët të Rusisë për bisedime me presidentin bjellorus Alexander Lukashenko. Të dy udhëheqësit u drejtuan në Kozmodromin Vostochny për të shënuar Ditën vjetore të Kozmonautikës, duke përkujtuar fluturimin e parë hapësinor në vitin 1961 nga Yuri Gagarin.

Nga aty kreu i Kremlinit u shpreh se forcat e tij që kryejnë fushatën ushtarake të Moskës në Ukrainë kanë vepruar me guxim, me efikasitet dhe kanë përdorur armët më moderne. Ai tha se Rusia nuk kishte zgjidhje tjetër përveçse të fillonte një operacion ushtarak për të mbrojtur Rusinë dhe forcat e tij.

Lukashenko ka këmbëngulur se Bjellorusia duhet të përfshihet në negociatat për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë dhe ka thënë se kombi i tij ka qenë e padrejtë që e ka etiketuar atë si bashkëpunëtor i agresorit.

Klan News