Rusia ende e hutuar pas kryengritjes ushtarake

Shpërndaje







23:45 25/06/2023

Mercenarët Wagner kthehen në baza pasi sfiduan autoritetin e Putinit

Mercenarët rusë Wagner, të armatosur rëndë e të udhëhequr nga Yevgeny Prigozhin, ndërprenë marshimin e tyre drejt Moskës, duke i dhënë fund rebelimit të tyre kundër komandës së lartë ushtarake.

Brenda natës mercenarët u tërhoqën nga qyteti jugor Rostov, por lanë pa përgjigje shumë pyetje në lidhje me kontrollin e pushtet nga Presidenti Vladimir Putin në pushtet.

Banorët folën hapur për rrjedhën e ngjarjeve, ndërsa përpiqen të kuptojnë dhe shpjegojnë rëndësinë e asaj që panë. Dmitry, i cili jeton afër qytetit, i tha agjencisë Reuters se situata vë në dukje disa probleme shtetërore, por shprehet i lumtur që mercenarët u shpërndanë pa luftë.

“Ishte e frikshme dhe përfundoi disi papritur. Të gjithë janë të kënaqur që nuk ndodhi asgjë e keqe në fund, nuk pati përplasje ushtarake dhe Prigozhin me luftëtarët e tij thjesht u larguan në kampet e tyre”.

Duke i dhënë fund kryengritjes, luftëtarët e grupit Wagner u kthyen në bazat e tyre në këmbim të garancive për sigurinë e jetës. Udhëheqësi i tyre, Yevgeny Prigozhin, raportohet se është transferuar në Bjellorusi sipas marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Presidenti bjellorus Alexander Lukashenko.

Por aleatët perëndimorë nuk janë aq të qetë. Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken thotë se trazirat në Rusi mund të mos kenë mbaruar dhe mund të duhen muaj për të parë gjendjen më qartë.

“Mendoj se po shohim shfaqjen e të çarave të para të pushtetit. Është shumë e vështirë të thuhet se deri ku shkojnë këto çarje. Nuk dua të spekuloj, por nuk mendoj se kemi parë aktin e fundit.Ky është një dështim strategjik shkatërrues për Putinin në pothuajse çdo front, ekonomik, ushtarak, gjeopolitik”.

Moska ishte e qetë të dielën, ndonëse Sheshi i Kuq vazhdoi të qëndrojë i mbyllur.

“Jo, nuk u tremba, nuk do të shkoj askund, as miqtë e mi. Kishte një hutim, jo konfuzion, por një mosmarrëveshje me vendimet e marra, si bllokimi i qytetit për shembull, ndoshta nuk duhet ta bënin. Kanë krijuar një shqetësim te populli”, thotë një tjetër banor.

Vetë Presidenti Putin nuk bëri komente publike pas arritjes së marrëveshjes për çtensionimin e krizës.

Televizioni shtetëror publikoi të dielën pjesë të një interviste në të cilën Putin tha se i jepte përparësi kryesore luftës në Ukrainë. Megjithatë, intervista dukej se ishte regjistruar para rebelimit dhe ai nuk u referohej ngjarjeve të së shtunës.

Televizioni shtetëror tha gjithashtu se Putini do të marrë pjesë në një takim të Këshillit të Sigurimit këtë javë, pa dhënë detaje.

Personazhi kryesor i rebelimit ushtarak ishte 62-vjeçari Yevgeny Prigozhin, që për herë të fundit u pa teksa largohej nga selia e komandës ushtarake të Rostovitvonë të shtunën. Vendndodhja e tij nuk dihet.

Prigozhin, një ish-aleat i Putinit dhe ish i dënuar, tha se vendimi për të marshuar në Moskë lidhej me largimin e komandantëve të korruptuar dhe të paaftë të ushtrisë, të cilët ai i fajëson për dështimin e luftës.

Klan News